Wetter in Deutschland: DWD und andere Experten mit drastischer Prognose - „unschönem Nebeneffekt“ inklusive

Wetter in Deutschland: Experten warnen vor einer extremen Lage. Eine Wetter-Wende steht in Deutschland bevor. Und ein „unschöner Nebeneffekt“ wird auch erwartet.

Das Wochenende war nichts - zu frisch und zu nass in weiten Landesteilen, und so geht es weiter.

Das Wetter* ändert sich aber deutlich zum Wochenende.

Wetter-Experten warnen vor unangenehmen Folgen.

Update vom 10. Juni, 09.55 Uhr: Das Wetter ist aktuell ja zweigeteilt. Im Süden ist es kalt, verregnte und grau und oben im Norden scheint die Sonne. Das könnte sich nun aber ändern. Wie die Kollegen von 24hamburg.de* berichten, kann in den den kommenden Tagen zu monsunartigem Regen, Hagel-Attacken, Blitz und Donner kommen.

Wetter in Deutschland: Tropensommer mit bis zu 30 Grad - dann kracht es gewaltig

Update vom 9. Juni, 11.07 Uhr: Im Norden an der Küste ist es am Dienstag eher freundlich, doch der Süden bekommt Tief „Melina“ zu spüren. Das Tiefdruckgebiet erfasst jedoch am Mittwoch auch die restlichen Landesteile, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Mit Sonnenschein und dampfiger Luft kündigt sich die extreme Wetterlage am Donnerstag, betont Meteorologe Paul Heger von wetter.com. 28 Grad sind schon am Freitag zu erwarten, teilen die DWD-Experten in der aktuellen Vorhersage mit.

„Eine sogenannte High-over-Low-Lage bringt zum Ende der Woche den Sommer“, twittert der DWD. „Eher tiefer Luftdruck herrscht in Südeuropa, wobei sich ein Hochdruckgebiet über Skandinavien fest setzt. Dazwischen fließt warme, aber schwüle Luft nach Deutschland, in der sich zahlreiche Gewitter bilden.“

„Der Tropensommer bringt Sturzflutgefahr ab Freitagnachmittag“, warnt Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net. Zu den heftigen Gewitterschauern mit Hagel und Sturmböen kommt dem Meteorologen zufolge noch ein „unschöner Nebeneffekt“: Der Höhenwind sei nur schwach und setze aufgrund der Wetterlage zeitweise ganz aus. Gewitterschauer bewegten sich deswegen kaum von Ort und Stellen. Die Folgen: sturzflutartiger Regen und Überschwemmungen. Denn heftige Niederschläge prasseln immer wieder am gleichen Ort vom Himmel herunter.

Wetter in Deutschland: Experte warnt vor „brenzliger Lage“

Update vom 8. Juni, 9.23 Uhr: Die einen haben Glück, die anderen - na ja. Im Nordosten Deutschlands, Berlin und Brandenburg ist es zum Start in die Woche am freundlichsten. Von Vorpommern bis runter ins Saarland verspricht die sogenannte „Hochdruck-Brücke“ (s.u. Update vom 7. Juni; 18.40 Uhr) viel Sonnenschein, erklärt Paul Heger von wetter.com. Und fasst die aktuelle Wetterlage in Deutschland unter dem Titel „Ein Hoch auf den Nordosten“ zusammen.

Denn im Süden und Osten schaufelt ein Tief aus Italien Regenwolken über die Alpen. Im Westen ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit einzelnen Schauern und kurzen Gewittern zu rechnen. Die Höchstwerte: in Brandenburg bis 22 Grad, im Südosten bei Regen nur 13 Grad. In der Nacht zum Dienstag bildet sich vereinzelt dichter Nebel vor allem in der Mitte Deutschlands und Richtung Nordwesten.

Mitte der Woche bahnt sich eine gefährliche Wetterlage an, warnt Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net. Denn in der zweiten Wochenhälfte kommt die Wärme aus Osteuropa und breitet sich langsam von Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bis in den Westen Deutschlands aus. Ungewöhnlich, denn normalerweise kommt die sommerliche Wärme aus dem Südwesten Europas, erklärt Jung. „Wettertechnisch steht Deutschland eine sehr brenzlige Wetterlage ins Haus“, befürchtet der Meteorologe am Montag. Allerdings würde sich erst in den nächsten Tagen eine genaue Wetterentwicklung offenbaren.

Wetter in Deutschland: Mega-Wende bricht sich Bahn - Meteorologe: „Es wird sehr unangenehm“

Update vom 7. Juni, 18.40 Uhr: Gut, das Wochenende können wir abhaken. In weiten Landesteilen waren es ziemlich nasse und frische Tage. Blicken wir mit Meteorologe Paul Heger von wetter.com in die nächste Woche. Da bahnt sich, Stück für Stück, eine erhebliche Wetter-Wende an. Es bildet sich eine „Hochdruck-Brücke“ und ein Hochdruckgebiet über Skandinavien wird die Wetterlage in Deutschland neu bestimmen. Doch das dauert - erst zum nächsten Wochenende, also nach dem Feiertag Fronleichnam, wird der Wandel richtig bemerkbar. Dann aber seien zumindest im Osten Deutschland bis zu 30 Grad drin, im Süden und Westen ein paar Grad weniger. Das neue Wetter könne „sehr unangenehm“ werden, sagt Heger. Er spricht von einer „drückenden Schwüle“, möglicherweise auch den ersten tropischen Nächten in diesem Jahr - und auch heftigen Hitzegewittern, die möglich sind.

