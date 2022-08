Wasser sparen: Klare Regeln bei Wasserknappheit gefordert

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Wasser wird in Deutschland immer knapper. Die Pegel von Flüssen, Seen und Grundwasser sinken immer weiter – mit diversen Folgen. Der Gemeindebund fordert nun klare Regeln, wie der Wasserverbrauch eingeschränkt werden kann.

Bremen/Berlin – Nicht nur wegen der zuletzt sehr hohen Temperaturen in Deutschland sehnen sich viele nach dem kühlen Nass. Sei es ein Kopfsprung ins Schwimmbecken oder die zuletzt so oft besprochene kalte Dusche. Wasser dient aber nicht nur der Abkühlung, sondern ist auch sonst wichtig – für unser gesamtes Leben: zum Trinken, Kochen, Waschen, für die Bewässerung des Gemüsegartens. Da das Gut Wasser in der Zukunft knapp zu werden droht, fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund nun klare Regeln, wie die Trinkwassernutzung hierzulande eingeschränkt werden könnte, berichtet die Zeitung Rheinische Post am Montag, den 22. August.

Trockenheit und Dürre in Deutschland: Zukünftig auf lange Hitzewellen einstellen

Wegen der Klimaerwärmung müssen wir uns auch in Nord- und Mitteleuropa zukünftig auf langanhaltende Hitzewellen mit Temperaturen über 40 Grad und langen Trockenperioden einstellen. In Deutschland soll schon bald, nach Ansicht von Wetterexperten, sogenanntes Steppenklima herrschen, das sich durch Hitze und Trockenheit auszeichnet.

Noch ist die Trinkwasserversorgung in Deutschland nicht gefährdet. Doch wegen der anhalten Trockenheit ist Sparen angesagt. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Wolfram Steinberg

„Wasser ist nicht alles, aber ohne Wasser ist alles nichts“, sagte der Hydrologe Dietrich Borchardt gegenüber dem NDR und warnte in der Fernsehsendung DAS! vor einem teilweise zu sorglosen Umgang mit Trinkwasser. Seiner Ansicht nach wird die Trinkwasserversorgung noch immer als etwas Selbstverständliches wahrgenommen, was auch am günstigen Preis liegt. Wer jetzt überlegen muss, wie viel das Wasser, das aus unseren Leitungen sprudelt, eigentlich kostet, dem sei geholfen: rund 2,50 Euro kostet derzeit die Bereitstellung von 1000 Litern Trinkwasser. Damit ist es aber noch nicht getan: Das Wasser ist ja nicht einfach weg, wenn es durch den Abfluss fließt. Deshalb kommt darauf noch einmal der ungefähr gleiche Betrag für die Aufbereitung des genutzten Wassers, dem Abwasser.

Pegel von Flüssen und Grundwasser sinken – klare Tendenz in den letzten Jahren

2,50 Euro – das ist günstig und klingt zunächst einmal nicht nach Alarm. Aber die Wasserversorgung könnte auch bei uns bald gefährdet sein. Denn: Die Pegelstände, sowohl vom Grundwasser als auch von Oberflächengewässern, also Seen und Flüssen, sinken immer weiter. Das ist ein Trend, der sich in den letzten Jahren beobachten lässt, wie Bettina Dörr, Pressesprecherin des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) gegenüber dieser Redaktion bestätigt. Und wo eine hohe Nachfrage auf ein begrenztes Angebot trifft, ergibt sich eine Knappheit. Den persönlichen Umgang mit Trinkwasser sollte man daher in Zukunft möglicherweise überdenken.

Gemeindebund will von der Politik klare Regeln zum Wassersparen

Da Wasser eine natürliche Ressource ist, auf dessen Menge wir nur bedingt Einfluss haben, da ein großer Teil von Niederschlägen abhängt, lässt sich diese Knappheit nicht nur über höhere Preise steuern. Der Wasserverbrauch muss stattdessen eingeschränkt werden, damit eine Knappheit gar nicht erst entsteht. Daher hat der Städte- und Gemeindebunds die Politik nun aufgefordert, klare Regeln zu erlassen, wie Wasser eingespart werden kann: „Auch wenn derzeit keine akute Wasserknappheit droht, braucht es allgemein anerkannte Regeln, nach denen vor Ort bei der Trinkwasserversorgung entschieden werden kann, welche Nutzungen eingeschränkt werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg gegenüber der Rheinischen Post.

