Unwetter in Deutschland: Experte warnt vor „Blitzfeuerwerk“ – Kaltfront im Anmarsch

Von: Martina Lippl

Teilen

Mit dem ruhigen Sommerwetter ist es vorbei. Eine Kaltfront bringt teils kräftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen bis 100 km/h.

Kassel – Die aktuelle Sommer-Hitze bekommt zum Start in die Woche einen Dämpfer. Eine Kaltfront zieht am Montag (26. Juni) von West nach Ost über Deutschland. Es drohen lokal Gewitter mit Platzregen und Hagel, warnt Meteorologe Georg Hass vom Wetterportal wetter.com. „Wenn man ins Zentrum so einer Gewitterwolke gerät, kann es durchaus auch ein massives Blitzfeuerwerk geben.“

Wetter in Deutschland: „Massives Blitzfeuerwerk“ im Zentrum von Gewitterwolke möglich

Vor der Kaltfront mit teils kräftigen Gewittern, teils mit Unwetter, warnt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) via Twitter. Nach den DWD-Wetterexperten sind zudem schwere Sturmböen bis Windstärke 10 im Osten des Landes zu erwarten. Dazu teilt der DWD eine Grafik. Blaue Pfeile markieren die Zugrichtung der Kaltfront nach Deutschland. Ein deutlicher Temperaturrückgang ist auf einer zweiten Wettergrafik im Tweet zu sehen.

Noch liegen die Werte bei bis zu 30 Grad. Doch es kühlt deutlich ab. Im Nordwesten sinken die Temperaturen auf um die 25 Grad, an der Nordsee bis 20 Grad.

„Explosive Mischung“ – Kaltfront bringt subpolare Meeresluft

„Eine Tiefdruckzone sprengt die Hochdruckbrücke, die sich von den Azoren bis in den Südosten Deutschlands erstreckt“, so wetter.com-Meteorologe Hass im Video.

Der Wetterexperte spricht von einer „explosive Mischung“, wenn sich das Tiefdrucksystem nähern würde. Die größte Gewittergefahr herrsche im Nordosten und Süden Deutschlands. Vergangene Woche sorgte erst Sturmtief „Lambert“ für Unwetter mit überfluteten Kellern und in Köln für einen Mini-Tornado.

Unwetter-Risiko: DWD warnt vor Gewitter, Starkregen und schweren Sturmböen bis 100 km/h

Im Laufe des Tages breiten sich die Schauer und Gewitter weiter ostwärts aus. Insbesondere von Ostholstein/Mecklenburg-Vorpommern bis ins Vogtland und nach Ostsachsen, so die aktuelle DWD-Prognose (Stand: 26. Juni, 12 Uhr). Dabei seien Starkregen (zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter), Hagel und schwere Sturmböen (9-10 Bft) möglich. Im Süden rechnet der DWD nur örtlich mit Gewitter „am ehesten von der Alb bis zu den Alpen“. Vor Unwettern warnt der DWD in folgenden Regionen:

Mecklenburg-Vorpommern

Berlin und Brandenburg

Sachsen

Thüringen

Wetteraussichten für Deutschland

Nach dem Durchzug der Gewitter liegen die Maximalwerte zwischen 22 und 26 Grad, an der See um 20 Grad. Die kalte Meeresluft vertreibt die Hitze. Im Osten und an den Alpen klingen die Schauer und Gewitter in der Nacht auf Dienstag (27. Juni) ab. Die Wetterlage beruhigt sich. Am Mittwoch sind am bayerischen Alpenrand, in Nordrhein-Westfalen, sowie Rheinland-Pfalz Regenschauer angesagt, doch es wird freundlicher. Neues Ungemach ist allerdings schon für Donnerstag (29. Juni) angesagt. Es kündigen sich einzelne Gewitter vor allem in der Nordwesthälfte an. Aber auch im Süden und im Bergland sind Blitz und Donner möglich. Am Oberrhein liegen die Temperaturen wieder weit über 30 Grad. (ml)