Besonders viele genetische Abweichungen: Warum Corona-Fachleute vor einer Pirola-Welle warnen

Von: Carolin Gehrmann

Neue Varianten des Coronavirus entstehen ständig. „Pirola“ besorgt jetzt die Fachwelt durch unzählige Mutationen. So schätzen Experten die Infektionsgefahr im Winter ein.

München – Die Corona-Pandemie war seit längerem so gut wie aus der allgemeinen Wahrnehmung verschwunden. Doch nach wie vor infizieren sich Menschen mit dem Coronavirus. Derzeit steigt die Zahl der gemeldeten Erkrankungen wieder an.

Neben der aktuell kursierende Variante EG.5, auch „Eris“ genannt, sorgt noch eine andere für diesen Anstieg – und damit für erhöhte Wachsamkeit bei Expertinnen und Experten: der Omikron-Untertyp BA.2.86, der den Beinamen „Pirola“ erhalten hat. Für viele Forschende gilt die Variante „Pirola“ bereits jetzt als sehr auffällig. Der Grund: Sie weist besonders viele genetische Abweichungen von ihren Vorgänger-Varianten auf.

Experten rechnen im Herbst und Winter mit einer Krankheitswelle, die nicht allein durch das Coronavirus verursacht wird. (Symbolbild) © Shotshop/IMAGO

Neue Corona-Variante „Pirola“ besorgt Fachleute wegen Vielzahl an Mutationen

Von über 30 Mutationen ist die Rede. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat BA.2.86 deshalb auch unter Beobachtung gestellt. Virologen erwarten, dass sie für vermehrte Erkrankungen sorgen wird, da sie einen vorhandenen Immunschutz wahrscheinlich besser umgehen kann. Was bedeutet das für den bevorstehenden Winter und Herbst? Sollte man sich wieder auf strengere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus einstellen?

Nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist eine genaue Prognose nicht möglich. Doch man rechne auch künftig mit einem Anstieg der Fallzahlen in diesen Jahreszeiten, wie das Institut dem ZDF auf Anfrage mitteilte. Andere Expertinnen und Experten in Deutschland sehen in der aktuellen Situation dennoch keinen Grund zu großer Sorge im Hinblick auf die kommenden Monate.

Im Gegenteil: Die bereits vorhandene „solide Grundimmunität in der Bevölkerung“ durch Impfung oder überstandene Infektionen schütze in den meisten Fällen vor schweren und tödlichen Verläufen, wie Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe an der Universität Hamburg, der Bild-Zeitung erklärt.

Aktuelle Corona-Welle mit Pirola und Eris könnte im Winter von Vorteil sein

Außerdem könne es seiner Einschätzung nach von Vorteil sein, dass es bereits jetzt „ein relativ starkes Infektionsgeschehen“ gebe. Diese Ansicht teilt auch Virologe Martin Stürmer. Der jetzige Anstieg der Coronainfektionen könne sich positiv auf eine mögliche Welle im Herbst auswirken, wie er im Gespräch mit der Zeitung erläutert. Die aktuelle Welle mit der „Eris“-Variante stärke die Immunität in der Bevölkerung und bereite sie auf den Winter vor.

Der Impfstoff-Forscher Leif Erik Sander von der Berliner Charité ist ähnlicher Ansicht. Er rechne zwar mit saisonal bedingten Coronawellen im Herbst und Winter. Die Gefahr einer übermäßigen Belastung der Krankenhäuser sehe er aufgrund der „breiten Bevölkerungsimmunität“ aber nicht, wie er dem ZDF sagte. Auch wenn stärkere Wellen nicht vollkommen auszuschließen seien.

Wenn Corona und Grippewelle im Winter aufeinander treffen, könnte es Probleme geben

Problematisch hingegen könne werden, dass in der kühleren Jahreszeit in der Regel auch andere Infektionskrankheiten auf dem Vormarsch sind, urteilt Virologe Stürmer. Neben einfachen Erkältungen ist dann auch mit der im Winter typischen Grippewelle sowie mit Erkrankungen durch andere Atemwegserreger wie dem RS-Virus zu rechnen, das in der vergangenen Saison für überfüllte Kinderkliniken sorgte.

Stürmer betont gegenüber dem Südwestdeutschen Rundfunk (SWR) daher auch, wie wichtig es ist, mit einer Grippeschutzimpfung vorzusorgen. Vor allem, wenn eine sich gut vermehrende Variante des Coronavirus auf eine schwere Grippewelle trifft, könne das zu Problemen führen. Dennoch sieht er keinen Grund, Corona weiterhin „einen isolierten Sonderstatus“ zu geben, wie er Bild erklärt. Stattdessen müsse man einen allgemeinen Umgang mit diesen Infektionskrankheiten finden.

Neue Corona-Varianten „Pirola“ und „Eris“ – Welle von Infektionskrankheiten könnte bevorstehen

Die Probleme, zu denen es durch die Erkrankungen kommt, liegen nach Ansicht von Schmidt-Chanasit ohnehin eher an anderer Stelle: „Unser Gesundheitssystem ist in vielen Bereichen auf Kante genäht und wenn eine Welle von Infektionskrankheiten kommt, ist die Belastung, insbesondere auf den Intensivstationen, sehr hoch.“

Dass es wieder zu Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens kommen wird, hält der Berliner Hygiene-Professor Klaus-Dieter Zastrow für eher unwahrscheinlich, sagt er der Bild. Er empfiehlt, stattdessen eigenverantwortlich zu handeln und in Menschenansammlungen bei Bedarf einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Denn dieser bremse auch andere Erreger aus.

Für wen die Impfung angesichts der neuen Corona-Variante „Pirola“ sinnvoll ist

Risikopatienten empfiehlt die Ständige Impfkommission für den Herbst eine Auffrischung ihres Immunschutzes mit einem an die aktuellen Varianten angepassten Impfstoff, der bereits in der EU zugelassen wurde. Und grundsätzlich gilt den Experten zufolge ohnehin: Wer krank ist, sollte vorsichtshalber zu Hause bleiben, ob mit oder ohne positiven Corona-Schnelltest.