Wegen „Termindruck“: Umweltsenatorin erscheint mit Auto bei Fahrrad-Termin

Von: Anika Zuschke

Die Berliner Verkehrssenatorin Bettina Jarasch ist mit dem Auto bei einem Fahrrad-Termin erschienen. (Archivbild) © Metodi Popow/Imago

Die Berliner Umweltsenatorin weihte am Freitag einen neuen Radweg ein – und fuhr dafür mit ihrem Tesla vor. Das Fahrrad lieh sie sich von einer Mitarbeiterin.

Berlin – Als Politiker oder Politikerin muss man sich mit dem Gedanken anfreunden, in der Öffentlichkeit als gutes Beispiel voranzugehen und eine gewisse Vorbildfunktion zu erfüllen. Ob der Berliner Umwelt- und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch das am Freitag, dem 21. Oktober, gelungen ist, ist jedoch fraglich. Denn zur Eröffnung eines neuen geschützten Radfahrstreifens kam die Umweltsenatorin mit dem Auto angefahren – und setzte sich nur für eine schnelle Runde auf dem neuen Radweg aufs Fahrrad.

Berliner Umweltsenatorin weiht neuen Radweg ein – und kommt mit dem Auto

„Geschützte Radfahrstreifen“ werden in Großstädten derzeit immer beliebter. Sie trennen Radfahrende durch physische Barrieren – wie beispielsweise Poller – vom Autoverkehr und sorgen damit für mehr Sicherheit. Ehemalige Parkplätze werden im Zuge dessen häufig zu Straßen für Radfahrende umfunktioniert. Auch in Niedersachsen werden zunehmend Projekte für neue Radwege auf den Weg gebracht.

In Berlin gibt es einen solchen „geschützten Radfahrstreifen“ nun am Tempelhofer Damm – auch dort durfte bis vor Kurzem noch geparkt werden. Die neue Radverkehrsanlage wurde am Freitag, 21. Oktober 2022, von Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) und der Bezirksstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) offiziell eröffnet. Das mit Blick auf die anvisierte Verkehrswende in Berlin erfreuliche Bild wurde jedoch durch das Fortbewegungsmittel der Umweltsenatorin etwas getrübt.

Fahrrad von Umweltsenatorin Bettina Jarasch war für PR-Termin nur von Mitarbeiterin geliehen

Wie die Bild berichtet, wurde Bettina Jarasch nämlich mit dem Auto zu dem PR-Termin gefahren. Nach einer kurzen Ansprache schnitt sie mit Saskia Ellenbeck feierlich ein rotes Band durch, schwang sich aufs Fahrrad und drehte gemeinsam mit zahlreichen Fahrradaktivisten eine Runde auf dem eingeweihten Straßenabschnitt.

Anschließend gab sie das Fahrrad an eine Mitarbeiterin ihrer Verwaltung zurück – der das Rad gehörte – stieg wieder in ihren Tesla und fuhr davon. Zu der Radweg-Eröffnung sei sie aus „Termindruck“ mit dem Auto gekommen, rechtfertigte sich Jarasch in der Bild und erklärte: „Wenn ich alle Termine mit dem Fahrrad machen würde, könnte ich nur die Hälfte davon wahrnehmen.“

Neuer Radweg in Berlin am Tempelhofer Damm – viel Kritik wegen fehlender Parkplätze

An dem rund drei Kilometer langen Radfahrstreifen baute der Bezirk Informationen des Tagesspiegels zufolge etwa anderthalb Jahre. „Das ist nur der Anfang nach langer intensiver Vorarbeit“, sagte Jarasch in ihrer Eröffnungsrede und kündigte an, dass es sehr, sehr viel gäbe, was sie in dieser Stadt umbauen wolle, „Ja, es kostet Fahrspuren und Parkplätze, wenn man Platz für geschützten Radverkehr bauen will. Es lohnt sich aber für alle Beteiligten“, verkündete die Verkehrssenatorin.

Tatsächlich war der Wegfall Hunderter Parkplätze aber ein großer Kritikpunkt an dem neuen Radweg in Berlin. Die Initiative „Tempelhofer Damm für alle!“ sammelte deswegen im vergangenen Jahr Unterschriften für einen neuen Einwohnerantrag, mit dem der Radwegbau gestoppt werden sollte. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) lehnte den Antrag vergangenen Dezember laut dem Tagesspiegel jedoch ab.