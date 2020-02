Was für eine Wetter-Achterbahn! Nach Frühlingswetter gibt's ein Winter-Comeback  

Das Wetter in Deutschland macht im Februar richtig auf Karneval und treibt es wild: Es stürmt, schneit oder es herrscht T-Shirt-Wetter. Aber das ist noch nicht alles.

Beim Wetter in Deutschland dreht sich gerade ein echtes Wetter-Karussell.

Der Februar 2020 war bislang wechselhaft und stürmisch.

Die Prognosen für die kommenden Tage sind aktuell nur etwas für Optimisten.

München - Der Februar 2020 hat uns beim Thema Winter etwas im Stich gelassen. Dafür fegte ein Sturmtief nach dem anderen über das Land. Das Wetter in Deutschland hat sich zum Karneval ganz schön etwas einfallen lassen. Bei den Aussichten auf die nächsten Tage und Wochen hilft wahrscheinlich nur etwas Humor.

Winter im Februar? Kein Witz

In der Wochenmitte schaut nämlich der Winter dann doch mal kurz bei uns vorbei. Allerdings wird das dann wohl eher ein Blitz-Besuch. Und der zeigt sich von seinen verschiedensten Seiten: Graupel-Gewitter, Schnee- oder Schneeregenschauer. An den Alpen könne länger und kräftiger Schnee* fallen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner aktuellen Vorhersage. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 bis 10 Grad.

So wird das Wetter zum Karneval-Start

Narren und Jecken haben am Donnerstag eventuell etwas Glück. Die Wetterlage beruhigt sich Richtung Karneval. Im Norden und Teilen der Mitte ist es nach ersten DWD-Prognosen häufig stark bewölkt und es gibt zeitweise etwas Regen*. Es bleibt bei fünf bis 12 Grad ziemlich mild. Allerdings wird es ab dem Rosenmontag wohl wieder etwas turbulenter.

In der Nacht auf Freitag zieht Regen von Nordwest nach Südost durch. In höheren Lagen gibt es etwas Schnee (minus 4 Grad). Der Wind frischt auf. Mit stürmischen Böen ist dann im Norden und in der Mitte Deutschlands zu rechnen. Es deutet sich eine temperamentvolle Karnevalszeit an. Wie dynamisch sich das Wetter in Deutschland zum Wochenende tatsächlich entwickelt, bleibt noch abzuwarten. Die ersten Wettermodelle erwarten am Sonntag (23. Februar) einen weiteren Höhepunkt der Windaktivität.

Viele haben den Winter in Deutschland schon abgehakt und konzentrieren sich auf die nächste Jahreszeit, den Frühling 2020. Bei den Prognosen schlagen die Wetterexperten jedoch Alarm. Wer lieber gleich wissen möchte, wie es mit dem Wetter im Sommer 2020 aussieht, sollte sich auf einen drastischen Ausblick gefasst machen.

