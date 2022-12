Was 2023 in Baden-Württemberg ansteht – ein Überblick

Was 2023 in Baden-Württemberg ansteht – ein Überblick. © Philipp von Ditfurth/dpa

Fastnacht, Bundesgartenschau und „Wetten, dass...?“ sind nur ein paar der wichtigen Ereignisse, die es 2023 in Baden-Württemberg geben wird. Lesen Sie hier, was im Südwesten ansteht:

Während sich das Jahr 2022 langsam dem Ende zuneigt, stehen bereits zahlreiche Ereignisse an, die 2023 das Leben in Baden-Württemberg dominieren werden. Dabei geht es um Wahlen, große Events, den ÖPNV und die Aufklärung eines Missbrauchskandals. Außerdem kehrt eine Kult-Show für eine Ausgabe in den Südwesten zurück.

HEIDELBERG24 verrät, welche wichtigen Änderungen und Events 2023 auf Baden-Württemberg zukommen.

Während die meisten Ereignisse im Jahr 2023 positiv für Baden-Württemberg sind, gibt es aber auch ein paar, die auf schlimmen Vorfällen basieren. (dh)