Wetter an Ostern: Schafft der Frühling rechtzeitig die Rückkehr?

Von: Tobias Becker

Schnee an Ostern? Oder doch Regen? Kommt die Sonne? So ist die Wetter-Prognose. © Friso Gentsch/dpa

Das Wetter sorgt für Frost am Morgen, wird sich aber bald wieder ändern. Lesen Sie hier, wie das Wetter an Ostern sein wird:

Der Frühling kommt noch nicht richtig in die Gänge. Eine Kältewelle sorgt in der Woche vor dem Osterwochenende für Frost am Morgen. Die Temperaturen gehen nachts gegen null Grad. Doch ein Meteorologe hat nun einen neuen Wetter-Wechsel vorhergesagt.

Das Wetter war in den vergangenen Wochen oft wechselhaft. Von Sonne über Regen bis Schnee war alles dabei, was für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich ist. (tobi)