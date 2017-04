Bis zu 25 Grad! Doch dann drohen Schnee und Gewitter

Wiesbaden - Dank Hoch Ortrud werden die Deutschen am Palmsonntag von Sonne und bis zu 25 Grad verwöhnt. Doch die Wetterprognose fällt schaurig aus.

Der Palmsonntag fällt in vielen Landesteilen traumhaft schön aus, denn Hoch Ortrud bringt uns reichlich Sonnenschein und frühsommerliche Wärme. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag laut wetter.net 17 bis 24 Grad, vielleicht sind sogar am Rhein wieder bis zu 25 Grad im Schatten möglich und damit wieder ein Sommertag.

Bisher ist der April laut wetter.net zwei Grad wärmer als im langjährigen Mittel und vor allen Dingen viel zu trocken. Die extreme Trockenheit des Winters scheint sich auch im April fortsetzen zu wollen. In den ersten neun Tagen des Monats fielen deutschlandweit gerade mal sechs Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das sind nicht mal ganz 10 Prozent des üblichen Durchschnittswerts.

Bleibt es bis Ostern so trocken und warm? „Nein! In der kommenden Wochen wird es deutlich wechselhafter und auch kälter“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. „Die Temperaturen gehen wieder zurück. Das ist typisch April, denn der macht, was er will. Vor einigen Tagen sahen einige Wettermodelle für die Ostertage noch Spitzenwerte bis nahe 25 Grad, aktuell sieht es eher nach Spitzenwerten zwischen 15 und 20 Grad aus. Sicher ist das aber alles weiterhin noch lange nicht. Nach dem warmen Palmsonntag wird es erst mal deutlich frischer. Mittwoch und Gründonnerstag sind in höheren Lagen sogar Schneeflocken möglich. Doch Richtung Osterwochenende könnte der Wind wieder mehr auf Südwest drehen, und aus den teils einstelligen Werten würden wieder zweistellige Temperaturen werden. Aufgrund der kommenden sehr wechselhaften Tage kann man für Ostern weiterhin keine sichere Wetterprognose abgegeben. Das Osterwetter eiert vor sich hin.“

Der aktuelle Wetter-Trend für die kommenden Tage

Montag: 13 bis 23 Grad, Sonne, Wolken und Schauer

Dienstag: 10 bis 15 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Schauern

Mittwoch: 10 bis 17 Grad, weitere Schauer, ab und zu mal Sonnenschein

Gründonnerstag: 8 bis 14 Grad, typisches Aprilwetter, in den höheren Lagen sogar Schneeflocken möglich

Karfreitag: 7 bis 14 Grad, wechselhaft mit Sonne und Schauern, in den Mittelgebirgen Schneeflocken möglich

Karsamstag: 9 bis 17 Grad, unsicher - wechselhaft und einzelne Schauer

Ostersonntag: 8 bis 16 Grad, unsicher - erst freundlich, später einzelne Schauer

Ostermontag: 8 bis 14 Grad, unsicher - vormittags meist freundlich und am Morgen Bodenfrost möglich, später Mix aus Sonne, Wolken und Schauern

Laut Modellwetter des Portals gibt es am Ostersonntag klassisches Aprilwetter mit Sonne, Wolken und Regen- sowie Graupelschauern, sogar Blitz und Donner seien möglich.

mm/tz