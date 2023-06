Weltweit einzigartig: 500 Jahre altes „Silbereisenbergwerk“ in Bayern – samt unterirdischem Wasserfall

Der Gleissinger Fels im Fichtelgebirge ist nun für Besucher geöffnet – und das weltweit einzige begehbare „Silbereisenbergwerk“. (Symbolbild) © Wirestock / IMAGO

Das „Besucherbergwerk Gleissinger Fels“ ist ein Tor in die Vergangenheit – und gilt weltweit als einzigartig. Vor mehr als 500 Jahren begann hier die Arbeit.

Fichtelberg – Im Fichtelgebirge in Bayern befindet sich ein echtes Juwel: das „Besucherbergwerk Gleissinger Fels“ im Landkreis Bayreuth. Im Jahr 1478 begann hier der Abbau von Erz. Silber wurde hier nie abgebaut, berichtet der BR – den irreführenden Namen hat das Bergwerk vom silbrigen Schimmern des Gesteins im Licht, auch Glimmer genannt.

Weltweit einzigartiges Besucherbergwerk in Bayern: 500 Jahre in die Vergangenheit

Zunächst lagen die Erzbrocken offen auf dem Waldboden, die Bergleute mussten sie nur wegtragen. Dann wurde gegraben, in den Berg hinein, immer tiefer. Man war auf eine ergiebige Eisenerzader gestoßen, die tief in das Bergwerk am Fuß des Ochsenkopfes hineinführte. Heute kann man die so entstandenen Gänge und Mulden besuchen, per Führung im „Besucherbergwerk Gleissinger Fels“.

Laut BR förderte man hier Hämatit, ein rotes Erz, welches das Wasser bei der Erzwäsche rot färbt und daher auch Blutstein genannt wird. Auf bergwerk-fichtelberg.de werben die Betreiber nicht nur mit dem ältesten Silbereisen, sondern auch mit natürlichen „Höhlenmalereien, die Millionen von Jahren alt sind“. Ein weiteres Highlight wartet tief im Berg – ein unterirdischer Wasserfall.

Es ist eine echte Reise in die Vergangenheit, im Jahr 1478 begannen hier die Arbeiten und die Region war so bedeutsam wie das Ruhrgebiet. Zum Ende hin wurde der Bergbau dann zu teuer, 1939 war das – Fast 500 Jahre später.

Weltweit einzigartig: Das Bergwerk ist befahrbar

Laut Website ist das Bergwerk ein echter Besuchermagnet. Das sei aber auch kein Wunder, ist das Bergwerk bergwerk-fichtelberg.de zufolge „das einzige Silbereisenbergwerk auf der ganzen Welt, das befahrbar ist“. In diesem Jahr wurde laut BR auch das Besucherzentrum fertiggestellt, wo man, wenn man eine Führung in das Bergwerk mitmacht, seinen Helm bekommt. Feste Schuhe, Jacke und eine lange Hose sollte man sowieso mitbringen.

Führungen bietet „Besucherbergwerk Gleissinger Fels“ um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr an – bei hohem Andrang auch zu jeder vollen Stunde. Kinder bis 14 Jahre kosten 6,50 Euro Eintritt, Erwachsene zahlen 7,50 Euro. Ermäßigungen gibt es für größere Gruppen und alle Personen mit Kurkarte oder Gästekarte. (fhz)

