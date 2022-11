Weihnachten 2022: Geschenke werden kleiner oder verschwinden ganz

Von: Andree Wächter

Teilen

Teure Energie spiegelt sich auch unterm Weihnachtsbaum wider. Die Geschenke werden zu Weihnachten 2022 kleiner und die Händler rechnen mit schlechteren Geschäften.

Berlin – Die Energie- und Lebensmittelpreise steigen, das Einkommen hält mit der Inflation nicht Schritt. Um die nächste Gas- und Stromrechnung bezahlen zu können, wollen viele Deutsche bei den Weihnachtsgeschenken sparen. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Von einem Weihnachtsmarktbesuch wie in Bremen oder Niedersachsen wollen die meisten Männer und Frauen aber keinen Abstand nehmen.

Weihnachten 2022: Verbraucher wollen weniger für Geschenke ausgeben – oder gar nicht erst kaufen

Bei der Umfrage gab Anfang November mehr als die Hälfte der befragten Verbraucher an, diesmal weniger für Geschenke zu Weihnachten 2022 ausgeben zu wollen. Oder sie kündigten sogar an, im Gegensatz zu früher ganz auf Geschenke zu verzichten. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch das aktuelle „Stimmungsbarometer 2023“ der Postbank.

Wegen der hohen Iflationen wollen viele Menschen nun auf betimmte Anschaffungen verzichten. Auch bei Weihnachtsgeschenken könnte in diesem Jahr oft gespart werden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Handel sorgt das für Unruhe. Rund 70 Prozent der Händler rechnen nach einer Branchenumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) mit einem schlechteren Weihnachtsgeschäft 2022 als noch im Vorjahr.

Umfrage: 21 Prozent geben weniger Geld für Weihnachtsgeschenke aus

Rund ein Fünftel der Befragten (21 Prozent) kündigten an, 2022 „deutlich weniger“ Geld für Weihnachtsgeschenke in die Hand nehmen zu wollen. Weitere 22 Prozent planen „etwas weniger“ auszugeben. Immerhin acht Prozent gaben an, im Gegensatz zu früher sogar ganz auf Geschenke verzichten zu wollen. Nur knapp ein Viertel der Befragten (23 Prozent) will demnach nichts an seinem Geschenkverhalten ändern. Eine Finanzierung von Weihnachtsgeschenken per Kredit ist indes keine gute Idee.

Aber nicht nur bei den Geschenken, auch rund um das Weihnachtsfest 2022 wollen viele den Gürtel enger schnallen. Ein Viertel der Befragten gab an, die Weihnachtsbeleuchtung zu reduzieren. Jeder Fünfte (18 Prozent) will dieses Jahr auf einen Weihnachtsbaum verzichten oder zumindest ein kleineres Exemplar kaufen. Rund 17 Prozent der Befragten wollen weniger für das Weihnachtsessen ausgeben.

Mehrheit der Deutschen will sich laut Umfrage bei Ausgabe für Weihnachtsgeschenke 2022 einschränken

Die Ergebnisse ähneln denen einer Umfrage, die YouGov einen Monat zuvor für das „Stimmungsbarometer 2023“ der Postbank durchgeführt hatte. Damals gaben rund 60 Prozent der Befragte an, sich bei den Ausgaben für Weihnachtsgeschenke 2022 einschränken zu wollen.

Das Postbank-Stimmungsbarometer machte auch deutlich, wie sehr sich die finanzielle Situation für viele Haushalte seit Jahresbeginn verschlechtert hat. Noch im Januar 2022 gaben elf Prozent der Befragten an, wegen der gestiegenen Preise kaum noch die Ausgaben für die eigene Lebenshaltung bezahlen zu können. Im September war dieser Anteil bereits auf über 18 Prozent gestiegen.

Fast zwei Drittel der Befragten (62,1 Prozent) rechnen im kommenden Jahr mit einer Verschlechterung ihrer finanziellen Situation. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es nur 26 Prozent. Seit dem Start der Postbank-Umfrage im Jahr 2015 sei noch nie ein solches Ausmaß an Pessimismus beobachtet worden, berichten die Meinungsforscher.

Weihnachten 2022: Weniger Weihnachtsgeschenke aus dem Onlinehandel

Selbst der in der Corona-Krise erfolgsverwöhnte Onlinehandel ist nicht immun gegen die Konsumflaute. Die E-Commerce-Umsätze dürften im Weihnachtsgeschäft der HDE-Prognose zufolge zwar nominell um 1,4 Prozent steigen. Real – also inflationsbereinigt – drohe aber auch dem Onlinehandel ein Minus von 4,5 Prozent. Tatsächlich rechnet der Bundesverband Paket & Expresslogistik (Biek) im November und Dezember 2022 mit deutlich weniger E-Commerce-Paketen als noch im Vorjahr. Erwartet werden nur 415 Millionen Sendungen von Firmen an Verbraucher – rund 30 Millionen weniger als im Vorjahr.

Keine guten Aussichten für das wichtige Weihnachtsgeschäft 2022. Der Handelsverband Deutschland bekräftigte angesichts dieser Zahlen seine Prognose, dass in diesem Jahr bis zu 16.000 Geschäfte ihre Türen für immer schließen könnten. Besonders spürbar sei diese Entwicklung in Stadtteilzentren, aber auch in kleineren und mittleren Gemeinden.

Händler schreiben das Weihnachtsgeschäft 2022 „nicht ab“

Was die Renner im Weihnachtsgeschäft angeht, hat sich trotz aller politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen allerdings erstaunlich wenig verändert. Besonders beliebt als Präsente sind nach einer aktuellen HDE-Verbraucherbefragung wie in den Vorjahren Geschenkgutscheine, Spielwaren, Bücher, Kosmetik, Bekleidung und nicht zuletzt Bargeld.

Wir schreiben das Weihnachtsgeschäft nicht ab.

Für den Handel ist dieses Stück Normalität vielleicht sogar ein Hoffnungssignal, dass beim Weihnachtseinkauf am Ende doch eigene Gesetze gelten. Branchensprecher Stefan Genth jedenfalls versicherte: „Wir schreiben das Weihnachtsgeschäft nicht ab.“ Ein kleiner Hoffnungsschimmer am dunklen Firmament.