Mehr Internet-Mobbing durch Corona: Fast jeder fünfte Jugendliche betroffen

Von: Carolin Gehrmann

Wegen Corona gibt es immer mehr Mobbing im Internet. Viele Jugendliche entwickeln durch das Cybermobbing Ängste und Depressionen

Berlin/Bremen – Beleidigungen, Beschimpfungen, Erpressungen – und das nonstop und vor den Augen der ganzen Schule. Durch die Corona-Pandemie haben Kinder und Jugendliche mehr Zeit als je zuvor im Internet verbracht, sei es wegen des Online-Unterrichts oder um mit Freunden während der Lockdowns Kontakt zu halten. Doch der virtuelle Raum wird für die Jugendlichen zunehmend auch zur Bedrohung:

Knapp 17 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben laut einer Befragung bereits Online-Schikane erlebt. Das ist beinahe jeder Fünfte, so das Ergebnis der Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing und der Techniker Krankenkasse (TK), die am Mittwoch, dem 12. Oktober 2022, vorgestellt wurde.

Immer mehr Cybermobbing: „Das Mobbing ist in der Hosentasche die ganze Zeit dabei“

Das besonders Schlimme daran: Betroffene von Cybermobbing können den ständigen Beleidigungen und Beschimpfungen im Internet kaum entkommen. Nicht einmal zu Hause oder im eigenen Zimmer sind sie vor dem Hass im Netz geschützt. „Ich hab eigentlich das Mobbing in meiner Hosentasche die ganze Zeit dabei“, erklärt Hendrikje Schmidt vom Krisenchat, einer psychosozialen Beratung für Kinder und Jugendliche, am Mittwoch in Berlin.

Durch Corona verbringen Kinder mehr Zeit im Internet – und erleben verstärkt Mobbing

Gemeint ist damit das Smartphone, das viele Jugendliche immer bei sich tragen. Die Mobbing-Betroffenen fühlten sich hilflos und ohnmächtig, sagt sie, denn: „Es nimmt kein Ende, und ich kann es auch nicht mehr rückgängig machen und nicht mehr stoppen“. Auch TK-Chef Jens Baas erläutert den Zusammenhang: „Homeschooling und Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie haben dafür gesorgt, dass Kinder und Jugendliche noch mehr Zeit online verbringen. Somit werden auch Konflikte häufiger über das Internet ausgetragen.“

Cybermobbing unter Jugendlichen wird zum immer größeren Problem – oft mit schwerwiegenden Folgen. © imago/Symbolbild

Für die Studie wurden von Mai bis Juli 2022 über 3000 Schülerinnen und Schüler online befragt sowie 355 Lehrerinnen und Lehrer und 1053 Eltern. Und die Ergebnisse sind nach wie vor alarmierend. Auch, wenn die Zahl der Schüler zwischen acht und 21 Jahren, die angaben, bereits von Mobbing im Internet betroffen gewesen zu sein, seit der vergangenen Befragung 2020 leicht um 0,6 Prozentpunkte gesunken ist, stagniert der Wert auf einem hohen Niveau, wie es in der Studie heißt.

Mobbing im Internet: Betroffenen erleben Beleidigungen, Erpressung und das Verbreiten von Gerüchten

Die Corona-Pandemie hat das Problem des Online-Mobbings also noch um ein Vielfaches verstärkt. Die Kinder und Jugendlichen verbringen seitdem noch mehr Zeit im Internet. Zudem sei das Smartphone ein ständiger Begleiter im Alltag. „Früher war Mobbing eben doch was, was dann auf bestimmte Situationen auch beschränkt gewesen ist“, sagt Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK. Aus diesen Situationen sei man wieder herausgekommen. „Das ist heute in der digitalen Welt eben deutlich schwieriger.“

Rund 65 Prozent der Schülerinnen und Schüler bestätigten, dass Cybermobbing seit der Corona-Pandemie zugenommen habe, genau wie 45 Prozent der befragten Lehrkräfte und Eltern. Dabei erlebten die Betroffenen am häufigsten Beschimpfungen und Beleidigungen (78 Prozent) sowie das Verbreiten von Lügen oder Gerüchte über sie (59 Prozent). 40 Prozent der betroffenen Schülerinnen und Schüler seien bereits online erpresst oder bedroht worden.

