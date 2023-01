Wer Knallkörper an Silvester verbietet, lässt Knallköpfe außen vor

Kommentar

+ © Paul Zinken/dpa Szenen wie aus dem Krieg: Ein Reisebus ist in der Silvesternacht in Berlin völlig ausgebrannt, weil manch einer seine Vorfreude aufs Knallen ganz offenherzig ausleben musste. © Paul Zinken/dpa

Die Debatte über die Eskalation mit Knallkörpern in der Silvesternacht tobt. Doch bringen Verbote etwas, wenn Knallköpfe das eigentliche Problem sind? Ein Kommentar.

Berlin – Am schönsten ist die Vorfreude, so heißt es gemeinhin. Auf Treffen mit Freunden, aufs Wochenende und für manch einen auch auf das nicht allzu gepflegte Herumhantieren mit Feuerwerk und Böllern wie in der Silvesternacht. Klar, zwei Jahre lang durfte das neue Jahr wegen der Corona-Pandemie und eh schon ausgelasteten Kliniken eben nicht mit einem großen Knall begonnen werden.

Aber rechtfertigt das Szenen, wie sie vor allem in Berlin stattgefunden haben?

Debatte um Silvester-Krawalle hält an: Allein in Berlin wurden 145 Randalierer festgenommen

Rein gar nicht! In der Bundeshauptstadt wurden 145 Silvester-Randalierer festgenommen. Mittlerweile sind sie wieder auf freiem Fuß. Noch etwa 360 Mal schlafen, dann können sie ja wieder loslegen. So eine Randale mit Feuerwerkskörpern und Böllern muss schließlich auch ausgiebig geplant werden. Natürlich ist das nur ironisch gemeint. Für die Einsatzkräfte, die in der Silvesternacht in ganz Deutschland nur ihren Dienst verrichten wollten, war und ist es aber bitterer Ernst.

Wenn Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern und Raketen angegriffen werden, hat das nichts mit Spaß oder einer ausgelebten Vorfreude zu tun. Es ist eine Straftat, für die sich manch ein Täter wohl auch noch rühmen lässt. Laut der Polizei Berlin mussten insgesamt 355 Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Es geht um Delikte wie Landfriedensbruch, Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte. Ugefährliche Körperverletzung und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Ein großer Knall – auf juristischer Ebene.

Zwischen Knallkörpern und Knallköpfen: Wo die Probleme der Silvesternacht liegen

Wenn über Böller-Verbote nachgedacht wird, die Nutzung von Dashcams durch die Feuerwehr oder aber zudem im Raum steht, dass nur noch beruflich mit Feuerwerk hantiert werden sollte, ist das grundlegend nicht verkehrt. Auch ohne bösen Vorsatz und einem von Alkohol vernebelten Kopf kann bei der Benutzung von Knallkörpern reichlich viel schiefgehen. Wer hätte es gedacht? Knallerbsen oder Wunderkerzen sind auch nicht der Kern des Problems. Steile These: Gäbe es sie weiterhin zum freien Verkauf, würde keine erneute Silvesternacht der Schande drohen.

Das Problem liegt woanders: nicht pauschal bei den Knallkörpern, sondern bei den Knallköpfen, die sie benutzen. Damit ist nicht jeder Bundesbürger gemeint, der zu Feuerwerkskörpern greift oder Böller benutzt. Das wäre eine Stigmatisierung, die hier noch ihre Erwähnung findet. Es geht um die Menschen, die wissentlich die Gefährdung anderer in Kauf nehmen. Frei nach dem Motto: Wenn ich für 100 Euro Knallkörper kaufe, möchte ich für mein Geld auch etwas geboten bekommen. Das rechtfertigt aber in keinster Weise den barbarischen Umgang mit Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften, wie er in der Silvesternacht stattgefunden hat.

Rechte lassen Randalierer-Rassismus hochleben – doch es gehört „zu keiner Kultur, die Feuerwehr anzugreifen“

Menschen aus dem vornehmlich rechts gesinnten Lager wittern nun ihr große Chance. „Jede Debatte endet irgendwann bei: Der Ausländer ist schuld, so will es das deutsche Gesetz“, schreibt die Anwältin Asha Hedayati auf Twitter. Denn unmittelbar nach den Vorkommnissen in der Silvesternacht wurde über den Migrationshintergrund der Randalierer diskutiert. An den Eskalationen waren genauso Deutsche wie Menschen mit anderen Nationalitäten beteiligt. Muss das jetzt prozentual gegenübergestellt werden?

Verdächtige der Silvesternacht: 45 Deutsche, 27 Afghanen, 21 Syrer. Gelaber von Abschiebung also Schwachsinn. Sind sie gewalttätig, weil sie Migranten sind? Nein. Ist eine hochexplosive soziale Frage. Was tun? Rechtsstaat durchsetzen und den Jungs Perspektiven fürs Leben geben. — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) January 4, 2023

Schließlich gehört es „zu absolut keiner Kultur, die Feuerwehr anzugreifen“, wie die Juristin Miriam Vollmer auf Twitter treffend schreibt. Sie macht auch deutlich, worum es stattdessen in der Debatte gehen sollte: „Randale ist vielmehr weltweit ein Problem junger, ungebildeter, betrunkener Männer“. Die vermeintlich logische Konsequenz: „Lassen Sie uns über Männer und Alkohol sprechen“. Doch dieses, Obacht, Fass will wohl keiner aufmachen.

Oder ist einfach die Vorfreude zu groß, zum Jahresende erneut die Rassismus-Keule zu schwingen?