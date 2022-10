Wetter-Experte erwartet Rekordwinter – „allerdings nicht in Sachen Kälte“

Von: Jakob Koch

Die milden Temperaturen bringen derzeit einen Altweibersommer mit viel Sonne ins Land. Für den Winter erwarten Experten Ungewöhnliches für das Wetter.

Hamburg – Sommer, Sonne, Sonnenbrand: Der Altweibersommer lässt viele Menschen die tristen Tage der vergangenen Wochen vergessen. Auch die enorm gestiegenen Energiekosten in Folge der Energiekrise werden etwas gelindert, da auch weniger geheizt werden muss. Doch wie geht es mit dem Wetter im Rest des Jahres weiter? Für den Winter 2022/2023 gibt es bereits erste Ausblicke und die fallen durchaus dramatisch aus: Bleibt der Schnee sogar ganz weg? Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net wagt in seinem Ausblick eine Prognose, die vor allem äußerst milde Temperaturen voraussagt, berichtet 24hamburg.de.

Jahreszeit: Winter 2022/23 Durchschnittstemperatur im Winter 2021/22 3,3 Grad Celsius Durchschnittlicher Niederschlag im Winter 2021/22: 200 Litern pro Quadratmeter Kälterekord in Deutschland: −37,8 Grad Celsius (1929 in Wolnzach, Bayern gemessen)

Nahezu wöchentlich kommen neue Wetter-Prognosen auf den Markt, die sich mit den Temperaturen des nahenden Winters beschäftigen. Das Interesse ist groß – viele Verbraucher fragen sich, wie viel sie heizen müssen und was dann an Kosten auf sie zukommt. Der US-Wetterdienst NOAA rechnet nun den Winter immer milder: Bis zu zwei Grad Celsius sollen die Temperaturen über dem Mittel der Jahre 1991 bis 2022 liegen. Damit wäre ein Rekordwinter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen möglich, derzeit wird eine Platzierung in den Top 5 prognostiziert. „Da ist durchaus ein rekordverdächtiger Winter möglich, allerdings nicht in Sachen Kälte, sondern eher in Sachen Wärme. Für unsere Energiekosten wäre das allemal eine gute Sache“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Hamburger Außenalster: Frühlingswetter im vergangenen Februar. © Chris Emil Janssen / Imago

Ungewöhnliches Wetter-Phänomen im Winter 2022: La Niña tritt drei Jahre infolge auf

Ursachen für die milden Winter sind vielschichtig. Neben dem allgemeinen Klimawandel wird auch das Wetter-Phänomen La Niña genannt. Das könnte in einigen Regionen Dürren und heftige Stürme begünstigen. „Es ist außergewöhnlich, drei aufeinanderfolgende Jahre ein La-Niña-Ereignis zu haben. Sein kühlender Einfluss verlangsamt vorübergehend den Anstieg der globalen Temperaturen – aber er wird den langfristigen Erwärmungstrend nicht aufhalten oder umkehren“, sagte Petteri Taalas, Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) kürzlich.

Rückblick auf den Winter 2021/22: Milde Temperaturen, viel Niederschlag, aber kaum Schnee im Flachland

Der Winter 2021/22 in Deutschland war der elfte zu warmer Winter in Folge. Ein paar Fakten, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) basierend auf seinen 2000 Messstationen zusammengestellt hat:

Die Durchschnittstemperatur lag im Winter 2021/22 bei 3,3 Grad Celsius.

Oberstdorf im Allgäu verzeichnete am 22. Dezember mit -19,2°C den bundesweit niedrigsten Temperaturwert.

Viele Messstationen registrierten von Anfang Dezember bis Ende Februar keinen einzigen Tag mit Dauerfrost.

Rheinfelden in Baden-Württemberg meldete am 4. Januar mit 18,2 °C den höchsten Wert des Winters 2021/22.

Der Niederschlag lag bundesweit bei durchschnittlich 200 Litern pro Quadratmeter.

Der meiste Niederschlag fiel im West- und Südstau des Schwarzwaldes mit mehr als 450 Litern pro Quadratmeter.

Schnee blieb im Flachland im Winter 2021/22 sehr rar, nur vereinzelt bildete sich kurzzeitig eine Schneedecke.

Sonnenscheindauer: im Mittel gut 165 Stunden.

