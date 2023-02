Vorsicht vor Herzinfarkt-Tipps bei WhatsApp: Warum Husten nicht hilft

Von: Carolin Gehrmann

Bei WhatsApp, Telegram und Co. kursiert ein Brief mit Tipps zur Selbstbehandlung bei Herzinfarkt. Doch diese sind nicht nur falsch, sondern können sogar gefährlich sein.

Bremen – In den sozialen Netzwerken und in Messenger-Diensten wie WhatsApp und Telegram geht schon seit vielen Jahren eine Nachricht um, die Rettung bei einem Herzinfarkt verspricht. Dabei ist die darin vorgestellte Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht nur sehr fragwürdig, sie kann den Zustand im Notfall sogar verschlimmern.

Ein angeblicher Notfallmediziner empfiehlt darin eine Technik, mit der sich Betroffene mit Herzinfarkt-Symptomen angeblich selbst helfen können: Mit einem tiefen Atemzug alle zwei Sekunden und anschließendem starken Husten könne man demnach im Notfall sein Überleben sichern, bis der Notarzt eintrifft.

„Heftige Hustenbewegungen drücken das Herz und halten das Blut im Kreislauf“ – so der Kettenbrief

In dem Brief heißt es dazu wörtlich: „Tiefe, lange Atemzüge holen mehr Sauerstoff in die Lunge und damit in den Körper und ins Gehirn und die heftigen Hustenbewegungen drücken das Herz und halten das Blut im Kreislauf. Der Druck auf das Herz hilft auch, den normalen Herz-Rhythmus wiederherzustellen. Auf diese Weise können Herzinfarkt-Opfer in ein Krankenhaus gelangen“. Und darauf folgt die Bitte, „dies so vielen anderen Leute wie möglich“ zu erzählen, da dieses angebliche Wissen „deren Leben retten“ könne.

In einer ominösen WhatsApp-Nachricht heißt es, dass Husten bei einem Herzinfarkt helfen soll. Doch dem ist nicht so. © Arno Burgi/dpa/imago/Montage

Sowohl die an vielen Stellen Angst schürenden Formulierungen als auch die Aufforderung zur Verbreitung lassen sofort die Vermutung aufkommen, dass es sich hierbei um einen Kettenbrief handelt, wie sie häufig bei WhatsApp und Co. auftauchen. Meist handelt es sich dabei um einen Gag und thematisch dreht es sich oft um die Themen Freundschaft und Flirten, manchmal aber auch um Betrugsmaschen.

Experten warnen: Gegen einen Herzinfarkt helfen Tipps wie Husten und Atmen überhaupt nicht

Doch mit einem so ernsten Thema wie Herzinfarkt ist absolut nicht zu spaßen. Denn die in dem Brief beschriebenen Empfehlungen stimmen ganz und gar nicht, wie Fachleute erklären. Tiefes Atmen und Husten sei bei einem Herzinfarkt nicht nur vollkommen nutzlos, sondern könne den Zustand sogar noch schlimmer machen.

Wer bei sich Symptome eines Herzinfarkts wie Atemnot, Schmerzen in der Brust oder im linken Arm, der Schulter oder im Kiefer bemerkt oder plötzlich unter starker Übelkeit oder Schmerzen im Oberbauch leidet, sollte sofort den Notruf 112 wählen – und sich keineswegs erst mit Husten oder anderen Techniken selbst behandeln. Dabei geht nämlich unter Umständen wertvolle Zeit verloren.

„Jede Verzögerung ist potenziell lebensgefährlich, dies beinhaltet auch etwaige Husten-Manöver“

„Jede Verzögerung ist potenziell lebensgefährlich, dies beinhaltet auch etwaige Husten-Manöver“, warnt Moritz Seiffert, Leitender Oberarzt am Universitären Herz- und Gefäßzentrum in Hamburg gegenüber correctiv. Laut dem Experten gebe es keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die diese Vorgehensweise unterstützen oder ihre Wirksamkeit bei einem Herzinfarkt belegen.

Christiane Tiefenbacher, Vorstandsmitglied der Stiftung und Chefärztin der Klinik für Kardiologie am Marienhospital Wesel, weist darauf hin, dass die Husten-Technik sogar gefährlich sein könnte: „Bei einem Herzinfarkt kann sich durch das Husten und verstärkte Atmen im schlimmsten Fall die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels noch weiter verschlechtern und das Herz zusätzlich belasten.“

Bei einem Herzinfarkt verstopft ein Blutgerinnsel ein Gefäß – das lässt sich nicht mit Husten lösen

In Einzelfällen könnten auf diese Weise vielleicht gefährliche Herzrhythmusstörungen in der Anfangsphase beendet werden, ehe es zu lebensbedrohlichem Kammerflimmern kommt. Doch dies sei auch nicht zuverlässig belegt. Ein Blutgerinnsel, das ein Gefäß verstopft und so zum Herzinfarkt geführt hat, könne man grundsätzlich nicht per Husten oder Atmen wieder lösen, betont die Fachärztin.

