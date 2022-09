WDR ignoriert A45-Sperrung in den Nachrichten: Sender erklärt Grund

WDR ignoriert A45-Sperrung in den Nachrichten: Sender erklärt Grund © Markus Klümper/dpa

Für Autofahrer sind die Verkehrsnachrichten auf den WDR-Sendern eine wichtige Informationsquelle. Die A45-Sperrung bei Lüdenscheid wird dort ignoriert. Wieso?

Lüdenscheid - Wer im Auto unterwegs ist und sich über mögliche Staus auf Autobahnen informieren will, schaltet oft das Radio ein. In Nordrhein-Westfalen sind es dafür oft die Sender des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Doch die jahrelange A45-Sperrung bei Lüdenscheid findet in den WDR-Verkehrsnachrichten gar nicht mehr statt, berichtet come-on.de.

Der Sender erklärte das auf Nachfrage von come-on.de damit, dass die Verantwortlichen nach einer längeren Phase ununterbrochener Erwähnung „meist eine gewisse Sättigung mit der Dauer-Information“ bemerken, sagte ein Sprecher. Fünf Jahre soll die A45-Sperrung noch andauern. Der WDR kündigte an, die Situation rund um Lüdenscheid weiter engmaschig begleiten zu werden.