Das befürchtete auch Experte Dominik Jung von wetter.net. Er geht davon aus, dass sogar bis zu 33 Grad möglich sein könnten am kommenden Wochenende - allerdings nicht ohne Folgen. Die schwül-warmen Luftmassen könnten zu kräftigen Schauern mit heftigen Starkregen und Sturmböen führen. „Dann wird es spannend!“, so der Wetter-Fachmann. Das Unwetter-Potenzial werde jedenfalls ansteigen.

Wetter: Nach dem Temperatursturz droht Deutschland „Sturzflut-Lage“

Update vom 7. Juni, 6.22 Uhr: Sommer? War da was? Der heutige Sonntag fühlt sich eher nach Herbst an. Regen steht auf dem Deutschland-Wetter-Plan - und das von der Küste bis zu den Alpen. Dazu gibt‘s böigen Wind aus Südwesten an der Küste. Allerdings ist das Wetter deutlich zweigeteilt.

Tagsüber von Baden-Württemberg bis zur Lausitz und südöstlich davon regnerisch, im äußersten Südosten Bayerns Gewitter nicht ausgeschlossen. Im Nordwesten im Tagesverlauf Schauer und kurze Gewitter. Sonst aufgelockert, vor allem nach Nordosten zu auch gering bewölkt und meist trocken. Höchstwerte 13 Grad im Regen, mit Sonnenunterstützung bis 22 Grad in Brandenburg.

Update vom 6. Juni, 18.00 Uhr: „Warnung vor markantem Wetter“ - diese Warnung gilt aktuell in Bayern für München und Umgebung. Der DWD erklärt auf seiner Homepage, dass bis 19 Uhr mit starken Gewittern und Sturmböen gerechnet werden muss.

Wetter: Zahlreiche DWD-Warnungen - Nach dem Temperatursturz droht Deutschland „Sturzflut-Lage“

Update vom 6. Juni, 12.07 Uhr: Die Warnkarte des DWD bietet momentan ein kunterbuntes Bild - was für viele alles andere als erfreulich ist. In geschätzt der Hälfte der Regionen gilt eine Warnung. Die gelbe der Stufe 1 betrifft Windböen und ist je nach Ort bis 16 oder 17 Uhr gültig.

+ Die DWD-Warnkarte am Samstagmittag.

Teilweise gilt auch die Stufe 2, die durch die Orange-Einfärbung zu erkennen ist. Grund sind Sturmböen oder Dauerregen oder eine Kombination aus beidem. Auch eine Warnung vor starkem Gewitter wurde teilweise ausgerufen.

Da die Warnungen zu unterschiedlich sind, um sie einzeln aufzuführen, vergewissern Sie sich am besten über die DWD-Warnkarte, welche für Ihre Region gilt.

Wetter: Nach dem Temperatursturz droht Deutschland „ - Mehrere DWD-Warnungen

Unser Artikel vom 5. Juni 2020:

München - Auch, wenn es vielen nicht passt und sie lieber draußen die Sonne genießen würden, das regnerische Wetter in Deutschland tut dem von Dürre geplagten Boden in Deutschland gut. Wetter-Experte Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met erklärte gegenüber dem Wetterportal wetter.net, dass der Frühling nur knapp 50 Prozent der langjährigen Niederschlagssummen brachte und damit viel zu trocken war.

Die damit einhergehende kühlere Luft müsste aber nicht unbedingt sein. Am ersten Juni-Wochenende klettern die Temperaturen nur noch selten über 20 Grad. „Noch kann die Natur viel Regen tanken. Bei einzelnen heftigen Regenschauern, Gewittern und Regenfällen kam verbreitet einiges vom Himmel. Es darf gerne noch etwas mehr werden“, erklärt Jung die derzeitige Lage.

Ein Rückblick auf die #Bodenfeuchte im #Mai, die in vielen Regionen deutlich niedriger als im vieljährigen Mittel war: pic.twitter.com/z0wY5gYvpT — DWD Klima und Umwelt (@DWD_klima) June 4, 2020

Wetter in Deutschland: Extrem Schwüle droht - Experte warnt vor Gewittern und Sturzfluten

Nächste Woche bleibt es aber in Deutschland wechselhaft, während in Osteuropa der Sommer regiert. In Moskau werden sogar 30 Grad erwarte. Diese warme Luft kommt aber im Verlauf der Woche nach Deutschland und trifft hier auf die vorhandene feuchte Luftmasse. Das sorgt laut Jung für sehr schwüle Tage, mit einem hohen Gewitterpotenzial: „Da kaum Bewegung in der Luftmasse wäre, würde die Gefahr für lokale Unwetter steigen, denn die Gewitter wären oft sehr stationär und könnten an Ort und Stelle immer wieder Sturzregen bringen. Diese Sturzflut-Wetterlage kennen wir ja schon aus den vergangenen Jahren.“

Wetter in Deutschland: Amtliche Sturmwarnung in Baden-Württemberg

Aber noch bevor das Wochenende beginnt, wird es ungemütlich in Teilen Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst warnt in großen Teilen Baden-Württemberg vor Sturmböen mit bis zu 85 km/h am Freitag, dem 5. Juni. Auch im Rest des Landes wird vor leichteren Windböen mit bis zu 60 km/h gewarnt. Nur Ost-Deutschland und der Osten Bayerns* bleiben verschont.

