Wetter: Sommerliche Temperaturen in Deutschland – Trübe Prognose für zahlreiche Urlaubsregionen

Von: Victoria Krumbeck

Das Wetter in Deutschland ist besser als am Mittelmeer. Noch bis Mitte Juni ist mit viel Sonne und kaum Niederschlägen zu rechnen. Die Aussichten für die kommenden Tage.

München/Wiesbaden – In ganz Deutschland ist der Sommer eingetroffen. Das sonnige Pfingstwochenende war bereits „die längste Schönwetterphase des bisherigen Jahres“, wie ein Wetter-Experte zusammenfasste. Auch die kommenden Tage versprechen viel Sonnenschein, wenig Wolken und kaum Niederschlag. Damit gibt es zurzeit besseres Urlaubswetter in Deutschland als am Mittelmeer. Denn dort toben starke Gewitter und sogar Unwetter.

Sommerwetter in Deutschland: „Trockene Wetterphase“ bis mindestens Mitte Juni

Das Hochdruckgebiet „Wiola“ erstreckt sich von den Britischen Inseln bis hin nach Osteuropa und sorgt für stabiles Sommerwetter. Bis mindestens Mitte Juni kann das so bleiben, Tiefausläufer können durch dieses Hoch kaum durch, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met dem Wetterportal wetter.net erklärt. Der Mai verabschiedet sich am Mittwoch (31. Mai) mit viel Sonnenschein und Höchstwerten von bis zu 28 Grad. Direkt an den Alpen oder auch im südlichen Schwarzwald kann es am Nachmittag zu kurzen Schauern oder Gewittern kommen, ansonsten bleibt es überall trocken.

Ein Thermometer in der Sonne. Bis mindestens Mitte Juni soll das Wetter sommerlich warm bleiben. (Symbolbild) © Piero Nigro/IMAGO

Am Donnerstag und Freitag ändert sich an dem sonnigen Wetter nichts. Bei viel Sonnenschein und Höchstwerten von 18 bis 27 Grad beginnt der neue Monat freundlich. Die Schönwetterphase seit dem Pfingstwochenende scheint kein Ende zu nehmen. „So eine lange sonnige und trockene Wetterphase hat es in Deutschland schon lange nicht mehr gegeben, in diesem Jahr noch gar nicht“, sagte der Wetterexperte. Doch die Sonne darf nicht unterschätzt werden. „Die Sonnenbrandgefahr ist sehr hoch. Außerdem haben wir eine hohe Waldbrandgefahr“, warnte Jung.

Wetter: Sommerliche Aussichten bis Mitte Juni – Urlaub am Mittelmeer fällt ins Wasser

Auch wenn der April und die ersten Maiwochen vor allem im Süden von Regen geprägt waren, wird die Trockenheit im Osten und Norden zum Problem. Doch auch im Westen und Süden wird es zunehmend trockener. Bis zum 9. Juni wird es in Deutschland kaum regnen. Die Prognose für die weiteren Tage:

Wochentag Höchstwerte Samstag 18 bis 28 Grad Sontag 19 bis 27 Grad Montag 20 bis 27 Grad Dienstag 21 bis 28 Grad Mittwoch 22 bis 27 Grad

Während in Deutschland bestes Urlaubswetter herrscht, fällt der Urlaub am Mittelmeer ins Wasser. „Urlaub lohnt sich momentan am Mittelmeer nur eingeschränkt, da kann man genauso gut auch zu Hause bleiben“, so Jung. Von Spanien über die Balearen bis nach Italien und Griechenland toben teilweise starke Gewitter und Unwetter. Die nächsten 10 bis 14 Tage könnte der Niederschlag mit Starkregen und Hagel bleiben. Die Pfingstferien und der Sommerurlaub können also mit guten Gewissen in Deutschland verbracht werden. Nur die Badeseen könnten aufgrund des nassen Frühlings noch etwas frisch sein. (vk)