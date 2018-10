12-jähriges Mädchen will im Freizeitbad nur rutschen - dann folgt Horror

Ein 12-jähriges Mädchen will im Freizeitbad Miramar nur rutschen - dann folgt der blanke Horror.

Weinheim - Im Freizeitbad Miramar in Weinheim (ca. 45.000 Einwohner) gab es einen sexuellen Übergriff, bei dem eine 12-jähriges Mädchen einem 17-jährigen Afghanen zum Opfer fiel. Die Serie an Übergriffen im dem Familienbad reißt einfach nicht ab, wie extratipp.com* berichtet.

Der grausame Übergriff geschah bereits am Samstagabend, wie das Polizeipräsidium Mannheim am Montag (8-10.) mitteilte. Das 12-jährige Mädchen spielte im Bereich der Rutsche im Freizeitbad Miramar in Weinheim, als sich der 12-jährige Afghane der Minderjährigen langsam näherte. Dann passierte der Horror: Der Afghane soll der 17-Jährigen plötzlich in den Schritt gefasst haben. Auch im Intimbereich soll er die Minderjährige im Bereich der Rutsche berührt haben, so die Polizei Mannheim in der Mitteilung. Das 12-jährige Mädchen rannte völlig gschockt sofort zu seiner Mutter.

Die Mutter alarmierte den Bademeister, gemeinsam gelang es, den 17-Jährigen festzuhalten, bis die Polizei im Freizeitbad Miramar eintraf. Der Afghane wurde wegen des Verdachts eines Sexualdelikts festgenommen. "Der junge Mann wurde nach Feststellung seiner Identität und Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Betreuers wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim wegen des Verdachts eines Sexualdelikts dauern an", so die Polizei Mannheim.

Sexuelle Übergriffe im Freizeitbad Miramar reißen einfach nicht ab

Laut Medienberichten war der Tatverdächtige mit einem Betreuer im Miramar. Der Geschäftsführer des Miramar, Marcus Steinhart, sagte dazu in einer Mitteilung des Freizeitbads: "Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass die Aufsichtspflicht für diese Jugendlichen verletzt worden ist. Ich danke unseren engagierten Mitarbeitern, dass diese sofort und umsichtig gehandelt haben. Wie immer gilt: null Toleranz."

Die sexuellen Übergriffe im Miramar in Weinheim reißen einfach nicht ab: Am 25.August 2018 setzte sich ein 50-jähriger Mann gegenüber von zwei jungen Frauen (24, 26) in der Sauna im Miramar. Dann griff der 50-Jährige in seinen Schritt, holte seinen Penis raus und spielte vor den Frauen mit seinem Glied herum. Im August wurde sogar eine Frau im Freizeitbad vergewaltigt.

