Wie und wo Sie trotz Inflation an Weihnachten 2022 Geld sparen können

Von: Yannick Hanke

Weihnachten 2022: Müssen es zum Fest immer teure Anschaffungen sein oder gibt es trotz der Inflation günstige Alternativen?

Weihnachten rückt näher. Doch kann das Fest bei den Preisen überhaupt genossen werden? Trotz Inflation sind zumindest Möglichkeiten zum Sparen da.

Berlin – Dieses Jahr wird zum 2022-mal die Geburt von Jesu Christi gefeiert. Weihnachten rückt mit großen Schritten näher und damit auch Besuche in der Kirche, auf Weihnachtsmärkten und vor allem in den Kaufhäusern dieses Landes. Denn die Weihnachtszeit ist bekanntlich Konsumzeit, in der Einzelhändler und Onlinehandel zumeist frohlocken.

Gut, rund um womöglich weiße Weihnachten 2022 müssen die Verbraucher in Deutschland den sprichwörtlichen Gürtel natürlich etwas enger schnallen. Schließlich drückt die Inflation aufs Portmonee, die gestiegenen Preise in nahezu allen Lebensbereichen werden zur finanziellen Herausforderung. Und doch gibt es Möglichkeiten, sich in diesem Jahr nicht in unermessliche Unkosten zu stürzen.

Weihnachten 2022: Der hohen Inflation zum Trotz sparen, wo es geht

Die enorm hohe Inflation in Deutschland wirkt sich natürlich auch auf das Kaufverhalten der Verbraucher aus. Vor dem anstehenden Weihnachtsfest 2022 sind die Menschen zu Einschränkungen beim Einkaufen gezwungen. Laut einer Umfrage für die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) würden 63 Prozent der Verbraucher weniger Geld ausgeben. Und 20 weitere Prozent hätten angegeben, dass sie das künftig auch tun müssten. Und: Laut dem Marktforschungsinstitut GfK wollen die Deutschen 2022 auch etwas weniger Geld für Weihnachtsgeschenke in die Hand nehmen.

Konkret wolle ein Drittel der Befragten 2022 weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben, als es noch ein Jahr zuvor der Fall gewesen ist. Immerhin 48 Prozent hätten angegeben, zumindest genauso viel Geld für ihre Liebsten investieren zu wollen. Wiederum 74 Prozent gaben an, generell stärker auf den Preis zu schauen und beispielsweise Geschenke nur im Angebot zu kaufen. Welche Möglichkeiten gibt es denn generell überhaupt, um sich mit Blick auf Weihnachten 2022 finanziell nicht zu übernehmen?

Weihnachtsbäume auf den letzten Drücker kaufen – denn dann wird es günstiger

Weihnachten ohne Weihnachtsbaum wäre wahrscheinlich ähnlich trostlos wie Weihnachtsmärkte ohne Beleuchtung. Das gilt auch 2022. Der Preis für die perfekte Tanne ist zugegebenermaßen oft recht hoch. Wer beim Nadelkameraden Geld sparen möchte, der sollte seinen Tannenbaum wirklich erst auf den letzten Drücker kaufen.

Die Faustregel: Umso näher das Weihnachtsfest rückt, desto günstiger werden auch die Weihnachtsbäume. Vielleicht gibt es dann nicht mehr die schönsten Exemplare. Aber mit ein wenig Fantasie und passendem Schmuck wird auch jeder noch so krummen Tanne ein stolzer Weihnachtsbaum. Schönheit liegt schließlich auch noch immer im Auge des Betrachters.

Weihnachten 2022: statt teurer Geschenke Wichteln mit Freunden und der Familie

In vielen Freundes- und Familienkreisen wahrscheinlich eh längst Tradition: das Wichteln. Günstiger kann es kaum werden zum vermeintlich Corona-lastigen Weihnachten 2022. In der Regel wird beim Wichteln eine einzige Person beschenkt, der maximale Geschenkwert wird im Vorfeld festgelegt. Spaß und Kreativität dürften hier nicht zu kurz kommen.

Sparen an Weihnachten: Antizyklisches Shoppen lässt Weihnachtsgeschenke günstiger werden

Auch antizyklisches Shoppen kann eine gute Methode sein, um Blick auf Weihnachten Geld zu sparen. Gut, fürs diesjährige Weihnachtsfest hat sich dieser Tipp erübrigt. Aber generell empfiehlt es sich, schon im Sommer nach Geschenken für die Liebsten zu schauen. Strickpullover? Dicke Socken? Eine komplette Ski-Ausrüstung? Alles Gegenstände, die in den Sommermonaten oftmals günstiger zu erstehen sind. Ansonsten bieten sich natürlich spezielle Spar-Aktionen wie der Black Friday an.

Weihnachten 2022 in Zeichen der Energiekrise: Welche Beleuchtung am günstigsten ist

Hinsichtlich der Beleuchtung muss im Kontext vom diesjährigen Weihnachtsfest, wo erneut das Weihnachtshaus in Delmenhorst in vollem Glanz erstrahlt, besonders aufgepasst werden. Schließlich sind die Energiepreise enorm angestiegen und der hell erstrahlende Schnee- oder Weihnachtsmann könnte schnell zum finanziellen Ruin führen. Die Verbraucherzentrale unterscheidet zwischen den Kosten für LED-Lichterketten und solche mit konventionellen Glüh- oder Halogenlampen. Bei der Kaufentscheidung wird energisch zur LED-Variante geraten.

„Lichterketten oder Lichterschläuche mit LED-Lampen (Leuchtdioden) brauchen im Vergleich zu konventionellen Glüh- oder Halogenlampen nur etwa 1/10 des Stroms – und halten rund 100-mal länger. Ein Umstieg zahlt sich also schnell aus und Neuware nutzt so gut wie ausschließlich die effiziente LED-Technik“, heißt es in diesem Kontext. Demgegenüber würden batteriebetriebene Baumkerzen stehen, die neben hohen Kosten auch einiges an Sondermüll produzieren.