Weihnachtsmarkt in Aachen 2022: Alle Infos im Überblick

Der Weihnachtsmarkt in Aachen startet am 18. November 2022 (Archivbild). © Ying Tang/imago

In Aachen startet am Freitag, 18. November 2022, der Weihnachtsmarkt am Aachener Dom und Rathaus. Alle Infos zu Öffnungszeiten und Ständen im Überblick.

Aachen – Der Weihnachtsmarkt in Aachen ist gestartet: Vom 18. November bis zum 23. Dezember können Besucher aus Aachen und NRW durch die weihnachtlichen Buden bummeln, Glühwein und Kakao trinken und leckere Aachener Printen probieren. Circa 1,5 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr den Weihnachtsmarkt.

24RHEIN zeigt alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Aachen 2022 im Überblick.

Neben den 120 Weihnachtsständen und viel Programm im Aachener Dom und der Citykirche St. Nikolaus, wird es auch einen verkaufsoffenen Sonntag geben. (spo)