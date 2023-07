Zwei „Hitzepeaks“ in dieser Woche: Wettermodell sagt 40 Grad voraus – doch Gewitter-Walze droht

Von: Marcus Giebel

Teilen

In Deutschland geht der Sommer heiß weiter. Nach einem schweißtreibenden Wochenende sagt ein Wetter-Experte für die neue Woche zwei „Hitzepeaks“ voraus.

München – Eine Hitzespritze kommt selten allein. Der Sommer atmet nach den extremen Temperaturen am zurückliegenden Wochenende nur mal kurz durch. Oder wie es Dominik Jung von wetter.net ausdrückt: „Der nächste Hitzepeak steht schon vor der Tür. Und der übernächste auch schon.“

Für Dienstag und das Wochenende sagt das US-Wettermodell demnach weitere Thermometer-Ausschläge nach oben vorher. Deutschland erwarten weiterhin „sehr warme Luftmassen aus Südwesteuropa“, so der Meteorologe. Deshalb gibt es nach nur einem Tag mit etwas humaneren Temperaturen bereits am Dienstag „diesen kleinen, aber feinen heftigen Hitzepeak“.

Wetter in Deutschland: Am Dienstag „dreht der Hitzesommer nochmal so richtig auf“

Für Montag prognostiziert Jung dagegen etwas Entspannung mit Wolken im Norden, dazu „zum Teil einzelne Schauer und Gewitter“. Allerdings auch „teilweise eine sehr drückende und unangenehme Schwüle“. Der Süden bekommt auch zum Wochenstart 31 bis 35 Grad serviert, ehe es am Nachmittag regnet und gewittert. Wohl auch in Bayern.

Die Nacht zum Dienstag werde „teilweise wieder tropisch“, bei bis zu 20 Grad. Nur im Norden sollen die Temperaturen etwas weiter sinken. Danach „dreht dieser Hitzesommer nochmal so richtig auf“. Während Jung die 28 Grad an den Küsten als „noch angenehm“ einordnet, ächzt der Rest des Landes bei 32 bis 38 Grad. Im Südwesten können sogar 38 oder 39 Grad geboten werden, „am Oberrhein wären vielleicht sogar 40 Grad möglich“. Am Abend gibt es dann eine Dusche in Form von Schauern und Gewittern aus dem Westen, diese können unwetterartig ausfallen.

Abkühlung gesucht: Nicht nur Kinder steuern im Sommer die Wasserfontänen an. © IMAGO / NurPhoto

Hitzesommer in Deutschland: Von Mittwoch bis Freitag gehen Temperaturen etwas zurück

Besserung in Form von niedrigeren Temperaturen sind dann Mittwoch in Sicht. Im Norden biete es sich sogar an, angesichts von 21 oder 22 Grad die Fenster aufzureißen. Der Osten und der Süden müssen sich das bei 29 oder 30 Grad wohl verkneifen.

Donnerstag erwartet Deutschland „insgesamt eher angenehmes Sommerwetter“, was die Temperaturen betrifft. Mehr als 28 oder 29 Grad sollten es nicht werden. Im Norden bleibt es mit 20 oder 21 Grad deutlich kühler, dazu sei es „sehr wechselhaft, immer wieder Regenschauer, besonders an der Nordseeküste, mittendrin auch mal Blitz und Donner“.

Am Freitag soll sich das Wetter insgesamt beruhigen. Dabei wird es jedoch langsam wieder wärmer, mit 30 bis 32 Grad im Süden. Der Norden bekommt bei dichteren Wolken allenfalls 22 bis 25 Grad ab.

Wetter am Wochenende: „Hitzepeak“ am Samstag und „Wärmeecke“ am Sonntag

Am zweiten „Hitzepeak“-Tag der Woche klettern die Werte im Süden auf 35 oder gar 36 Grad. Der Osten kann mit 30 bis 35 Grad rechnen, im Norden werden es wohl 24 bis 30 Grad. In der zweiten Tageshälfte drohen aber auch Schauer und Gewitter.

Zum Wochenausklang am Sonntag bildet sich laut Jung eine „Wärmeecke vom Südwesten in den Südosten rauf in den Osten“, die 32 bis 36 Grad im Gepäck hat. In anderen Landesteilen gibt es dagegen „schmuddelig-schwüles Wetter“ bei 25 bis 29 Grad, garniert mit einzelnen Regenschauern und kurzen Gewittern.

Sonne über München: Auf Deutschland kommen noch ein paar heiße Tage zu. © IMAGO / Heinz Gebhardt

Deutschland im Sommer 2023: Lauterbach gibt Tipps zum Verhalten bei Hitze

Angesichts der Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes meldete sich auch Karl Lauterbach (SPD) zu Wort und verbreitete Tipps seines Gesundheitsministeriums, wie der Hitze am besten begegnet werden sollte. Zu den Ratschlägen zählen ausreichendes Trinken, Anstrengungen vor allem zwischen 11 und 17 Uhr zu vermeiden, die Wohnung kühl zu halten oder lieber leichtere Mahlzeiten zu sich zu nehmen.

Anfang der kommenden Woche nimmt der Sommer dann wahrscheinlich etwas Fahrt raus, Jung erwartet „angenehme“ Temperaturen. Bei viel Sonnenschein soll der Montag 22 bis 30 Grad bieten, am Dienstag wird es zwischen 24 und 31 Grad warm, am Mittwoch sind 23 bis 30 Grad zu erwarten.

Regen im Sommer 2023: Schauer und Gewitter nur im Norden und im Alpenraum

Was den Wetter-Experten ebenso beschäftigt wie die „Hitzepeaks“ ist der geringe Niederschlag. Geht es nach dem deutschen Wettermodell, bleibt es in den meisten Landesteilen „bis Samstag fast komplett trocken“, berichtet Jung. Er bedauert: „Die Regensummen bleiben verschwindend gering. Nur im Norden sieht es etwas nasser aus, da gibt es mal Schauer und Gewitter. Und auch im Alpenraum.“

Bei der Suche nach Regensignalen müsste man „schon die Lupe rausholen“. Daher warnt er schon jetzt: „Auch der Juli – so meine Prognose – wird deutlich zu trocken ausfallen.“ Diverse Vorhersagen könnten damit einkassiert werden: „Der Sommer scheint doch sehr warm werden zu wollen, und auch sehr trocken. Von einem nassen, kühlen und wechselhaften Sommer sind wir doch in den meisten Regionen weit entfernt.“ (mg)