Wegen Lina E. Prozess: Hamburger Polizei in Alarmbereitschaft – Proteste angekündigt

Von: Sebastian Peters

Die Aktivisten wollen sich am Mittwoch um 20 Uhr vor der Roten Flora treffen (Symbolfoto) © teutopress/Imago

Das Urteil gegen die mutmaßlich linksradikale Lina E. am Donnerstag kann auch für Hamburg Auswirkungen haben. Linke Aktivisten rufen zur Demonstration auf, angemeldet ist allerdings nichts.

Hamburg – Sie ist 28 Jahre alt und soll, so die Generalbundesanwaltschaft, mit drei weiteren Beschuldigten zwischen den Jahren 2018 und 2020 Personen aus der rechten Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach attackiert haben. Dabei wurden die Personen sogar teilweise lebensgefährlich verletzt. Lina E. und die weiteren Tatverdächtigen sind überdies hinaus noch wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Kopf der Band soll die Studentin Lena E. gewesen sein, so die Generalbundesanwaltschaft. Ihr drohen acht Jahre Haft.

Fall Lina E.: Das erwartete Urteil kann Auswirkungen auf Hamburg haben – was die Polizei sagt

In dem Prozess wird am Mittwoch, 31. Mai 2023, am Oberlandesgericht in Dresden das Urteil erwartet. Mit Spannung wird erwartet, wie die linke Szene auf das Urteil reagiert. Für kommenden Samstag, 03. Juni 2023, wurde bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen. Am Tag der Urteilsverkündung ist in Dresden eine Kundgebung geplant. Und auch in Hamburg bereitet sich die Polizei auf mögliche Krawalle vor.

Scheinbar nicht ohne Grund – auf der Plattform indymedia rufen die Aktivsten zu Aktionen auf, wie sie bei G20 stattfanden. „Hat die klassische Zwille samt Stahlkugeln sowie der Mollie als Repertoire von heute wirklich ausgedient? Oder verschaffen derartige Mittel – umsichtig und verantwortungsvoll eingesetzt – nicht den enormen psychologischen Effekt, auch tobende BFE-Schlägertrupps wirksam und schmerzhaft in die Schranken zu weisen?“, so der anonyme Verfasser auf der Plattform.

Fall Lina E. – Aktivisten rufen zur Solidaritätsdemo auf

Für Hamburg haben Aktivisten zu einer Demonstration am Tag der Urteilsverkündung aufgerufen. Am 31. Mai 2023 um 20 Uhr rufen vermummte Aktivisten bei Twitter zur Demo an der Roten Flora auf dem Schulterblatt auf. „Unsere Solidarität gegen ihre Repression. Alle zur antifaschistischen Solidaritätsdemo am Mi. 31.05. in Hamburg. Start 20 Uhr ab Rote Flora. Teilen, mitmobilisieren, hingehen“, so die Aktivisten.

Der Versammlungsbehörde liegt allerdings bisher (Stand: 30. Mai 2023, 10:08 Uhr) keine Anmeldung einer Versammlung oder Demonstration vor, so Thilo Marxsen von der Polizei Hamburg. „Nichtsdestotrotz hat die Polizei Hamburg mögliche Auswirkungen nach einer Urteilsverkündung im Blick.“, so der Polizeisprecher zu 24hamburg.de. Wie sich die Polizei auf mögliche Krawalle vorbereitet, ist allerdings Geheim. „Aus einsatztakischen Grünen“, so der Sprecher.