Stattdessen solle man sofort bei Auftreten der typischen Herzinfarkt-Symptome den Rettungsdienst alarmieren, sowohl für sich selbst als auch für andere. Laut der Deutschen Herzstiftung ist Abwarten sehr gefährlich.

Abwarten ist bei einem Herzinfarkt gefährlich – am besten direkt den Notruf wählen

Denn wenn ein größerer Teil des Herzmuskels abstirbt, kann der Körper nicht mehr mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Die Lunge kann den Sauerstoff nicht mehr aufnehmen, die Nieren und Leber nicht mehr arbeiten. Der oder die Betroffenen stirbt dann innerhalb von Stunden oder Tagen an Organversagen.

Im Krankenhaus müssen die verstopften Gefäße so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, um das Schlimmste zu verhindern. Je schneller der Herzmuskel wieder durchblutet wird, umso geringer der Schaden am Herzen.

Plötzlich einsetzende Herzinfarkt-Symptome immer ernst nehmen – auch, wenn sie schwach sind

Plötzlich einsetzende Symptome, die auf einen Herzinfarkt hindeuten, sollten daher immer ernst genommen werden. Auch, wenn sie nur schwach ausgeprägt sind, was häufig der Fall ist. Ist der Rettungsdienst unterwegs, sollte man möglichst Ruhe bewahren – auch, wenn man allein ist. Ist man nicht selbst, sondern eine andere Person betroffen, sollte man beruhigend auf sie einwirken. Auf keinen Fall sollte man die Person allein lassen, damit man bei einem Herzstillstand sofort eine Herzdruckmassage durchführen kann.

Bei einem Herzinfarkt kann man wirksam helfen – beispielsweise mit einer Herzdruckmassage

Der oder die Erkrankte sollte außerdem so bequem wie möglich gelagert werden, am besten mit erhöhtem Oberkörper. Einengende Kleidung sollte geöffnet werden, um dem Patienten die Atmung zu erleichtern. Dabei hilft es auch, die Fenster zu öffnen, um mehr Sauerstoff in den Raum zu lassen.

So geht eine Herzdruckmassage: Die Patientin oder der Patient liegt auf dem Rücken. Zum Schutz vor Infektionen sollten Mund und Nase mit einem dünnen Tuch (zum Beispiel einem Schal oder einem Taschentuch) bedeckt werden. Dann kniet man sich neben der Person hin (egal ob rechts oder links), legt eine Hand auf die Mitte des Brustkorbs und die zweite auf den Handrücken der ersten. Mit gestreckten Armen das Brustbein tief (fünf bis sechs cm) und schnell (100- bis 120-mal pro Minute) in Richtung Wirbelsäule drücken (beispielsweise im Takt des Hits „Stayin’ Alive“ von den Bee Gees). Nach jedem Drücken vollständig entlasten, ohne den Kontakt zwischen Hand und Brustbein zu verlieren. Die Herzdruckmassage wird so lange fortgeführt, bis das Rettungsteam eintrifft. (Quelle: Deutsche Herzstiftung)

Kettenbrief mit falschen Ratschlägen bei einem Herzinfarkt nicht weiter verbreiten

Unzählige Male wurde der besagte Kettenbrief mit den potenziell lebensgefährlichen Ratschlägen bereits weitergegeben. Laut correctiv allein beim Nachrichtendienst Telegram über 330.000 Mal. Schon seit Jahren kursiert die Nachricht, dabei können die Folgen solcher Internet-Phänomene durchaus verheerend sein, wenn – wie in diesem Fall – falsches Wissen in Umlauf gebracht wird.

Umso wichtiger ist es, sich nicht daran zu beteiligen, auch wenn man es beim ersten Lesen vielleicht schlüssig findet und es gut meint mit seinen Mitmenschen. Die Deutsche Herzstiftung, die selbst unzählige Anfragen zu dem Brief erhalten hat, rät daher auch, die Informationen nicht weiterzuleiten oder zu befolgen. Stattdessen solle man bei Verdacht auf Herzinfarkt und Herzstillstand auf Erste-Hilfe-Maßnahmen setzen, die den medizinischen Leitlinien folgen.