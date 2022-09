„Ich trinke, seit ich 13 Jahre alt bin“: Wenn Alkohol zum Problem wird

Von: Maria Sandig

Egal ob im Feierabend oder der Party: Alkohol gehört für viele Menschen zum Leben dazu. Doch der Alkohol kann zum Problem werden. Ein Porträt.

Hannover – Simon trinkt, seitdem er in der Pubertät ist. Alkohol ist ein fester Bestandteil seines Lebens, er bezeichnet sich selbst sogar als Alkoholiker. Trotz dieser Einsicht will er nicht aufhören. „Ich trinke regelmäßig, seitdem ich 13 Jahre alt bin. Seitdem ist Alkohol ein fester Bestandteil meines Lebens. Aber eigentlich begann alles schon früher“, weiß Simon heute. „Mein Vater trank regelmäßig, das habe ich als Kind aber noch nicht realisiert.“

Alkoholismus im Alltag: Simons Leben bestand schon in der Jugend aus Alkohol und Trinken

„Ich bin 1988 geboren, ich gehöre also zur ‚Generation Komasaufen‘. Unsere Freizeitaktivität im Freundeskreis drehte sich am Wochenende nur um das eine.“ Der Alkoholkonsum unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist mittlerweile rückläufig. Diesen Trend bestätigt eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Unter der Woche zur Schule, irgendwie das Abi bestehen und am Montagmorgen nicht mehr wissen, was am Wochenende eigentlich so los war. So sah Simons Alltag lange aus.

Ab wann ist man Alkoholiker: Simon spielte seine Alkoholsucht lange Zeit runter – trank nur am Wochenende

„Mit Anfang 20 sind auch meine ersten beiden Beziehungen an diesem Thema gescheitert und ich flog um ein Haar aus meinem Beruf“, erinnert sich Simon. Er entwickelte die Angewohnheit, nicht mehr aufzuhören, sobald er einmal mit dem Trinken angefangen hat. Das sorgte auch in seinem Freundes- und Kollegenkreis für Probleme. „Zu diesem Zeitpunkt dachte ich noch, alles unter Kontrolle zu haben“ – weil er ja „nur“ am Wochenende trank.

Als er anfing, zu studieren, trank er immer mehr. Vier oder fünfmal die Woche feiern zu gehen, inklusive Kontrollverlust, waren eher die Regel als die Ausnahme. „Vor zehn Jahren war ich noch mindestens viermal die Woche so schwer betrunken, dass ich fast jedes Mal einen Filmriss hatte und diverse Verletzungen davon trug. Einmal fuhr mich sogar ein Auto an, ich hatte großes Glück, dass nichts passierte“, weiß er heute. Heute ist es ihm peinlich, auch, weil „ich mich am laufenden Band bei Menschen entschuldigen musste“.

Symptome des Alkoholismus: Panikattacken begleiten Simon als Folge der Sucht

„Der Alkohol setzte mir auch körperlich mehr und mehr zu“, sagt er bezogen auf die Symptome seiner Alkoholsucht. Er hat Kreislaufprobleme und muss sich auch nüchtern ständig übergeben. „Ich mied Situationen, in denen ich keine Möglichkeit hatte, mich übergeben zu können. Ich bekam dann auch leichte Panikattacken, wenn ich in größeren Menschenmengen gefangen war. Ich schätze, das waren psychosomatische Folgen der Sucht, jedenfalls hörte das alles auf, als ich weniger trank“, denkt er heute.

Wie viele Menschen in Deutschland sind alkoholabhängig? Zahlreiche Menschen in Deutschland gelten nach offizieller Definition als alkoholabhängig. Wie das Bundesministerium für Gesundheit informiert, haben etwa 7,9 Millionen Menschen der 18- bis 64-Jährigen einen riskanten Alkoholkonsum. Ein problematischer Alkoholkonsum liegt bei etwa 9 Millionen Personen dieser Altersgruppe vor (Stand: 2021). Analysen zeigen, dass jährlich etwa 74.000 Menschen durch Alkoholkonsum sterben.

Als Simon mit dem Studium fertig war, änderte sich sein Freundeskreis und er lernte seine heutige Frau kennen. Gleichzeitig musste er Verantwortung für andere Menschen im Rahmen seiner Arbeit übernehmen – die Partynächte wurden weniger. „Durch Zufall erkannte ich, dass ich nur beim Konsum von hartem Alkohol die Kontrolle verliere, nicht aber beim Konsum von Bier“, sagt der 34-Jährige. Simon passte sein Trinkverhalten an: Schnaps meidet er bis heute, Bier trinkt er nach wie vor.

Alkoholsucht im Alltag: Simon regelt seinen Konsum – keinen Alkohol unter der Woche

„Im Beruf stieg die Verantwortung und der damit verbundene Leistungsdruck weiter an, sodass ich mir es gar nicht mehr leisten konnte, unter der Woche verkatert zur Arbeit zu kommen“, sagt Simon. Deshalb machte er es sich irgendwann zur Regel, auch unter der Woche nichts mehr zu trinken. „Als mein Sohn zur Welt kam, erledigte sich das Thema Feiern gehen mit Freunden fast gänzlich.“

Würde ich mich als Alkoholiker bezeichnen? Durchaus, da ich nicht gänzlich darauf verzichten möchte oder kann.

Heute trinkt Simon am Wochenende zwei bis drei Bier am Abend, wenn sein Sohn im Bett ist. „Ich gehe vielleicht drei oder vier Mal im Jahr mit Freunden feiern – ganz ohne Filmriss“, sagt er. „Würde ich mich trotzdem als Alkoholiker bezeichnen? Durchaus, da ich nicht gänzlich darauf verzichten möchte oder kann.“

Alkohol im Alltag: Simon will keine Hilfe mit seiner Alkoholsucht – „Habe Alkohol in mein Leben integriert“

Trotzdem möchte der 34-Jährige keine Hilfe. „Ich habe den Alkohol so in mein Leben integriert, dass er es nicht mehr zerstört“, glaubt er. Heute beeinflusse das Thema sein Leben nicht mehr negativ, er trinke im Kontext der Entspannung, selten um berauscht zu feiern. „Die einzige wirkliche Angst, die immer mitschwingt, ist der Einfluss auf meinen Sohn. Ich bin so geworden wie mein Vater, ohne dass er es irgendwie beeinflussen konnte, und natürlich möchte ich diesen Teufelskreis für meinen Sohn durchbrechen und ihn mit einem gesunden Verhältnis zum Alkohol aufwachsen lassen.“ Als Genussmittel, nicht als Alltagsdroge.