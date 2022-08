Wegen zu hoher Inflation: Britischer Supermarkt bietet Kredit für Lebensmittelkauf an

Von: Yannick Hanke

Die britische Supermarktkette Iceland Foods gewährt ihren Kunden einen zinslosen Kredit für den Kauf von Lebensmitteln. Eine Reaktion auf die hohe Inflation und gestiegene Preise. © Nick Wilkinson/dpa/imago/Montage

Da das Leben durch die Inflation teurer wird, können Kunden einer britischen Supermarktkette ihre Einkäufe per Kredit bezahlen. Und in Deutschland?

Berlin/London – Der Einkauf im Supermarkt wird immer mehr zum Luxus. Die hohe Inflation wirkt sich auch auf die Preise der meisten Lebensmittel aus. Fast doppelt so viel für ein Stück Gouda wie vor dem Ukraine-Krieg und dessen wirtschaftlichen Folgen? Leider keine Seltenheit. So auch in Großbritannien, wo vor allem ärmere Haushalte zusehen müssen, wie sie über die Runden kommen. Deswegen hat sich die britische Supermarktkette Iceland Foods etwas Besonders überlegt – und bietet zinslose Kredite für den Kauf von Lebensmitteln an.

Weil die Inflation zu hoch ist: Britische Supermarktkette Iceland Foods gewährt Kunden Kredit

Richtig gelesen: Wer in einer Filiale der britischen Supermarktkette Iceland Foods einkaufen geht, kann die Option eines Kredits frei von Zinsen wahrnehmen, um seine Lebensmittel zu bezahlen. Ein Angebot, das sich vor allem an arme Haushalte richtet, die mit den steigenden Lebenshaltungskosten schwer zu kämpfen hätten, heißt es von dem Unternehmen.

Sieht in der Praxis wie folgt aus: Finanziell schwachen Kunden werden über vorinstallierte Karten kleine Darlehen in Höhe von 25 bis 100 Pfund (30 bis 119 Euro) gewährt. Diese können einmal pro Woche zurückgezahlt werden. Hierfür arbeitet Iceland Foods mit dem gemeinnützigen Kreditgeber Fair For You zusammen.

Britische Supermarktkette Iceland Foods reagiert auf hohe Inflation – Kredite ohne Zinsen für Lebensmittel

„Mehr denn je haben die Menschen während dieser unerbittlichen Krise bei den Lebenshaltungskosten Schwierigkeiten, dringend benötigte Dinge des täglichen Lebens zu kaufen“, heißt es in diesem Kontext von Richard Walker, dem Geschäftsführer von Iceland Foods. Seiner Ansicht nach bedürfe es „eines neuen Denkens seitens der Wirtschaft und der Regierung, um praktikable Lösungen zu finden“.

Laut Iceland Foods, einer 1970 in Wales gegründeten und auf Tiefkühlprodukte spezialisierten Supermarktkette, soll das Kreditsystem flexible Rückzahlungsprogramme beinhalten. Gegenüber Sky News hatte Walker bereits versprochen, dass die Kreditnehmer nicht von Inkassobüros belästigt werden sollen. Zudem würden die Forderungen nicht an Dritte weiterverkauft.

Von Unternehmensseite heißt es, dass das neue Programm auf einem erfolgreichen Pilotprojekt mit 5000 Kunden aufbaut. Fast drei Viertel der Teilnehmer hätten angegeben, dass die dadurch seltener mit ihren Rechnungen in Verzug gerieten, als es ohne die Option des Kredits der Fall gewesen ist. Die Darlehen sollen dabei auf sechs Zeitfenster im Jahr begrenzt werden.

Hohe Inflation: Lebensmittel wie Milch, Käse oder Eier werden deutlich teurer

Das zugegebenermaßen ungewöhnlich Programm wird zu einem Zeitpunkt eingeführt, an dem die Inflation in Großbritannien auf einem 40-Jahres-Hoch liegt. Denn sowohl Waren als auch Dienstleistungen kosteten im Juli 2022 durchschnittlich 10,1 Prozent mehr als nur ein Jahr zuvor. Laut Statistikern resultiert die hohe Inflation vor allem aus dem Anstieg der Lebensmittelpreise.

Ob Brot, Cornflakes, Milch, Käse oder Eier, die teilweise mit einer speziellen Diebstahlsicherung versehen werden – allesamt Produkte, die teurer wurden. Das gilt aber auch für die Preise für Energie, es verhält sich in Großbritannien wie in Deutschland. In ihrer Prognose rechnet die britische Zentralbank gar mit Inflationsraten von bis zu 13 Prozent in diesem Jahr.

Zinsloser Kredit auch im Supermarkt in Deutschland möglich? Große Ketten äußern sich nicht

Wären zinslose Kredite für den Kauf von Lebensmitteln auch in Deutschland ebenfalls möglich? Darüber ist bislang nichts bekannt, große Ketten wie Aldi, Edeka, Lidl, Netto oder Rewe haben sich hierzu noch nicht geäußert. Fakt ist: Die über die Zehn-Prozent-Schwelle gestiegene Inflation in Großbritannien können auch die deutschen Verbraucher ereilen. Da sollte genau hingeschaut werden, ob es beim Discounter Aldi oder Lidl günstiger ist.

Mit der Einführung der Gasumlage Anfang Oktober wird die Inflation um einen Prozentpunkt weiter steigen. Dazu kommt, dass mit dem Auslaufen des Tankrabatts und des Neun-Euro-Tickets die Preise auch weiter steigen.

Was hingegen bereits Einzug in deutschen Supermärkten gehalten hat, ist das Zahlen per Lastschrift. Zunächst wird die Ware gescannt, dann die jeweilige Supermarkt-App geöffnet. Im Folgenden muss ein QR-Code oder ein Pin gescannt oder eingetippt werden. Dann ist der Kauf auch schon abgeschlossen. Hierfür muss vorab das Bankkonto in der App hinterlegt werden. Auf diesem Wege erfolgt bei jedem Einkauf eine Abrechnung per SEPA-Lastschrift. Ein Vorgehen, das bereits von Edeka, Lidl und Netto angeboten wird.