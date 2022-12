Schnee an Weihnachten 2022: Deutscher Wetterdienst mit Hammer-Prognose

Von: Fabian Raddatz

Viele würden es sich wünschen: Wird es in Deutschland weiße Weihnachten geben? Gute Nachrichten für Schnee-Fans: Die Zeichen stehen gut.

Update vom 07. Dezember 2022: Laut Diplom-Meteorologen Dominik Jung von wetter.net stehen die Chancen auf weiße Weihnachten so gut wie seit zwölf Jahren nicht mehr: „Der Dezember 2022 gibt sich so winterlich wie seit 12 Jahren nicht mehr. Zuletzt war es 2010 in einem Dezember richtig winterlich gewesen“, so Jung.

Der Dezember 2022 gebe sich so winterlich wie seit 12 Jahren nicht mehr. Zuletzt sei es 2010 in einem Dezember richtig winterlich gewesen. Jung: „Bis zum 3. Advent geht das nasskalte Wetter mit Höchstwerte um 0 bis 5 Grad weiter, ab dem 3. Advent stellt sich verbreitet Dauerfrost ein, es kann dann bis ganz runter Schnee geben und der bleibt teilweise auch liegen.“

Update vom 06. Dezember 2022: Laut verschiedenen Wettermodellen ist das Winterpotential im Dezember 2022 groß. Der Deutsche Wetterdienst rechnet sogar mit Schneesturm und minus 20 Grad! Laut den Experten rückt ein sibirisches Kältehoch näher an Europa ran. Alle bisherigen Langfristprognosen hinsichtlich des Wetters im Dezember werden somit über den Haufen geworfen.

Die Rede ist vom Kältehoch „Erik“, der immer wieder viel Kälte nach Europa schicken würde. Es droht der „Bibber-Winter“ in Deutschland. Es wird immer kälter, verstärkt wird mit Dauerfrost gerechnet. Davon sei besonders der Norden Europas betroffen.

Manche freut es, andere nicht: Schnee zu Weihnachten.

Doch auch in Mitteleuropa würden immer wieder kalte Luftmassen ankommen. Dabei würde Schnee bis ganz runterfallen. In Thüringen, Sachsen, Bayern, Hessen, Berlin und Brandenburg bestehe die Möglichkeit, dass es schneit. Stellenweise würde auch die Gefahr von glatten Straßen bestehen. Die Tiefstwerte Anfang Dezember liegen meist bei null Grad Celsius.

Polarwirbel gestört: Besondere Wetterlage kann Schnee an Weihnachten 2022 bringen

Update vom 02. Dezember 2022: Vor zwölf Jahren sorgte eine besondere Wetterlage für einen massiven Schneefall an Weihnachten in Deutschland. Nach Informationen der Wetterseite Wetterprognose und Wettervorhersage könnte es in diesem Jahr wieder so weit sein.

Derzeit baue sich eine ungewöhnliche Wetterlage auf, so das Portal. So blockt ein Hoch über Skandinavien die atlantische Frontalzone vollständig ab, was wiederum dazu führe, dass die Luftmassen aus östlicher Richtung nach Deutschland gedrückt werden.

Die Zirkulation sei absolut gestört, was auch den Polarwirbel verschiebt, das sogenannte Displacement. Das Hoch über Grönland habe sich bereits am 5. Dezember dort festgesetzt, der Polarwirbel wird Richtung Osten – Sibirien, Kara- und Barentssee – gedrängt. „Eine außergewöhnlich und bewundernswerte Wetterentwicklung, die man nicht so oft zu Gesicht bekommt“, stellen die Wetterexperten fest.

Eine, die durchaus für eine tiefwinterliche Wetterlage sorgen kann. Und damit auch für ordentlich Schnee.

Schnee an Weihnachten 2022: Das spricht für weiße Feiertage

Update vom 29. November 2022: Schnee am 2. Advent ist nach Einschätzung des Diplom-Meteorologen Dominik Jung von wetter.net durchaus möglich: „Ich denke: 60 Prozent dafür, dass Flocken fallen am 2. Advent.“ An dem Tag soll es größtenteils nasskalt werden, mit Schneeflocken bis in tiefe Lagen. „Nachts gibt es Frost und glatte Straßen“, so Jung.

Doch wo die Flocken herunterkommen werden, wo Schneeregen und Regen fallen, das sei noch unsicher. Einem Früh-Wettermodell des US-Wetterdienstes NOAA zufolge verläuft der Schneemantel von Essen bis nach Berlin, mit einigen Ausschlägen in den Norden, bis einige Kilometer an Hamburg ran.

Alles oberhalb der Hansestadt bleibt vom Schnee verschont, ebenso der Nordwesten Niedersachsens und Bremen.

In den Süden reicht die Schneefront bis nach Stuttgart und Nürnberg.

Weiße Weihnachten Statistik: So häufig gab es an den Feiertagen flächendeckend Schnee

Weiße Weihnachten ist nicht nur 2022 ein großer Wunsch von vielen Menschen, auch in den vergangenen Jahren hofften zahlreiche Weihnachtsfans auf Schneefall – und wurden regelmäßig enttäuscht. Die Statistik zeigt, dass weiße Weihnachten mit flächendeckendem Schnee ein seltenes Ereignis ist. Seit Aufzeichnung des DWD gab es bisher in Deutschland nur sechs Mal mehr oder weniger flächendeckend weiße Weihnachten über drei Tage hinweg: 1906, 1917, 1962, 1969, 1981 und 2010.