Trockenheit und Hitze in Deutschland: Bald Wassermangel wie in Italien?

Man kennt es sonst eher aus dem Süden Europas: In Ländern wie Italien ist das Wasser zuletzt so knapp geworden wie seit über 70 Jahren nicht mehr, sodass einige Gemeinden die Nutzung von Trinkwasser stark eingeschränkt haben. In Verona oder Pisa darf es deshalb tagsüber nur noch zur Nahrungsaufnahme, zur Körperhygiene und zur Reinigung im Haushalt verwendet werden. Die Politik ist hier aufgrund der Umstände also schon zum Handeln gezwungen. Ministerpräsident Draghi hat weitere landesweite Maßnahmen angekündigt, wie der Deutschlandfunk berichtet.

Ähnliches will Gerd Lansberg nun auch für Deutschland erreichen, in Form eines einheitlichen, verbindlichen Regelkatalogs – erst einmal rein prophylaktisch, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Bislang entscheiden die einzelnen Landkreise und Gemeinden nämlich ganz eigenmächtig über Maßnahmen, welche die Trinkwasserversorgung betreffen.

Trockenheit in Deutschland: Erste Gemeinden in Niedersachsen reagieren schon mit Verordnungen

In Niedersachsen wurden in manchen Gemeinden schon Verordnungen zum Wassersparen verhängt: In Vechta wurde wegen niedriger Grundwasserpegel Anfang Juli das Sprengen von Rasenflächen zwischen 12 und 18 Uhr untersagt – sowohl in Parks und Sportanlagen als auch im heimischen Garten. Der Grund: Bei dieser Art der Bewässerung würde viel Wasser verdunsten. Bei einem Verstoß drohen laut NDR mehrere tausend Euro Bußgeld.

Landsberg weist aber darauf hin, dass bei der Wassernutzung stets die öffentliche Wasserversorgung Vorrang haben müsse. Das umschließt etwa das Trinkwasser, das in privaten Haushalten, Schulen oder Krankenhäusern aus dem Hahn kommt - anders als das Wasser, das zum Beispiel Industrie oder Bergbauunternehmen selbst gewinnen.

Nationale Wasserstrategie der Bundesregierung: Laut Experten nicht weitreichend genug

Schon im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung eine Nationale Wasserstrategie vorgestellt, zu der das Kabinett nach der Abstimmung in den Ländern und Ressorts Anfang kommenden Jahres einen Beschluss fassen soll. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass bis 2050 für den Fall langanhaltender Trockenperioden festgelegt wird, welche Art der Wassernutzung regional Priorität hat. Er stützt sich auf vier Schwerpunkte: Versickern, Speichern, Sparen, Vernetzen und umfasst unter anderem Maßnahmen zur nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung und zur Gewässerökologie.

Dem Hydrologen Dietmar Mehl, der selbst zwei Jahre lang als Sachverständiger an dem Maßnahmenkatalog mitgearbeitet hat, geht dieser aber nicht weit genug, wie er gegenüber dem MDR sagte: „Hier gibt es ... viel Richtiges. Doch war ich ziemlich ernüchtert, dass die damalige Bundesumweltministerin Schulze im Jahr 2020 verkündete, wie ernst man das alles wirklich nehmen wolle und eine Milliarde Euro als Bund zusätzlich bereitstellen wolle, in den nächsten zehn Jahren. Das sind angesichts der Dimension unserer Probleme nahezu lächerliche 100 Millionen Euro je Jahr und das bei der bundesweiten Perspektive.“

Derzeit kein Mangel an Trink- und Grundwasser in Deutschland – noch nicht

Angesichts der immer weiter steigenden Temperaturen werden Trockenphasen wohl bald zur Normalität in Deutschland. Bislang gibt es in Deutschland laut Umweltbundesamt noch keinen flächendeckenden Mangel an Trink- und Grundwasser. Doch könnte sich das durch den ausbleibenden Regen in Zukunft ändern. Das würde sich auf die Landwirtschaft, die Schifffahrt und die Wälder auswirken. Außerdem begünstigt andauernde Trockenheit Erosion durch Wind. Davon wären vor allem die küstennahen Regionen im Norden von Deutschland betroffen.

Ein Maßnahmenkatalog, um die Wasserreserven in Deutschland gegen eine drohende Knappheit zu schützen, wie der Städte- und Gemeindebund ihn fordert, ist also aus vielerlei Hinsicht sinnvoll – die Zeit drängt.