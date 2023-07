Warnung vor Dauerregen in NRW – am Freitag neue Gewitter

Am Donnerstag wird in NRW viel Regen erwartet (Symbolbild). © Oliver Berg/dpa

Das Wetter in NRW bleibt auch am Donnerstag grau und nass. Der Deutsche Wetterdienst warnt sogar vor Dauerregen in einigen Regionen.

Köln – Ein Sommer-Comeback ist in Nordrhein-Westfalen weiterhin nicht in Sicht. Auch am Donnerstag ist es in NRW grau und regnerisch. Für einige Regionen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar vor Dauerregen bis Freitagfrüh. Und auch die Prognosen fürs Wochenende versprechen keine Besserung. Bereits am Freitag drohen neue Gewitter im Land.

24RHEIN berichtet im News-Ticker über das aktuelle Wetter in NRW.