Regional kommt es natürlich immer mal wieder zu weißen Weihnachten. Auch im Süden von Deutschland könnten die Chancen auf Schnee an Weihnachten 2022 ganz gut stehen. Meteorologen sprechen von weißen Weihnachten, wenn an den Weihnachtstagen jeweils ein Zentimeter Schnee oder mehr gemessen wird.

Schnee an Weihnachten 2022: Experten sind sich einig

Erstmeldung vom 27. November 2022: Berlin – Der Winter nimmt Anlauf in Deutschland, die Temperaturen sinken pünktlich zum Dezember und zum Weihnachtsfest. Doch wird das reichen, um für Schnee an den Feiertagen zu sorgen? Die Zeichen dafür stehen eher schlecht, wenn man auf die gängigen Wettermodelle vertraut.

Denn in einer Sache sind sich die Experten einig, sie sehen den Wettertrend der steigenden Temperaturen für ungebrochen. Zwischen Dezember und Februar ist von einem positiven Temperaturaufschwung zwischen +1,0 bis +3,0 Grad auszugehen. Das bedeutet, dass es ein bis drei Grad Celsius wärmer sein wird, als noch zwischen 1961 und 1990. Im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren zeichnet sich ebenfalls ein Trend zu höheren Temperaturen ab.

Weiße Weihnachten 2022: Das spricht für Schnee im Winter 2022

Doch auch wenn keines der Vorhersage-Modelle einen „normalen“ Winter voraussagt und Dezember, Januar sowie Februar im Vergleich früherer Jahre wärmer ausfallen – ausgeschlossen ist nichts. Wie sich das Wetter im Winter 2022 entwickelt, sei laut Deutschem Wetterdienst nur schwer vorherzusagen. Einige Experten rechnen sogar mit einem „Bibber-Winter“.

Der Niederschlag könnte als Schnee fallen und es könnte bis Heiligabend weiß bleiben.“

So glaubt auch Diplom-Meteorologe Oliver Hantke von RTL an ein weißes Weihnachts-„Wunder“. Der Experte sagt trotz der aktuell sehr milden Temperaturen: „Die Monats-Prognose für den Dezember sieht genau Richtung Heiligabend einen krassen Temperatur-Absturz.“ Die Folge: „Der Niederschlag könnte als Schnee fallen und es könnte bis Heiligabend weiß bleiben.“

Sicher ist es natürlich nicht, dass es weiße Weihnachten 2022 geben könnte. Bei so viel Vorlauf könne es sich das Wetter durchaus noch anders überlegen. Doch: „Die Wettercomputer für die experimentellen Langfristprognosen berechnen aktuell genau diese kalte Wetterlage zu Weihnachten.“

Ebenfalls sieht der Wetter-Experte einen Kälteeinbruch Ende November auf Deutschland zukommen. Allerdings fällt in dieser Zeit wohl kein Niederschlag, weswegen ein weißer erster Advent eher unwahrscheinlich sei.

Schnee an Weihnachten 2022: Das spricht dagegen

Meteorologin Corinna Borau von wetter.com hält Schneeflocken im Dezember und damit im Winter 2022 in Deutschland für äußerst unwahrscheinlich. Gegen Schnee und weiße Weihnachten spreche neben der höheren Temperaturen auch der geringe zu erwartende Niederschlag. „Wenn der Monat insgesamt eher trocken und zu mild aussieht, dann sind keine Schneemassen zu erwarten“, so Borau.

Auch der Januar wird nach Meinung der Meteorologin keine „Schneebombe“. „Aber auch das Durchschnittswetter im Januar bedeutet Frost und Schnee, nur insgesamt ist der Monat wohl oft geprägt von Hochdruckphasen“. Nach Meinung von Borau werde sich der Januar aber trotzdem „nach Winter anfühlen“. Da es weiterhin trocken bleibt, sei Schnee allerdings nur vereinzelt zu erwarten. Im Februar stehen die Chance aufgrund steigender Niederschläge zwar nicht gut, aber besser als in den Vormonaten.

Wetter im Winter 2022/23: Frost und Schnee zum Auftakt in die Adventszeit

Pünktlich zum Beginn der Adventszeit gehen in Deutschland die Temperaturen spürbar zurück. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden ab Montag, dem 28. November, landesweit nur noch einstellige Werte erreicht – in der Nacht gibt es vielerorts sogar Frost.

Im Osten sorgt zudem starker Wind dafür, „dass die gefühlte Temperatur nur knapp um dem Gefrierpunkt liegt“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag, 26. November 2022, in Offenbach. Dazu tummeln sich am Himmel viele Wolken, die ab Dienstag im Schwarzwald für Schnee sorgen. Im östlichen und südöstlichen Mittelgebirgsraum gibt es leichten Dauerfrost.

So wird das Wetter im Dezember 2022: Gibt es weiße Weihnachten?

Zuvor bleibt es allerdings noch bei dem wechselhaften Wetter der vergangenen Tage. „Am Sonntag steht eine neue Runde der Sonne-Nebel-Lotterie an“, sagte der Meteorologe. Die besten Chancen auf Sonnenschein gebe es dabei im Schwarzwald, in den Alpen und an den Nordrändern der Mittelgebirge.

Im Nordwesten Deutschlands ziehen den Angaben zufolge Regenwolken auf, die am Abend die Region zwischen Eifel und Flensburg erreichen. Die Höchstwerte pendeln dabei zwischen zwei Grad an der Donau und zehn Grad in Nordrhein-Westfalen.