Was steckt hinter den Wetter-Mythen? Experte Kachelmann wird deutlich

Sprüche, Reime, falsches Wissen

+ © Christoph Schmidt/dpa Wetter-Mythen sind weit verbreitet, aber stimmen sie auch? © Christoph Schmidt/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tobias Becker schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wetter-Mythen sind weit verbreitet, aber stimmen sie auch? Lesen Sie hier, was Top-Meteorologe Jörg Kachelmann zu Wetter-Mythen sagt:

Lesen Sie auch „Schwachsinn!“ – Jörg Kachelmann schimpft über bekannte Wetter-Mythen „Schwachsinn!“ – Jörg Kachelmann schimpft über bekannte Wetter-Mythen

Es gibt unterschiedliche Mythen beim Wetter, wie beispielsweise, dass der Vollmond Einfluss auf eben jenes hat. Auch Sprüche wie „Ist bis 6. Januar kein Winter, folgt auch keiner mehr dahinter?“ sind weit verbreitet. Aber: Was ist eigentlich dran an diesen Wetter-Mythen?

echo24.de verrät, was Top-Meteorologe Jörg Kachelmann zu Wetter-Mythen sagt.

Glaubt man dem genannten Satz, ist eine Rückkehr des Winters ausgeschlossen. Denn schließlich ist das Wetter in Baden-Württemberg derzeit deutlich zu warm im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. (tobi)