Mobbing im Internet ist eine große psychische Belastung für die Jugendlichen

Mobbing im Internet belastet die Psyche der Jugendlichen stark. Demnach fühlte sich die Befragten verletzt (58 Prozent), wütend (40 Prozent) und verängstigt (34 Prozent). Besonders erschreckend: Etwa ein Viertel gab an, bereits Suizidgedanken gehabt zu haben, und 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben wegen des Mobbings schon zu Alkohol, Drogen oder Tabletten gegriffen. Derartige Erfahrungen können laut Experten zu Depressionen führen – bis ins Erwachsenenalter hinein.

Was ist Cybermobbing? Cybermobbing ähnelt dem klassischen Mobbing. Es wird beleidigt, gehänselt, bedroht oder lächerlich gemacht, jedoch unterscheiden sich die Dimensionen. Während Mobbing in sozialen Räumen, wie beispielsweise Schulen, meist beim Verlassen des Raums endet, hört Cybermobbing selbst in den eigenen vier Wänden nicht auf. Durch die zunehmende Wichtigkeit der digitalen Welt und die damit gefühlt untrennbare Beziehung zum Smartphone, erreichen Cybermobber die Mobbingopfer rund um die Uhr und nehmen Einfluss auf das Leben der Person, zum Beispiel über intime, peinliche Fotos oder Videoclips, die in sozialen Netzwerken, Videoplattformen oder Messengern verbreitet werden oder über Beleidigungen, das Verbreiten von Gerüchten oder durch Stalking. Es kann zu einem sogenannten „Hass-Hype“ um eine Person geben kann. Dabei schließen sich immer mehr Leute den Tätern an, um eine Person zu mobben, wie in dem bekannten Fall um den Youtuber „Drachenlord“. (Quelle: Bündnis gegen Cybermobbing)

Mobbing im Internet kann zu Depressionen und Suizidgedanken führen

Die Befragung nimmt aber auch die Täter und Täterinnen in den Blick. Sechs Prozent der befragten Schüler gaben an, selbst schon mal jemanden online gemobbt zu haben. Dabei ist auffällig: Täter- und Opferrolle können ineinander übergehen. Fast jeder fünfte Täter hat selbst zuvor schon unter Cybermobbing gelitten.

Prävention sei deshalb eines der wichtigsten Elemente gegen Cybermobbing, sagt Uwe Leest, Vorstandsvorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing. „Denn wenn wir keine Täter haben, das heißt, wenn wir die Täter erst gar nicht zum Täter werden lassen, dann müssen wir uns auch nicht über das Thema Opfer unterhalten.“

Prävention gegen Cybermobbing – wegen Corona nur eingeschränktes Angebot

Das Problem dabei ist nur, dass es seit der Corona-Pandemie im Bereich Prävention nur ein eingeschränktes Angebot gebe. So finden an Schulen immer weniger Anti-Gewalt-Trainings oder Schulungen für den richtigen Umgang mit Cybermobbing statt (40 Prozent weniger als zuvor).

Dabei wünschen sich Betroffene mehr Unterstützung – auch vom Staat. 62 Prozent der Kinder und Jugendlichen waren der Meinung, der Staat müsse mehr gegen Cybermobbing tun. Auch 65 Prozent der Lehrkräfte sind dieser Ansicht.

Mobbing im Netz: Welche Hilfe können Eltern betroffenen Kindern geben?

Laut Herbert Scheithauer, Professor für Entwicklungspsychologie, ist es für Eltern besonders wichtig, mit den Kindern über das Erlebte zu reden, ihnen emotionale Unterstützung anzubieten. Im Interview mit der Zeitung Stern rät er außerdem dazu, Beweise zu sichern, indem man Screenshots macht, die das Mobbing oder die Bloßstellung dokumentieren.

Keine gute Idee ist es seiner Ansicht nach, die Eltern des Täters oder der Täterin zu konfrontieren, da der Streit dann weiter eskalieren könnte. Besser sei es, wenn Kinder und Eltern einen langen Atem behalten und warten, bis sich die Sache ein wenig beruhigt. Vor allem müssten die Jugendlichen das Gefühl bekommen, zu Hause uneingeschränkt Schutz zu finden.

Das Wichtigste sei aber, den Kindern nicht damit zu drohen, ihnen das Smartphone wegzunehmen – auch wenn es im ersten Moment wie eine gute Lösung erscheint. Den Entzug des Handys empfinden Jugendliche laut Prof. Scheithauer als Höchststrafe und es bestehe die Gefahr, dass sie aus diesem Grund nichts von ihren Mobbing-Erfahrungen erzählen, weil sie dieser Strafe entgehen wollen. Dadurch würden Erziehende also das Gegenteil von dem erreichen, was eigentlich wichtig wäre.