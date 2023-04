Forschungsprojekt „North Sea Wrecks“: Nordsee-Munitionsreste gefährden Leben im Wasser

Von: Martina Lippl

Wracks und Kriegsschiffe mit bis zu 1,3 Millionen Tonnen Munition vermuten Forschende allein im deutschen Teil der Nordsee. © Cornelia Riml

In der Nordsee ruhen Kriegswracks aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und Tonnen Munition. Wie groß ist das Problem?

Bremerhaven – Vor Helgoland fand im Ersten Weltkrieg eine große Seeschlacht statt. Britische U-Boote zerstörten mehrere deutsche Kriegsschiffe. Die „Mainz“, „Ariadne“ und „Cöln“ gingen am 28. August 1914 unter. Das deutsche Torpedoboot V-187 versenkte sich, kampfunfähig geschossen, selbst. Kriegswracks mit Waffen und Torpedos an Bord rosten am Meeresgrund der Nordsee vor sich hin. Giftige Stoffe und TNT treten aus, die künftig auch den Mensch gefährden könnten, warnen Forscher.

Nordsee: Unheimliche Erbe der Weltkriege schlummert auf dem Meeresboden

Es gibt zwar keine akute Gefahr für den Menschen, so das Ergebnis eines mehrjährigen Forschungsprojekts namens „North Sea Wrecks“ (Wracks in der Nordsee). Doch die Giftstoffe setzen sich allmählich frei und könnten das marine Ökosystem und am Ende über die Nahrungskette auch den Menschen gefährden.

Munition in der Nordsee: 120 mm Granaten eines QF-Mk IX Schiffsgeschützes auf einem Wrack vor der belgischen Küste. © Vlaams Instituut voor de Zee

Nordsee: Miesmuscheln und Fische mit krebserregenden Stoffen wie TNT belastet

In Muscheln und Fischen fand sich TNT in geringer Konzentration. Der Stoff gilt als potenziell krebserregend. Belastete Miesmuscheln seien für den Verzehr für Menschen unbedenklich, sagte Projektkoordinator Sven Bergmann bei der Vorstellung der Studienergebnisse im April.

Eine Entwarnung wollte Bergmann trotzdem nicht geben: Denn für Muscheln und Fische bedeutete der permanente Austritt von Chemikalien aus korrodierender Alt-Munition Stress.

Im Wrack des Kreuzers „Ariadne“, der im Ersten Weltkrieg versenkt wurde, entdeckten die Forschenden zudem Fische mit auffällig vielen Tumoren, sagte Edmund Maser, Toxikologe an der Universität Kiel. Langfristig könne daher die Biodiversität in der Nordsee leiden.

„Man muss auf die schleichende Gefahr gucken“, sagte Sven Bergmann. Auch gehe von den rostenden Waffen eine mögliche Explosionsgefahr aus. Vereinzelt seien solche Fälle bereits vorgekommen.

Nordsee: Forschungsprojekt „North Sea Wrecks“ (Wracks in der Nordsee) Kriegsschiffe, Zerstörer, U-Boote sowie Munitionsreste aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg verrotten in der Nordsee. Forschende gehen von mehr als 120 militärischen Wracks aus. 1,3 Millionen Tonnen Munition liegen nach Schätzungen allein in der deutschen Nordsee.

Mit dem EU-geförderte Forschungsprojekt „North Sea Wrecks“ wollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausfinden, wie gefährlich die Kriegsrelikte in der Nordsee für Umwelt und Mensch sind. In der deutschen, dänischen, niederländischen und belgischen Nordsee haben Forschende an 15 militärischen Wracks Proben (Sediment und Wasser) entnommen. Miesmuscheln und Fische wurden zudem auf toxische Substanzen untersucht.

Die Ergebnisse fließen in eine Datenbank ein, die eine Risikobewertung der Fundorte erlaubt. Munition aus den Schiffswracks zu bergen, sei nicht geplant. Zahlreiche Wracks von Marineschiffe sind offiziell ein Seemannsgrab und nach internationalem Recht geschützt. (ml mit Material der dpa)