Wann muss man für den PCR-Test bezahlen – und wann ist er umsonst?

Der bange Blick geht Richtung Corona-Herbst in Deutschland. Dann dürften PCR-Tests verstärkt zum Einsatz kommen. Doch nicht immer sind sie auch umsonst.

Berlin – Testen, um sich und andere zu schützen: Ein Motto, das auf der Hand liegen sollte. Schließlich nähert sich der Corona-Herbst in Deutschland mit großen Schritten. Experten schließen eine neue Welle, welche die Infektionszahlen rasend schnell nach oben treibt, nicht aus. Und auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnte bereits mehrfach vor der Pandemie-Herausforderung in der kalten Jahreszeit. Zur Ermittlung, ob eine Infektion vorliegt, sind PCR-Tests das Patentrezept.

Doch wird auf dieses Angebot nicht immer zurückgegriffen. Warum? Und wann kann Geld gespart werden?

Corona-Herbst in Deutschland: Wann PCR-Tests kostenlos sind – und wann nicht

Zugegeben, bei den Corona-Regeln und einem monatelangen Test-Wirrwarr kann man schnell mal den Überblick verlieren. So auch mit Blick auf den Corona-Herbst in Deutschland, der einige altbekannte Regeln zurückbringt, aber auch die Dringlichkeit von PCR-Tests unterstreicht. Diese können mal kostenlos und mal mit Kosten verbunden sein. Wenn Ärzte im Rahmen der Krankenbehandlung einen PCR-Test veranlassen, dann übernimmt die Krankenkasse die Rechnung.

Grundsätzlich gilt aber: Fällt der Antigen-Schnelltest aus der Apotheke oder aus der Teststelle positiv aus, dann ist der PCR-Test auch kostenlos. Fällt ein Selbsttest positiv aus, dann müssen die anfallenden Kosten für den darauffolgenden PCR-Test ebenfalls nicht aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Schließlich soll mit dem PCR-Test das Ergebnis per Labor bestätigt werden.

Vorgehen beim kostenlosen PCR-Test – und die Kosten für einen zu bezahlenden PCR-Test

Damit der PCR-Test gratis durchgeführt werden kann, muss das jeweilige positive Selbsttest- oder Schnelltestergebnis beim Testzentrum vorgelegt werden. Das erfolgt entweder in Form eines Dokuments oder der positiven Selbsttestkassette.

Wer den PCR-Test für private Zwecke benötigt und keine Symptome aufweist, muss diesen aus der eigenen Tasche bezahlen. Dabei variieren die Preise für einen PCR-Test je nach Standort und Übermittlungsdauer. In der Regel fallen aber Kosten zwischen 39 und 170 Euro für den PCR-Test an.

Wie sinnvoll ist es, einen PCR-Test durchführen zu lassen?

Durch einen PCR-Test wird ein positives Schnelltest- oder Selbsttestergebnis per Laboranalyse bestätigt. Fällt das Ergebnis positiv aus, erhält man von der zuständigen Gesundheitsbehörde eine Mitteilung per Post. Hiermit lässt sich 28 Tage nach dem positiven Befund ein Genesungsnachweis in der Apotheke ausstellen. Dieser ist dann 90 Tage lang gültig. Nach aktuellem Stand spielt besagter Genesungsnachweise im öffentlichen Leben zumindest vorerst keine Rolle.

Doch: Sollten die Infektionszahlen im Corona-Herbst in Deutschland erneut steigen, könnte sich das jederzeit wieder ändern. Zudem wird durch den PCR-Test beim Freitesten grundsätzlich Geld gespart. Wer sich aus der Quarantäne freitesten lassen will, erhält den dafür nötigen Schnelltest nur dann kostenlos, wenn eine schriftliche Isolationsanordnung des Gesundheitsamts oder aber ein positives PCR-Testergebnis vorliegt. Liegt kein Test vor, sind drei Euro zu bezahlen.

Was tun, wenn kein PCR-Test möglich scheint?

Eine PCR-Teststelle zu finden, ist für Corona-Infizierte sehr schwer. Vor allem in ländlicheren Gegenden ist der Test nur in der Hausarztpraxis verfügbar. Wer also einen positiven Schnelltest aufweist, sollte sich umgehend zunächst telefonisch an die Hausarztpraxis wenden. Bei entsprechenden Symptomen kann man sich auf telefonisch krankschreiben lassen.

Bei einem positiven Testergebnis muss man sich von anderen Menschen isolieren und mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben. Gezählt wird hierbei in der Regel ab dem Tag nach dem ersten positiven Testergebnis. Freitesten sollte man sich nach dem fünften Tag und bevor die Quarantäne wieder verlassen wird. Das ist über einen Schnelltest aus der Apotheke möglich, für den Kosten in Höhe von drei Euro anfallen.

Was kostet mich eigentlich der Schnelltest aus der Apotheke oder der Teststelle?

Seit Ende Juni 2022 müssen Betroffene für den sogenannten „Bürgertest“ Geld bezahlen, er ist nicht mehr kostenlos. In bestimmten Fällen greift die alte Regel aber noch und für den Bürgertest muss nichts bezahlt werden:

Kinder unter fünf Jahren müssen für den Bürgertest nicht aufkommen

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, unter anderem Schwangere im ersten Trimester, bezahlen ebenfalls nicht

kostenfrei ist der Bürgertest auch für Personen, die zum Zeitpunkt der Testung an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus teilnehmen und Personen, bei denen ein Test zur Beendigung der Absonderung erforderlich ist („Freitesten“)

Wie erhalte ich einen kostenlosen Bürgertest und wer hat generell einen Anspruch darauf?

Damit man den kostenlosen Bürgertest erhält, müssen entsprechende Nachweise erbracht werden. Hierzu zählen etwa die Geburtsurkunde, der Kinderreisepass, Mutterpass oder entsprechende Test-Bescheinigungen. Ebenfalls einen kostenlosen Bürgertest erhalten Mitarbeitende und Behandelte in folgenden Einrichtungen:

Krankenhäuser

Rehabilitationseinrichtungen

stationäre Pflegeeinrichtungen

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Einrichtungen für ambulante Operationen

Dialysezentren

ambulante Dienste oder stationäre Einrichtung der Eingliederungshilfe

Tageskliniken

Entbindungseinrichtungen

Hinzu kommen Angehörige von Pflegebedürftigen und Haushaltsangehörigen von nachweislich Infizierten. Um in diesen Fällen einen kostenlosen Bürgertest zu erhalten, muss eine Selbstauskunft oder ein Beleg über den Pflegestatus vorgelegt werden.

Wann zahle ich drei Euro für den Bürgertest?

Auch hier gilt grundsätzlich: Wer einen Bürgertest benötigt, aber nicht zu den oben aufgeführten Personengruppen zählt, muss sich mit drei Euro an den Testkosten beteiligen. Das greift beispielsweise bei Veranstaltungen in Innenräumen, nach einem Risikokontakt, wenn die Corona-Warn-App eine rote Warnung anzeigt oder bei vulnerablen Gruppen.