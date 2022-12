„Kalter Mond“ im Dezember: Wann der letzte Vollmond 2022 zu sehen ist

Von: Yannick Hanke

Teilen

In diesem Jahr ist der Vollmond noch ein letztes Mal am Himmel zu sehen. Doch wann ist es im Dezember 2022 so weit? Ein Blick in den Mondkalender liefert die Antwort.

Berlin – Auf ein Neues und ein letztes Mal in 2022 – so kann der im Dezember noch ausstehende Vollmond getrost angekündigt werden. Wie jeden Monat erreicht der Himmelskörper erneut seine Form als prächtig leuchtender, vor allem großer und runder Mond. Selbst in den Tagen davor und danach sieht der Vollmond immer noch prächtig und mächtig aus. So auch im SDezember 2022.

Doch wann genau ist im Dezember 2022 in Deutschland mit dem Vollmond zu rechnen? Der Mondkalender mit allen relevanten Informationen zu den Mondphasen listet das konkrete Datum inklusive der genauen Uhrzeit auf. Doch der Reihe nach.

Wann ist der letzte Vollmond 2022 zu sehen? Im Dezember ist es noch einmal soweit

Das wissen wahrscheinlich selbst Menschen, die sich nicht als Hobby-Astronomen bezeichnen: Der Mond ändert seine Form beständig und wird deswegen auch als „magischer Himmelskörper“ bezeichnet. Hierzu zählt natürlich auch die Transformation zum Vollmond, wie sie im Dezember 2022 erneut zu bestaunen ist. Bis dahin ist es immer ein Weg von 29 Tagen, 12 Stunden und 43 Minuten. In dieser Zeit wird der Mond vom „unsichtbaren“ Neumond zum malerischen Sichelmond, der immer weiter zunimmt – bis er schlussendlich als Vollmond vom Himmel erstrahlt – und mitunter auch zum Supermond wird.

Wann ist der Vollmond im Dezember 2022 und damit das letzte Mal in diesem Jahr genau zu sehen? © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Anschließend nimmt der Vollmond wieder ab, wird zunächst zur schmalen Sichel, um dann wieder als Neumond zu „verschwinden“. Dies wird als Mondphasen-Zyklus bezeichnet. Gut, dieses Phänomen entspricht nicht genau einem Monat, weswegen der Zeitpunkt des Vollmonds jeden Monat ein wenig variiert. Umso praktischer aber ist es, wenn der Mondkalender vorliegt und, wie eingangs erwähnt, über das genaue Datum samt Uhrzeit informiert.

Mondkalender 2022: Wann der letzte Vollmond 2022 im Dezember am Himmel steht

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, es steht nur noch ein Vollmond, der im Juli 2022 als Supermond zum Hellsten seiner Art wurde, in diesem Jahr aus. Doch wann steht dieser im Dezember am Himmel? Der Mondkalender in tabellarischer Form beantwortet die Frage:

Vollmond im Januar 2022: 18. Januar 2022, 00.48 Uhr Vollmond im Februar 2022: 16. Februar 2022, 17.56 Uhr Vollmond im März 2022: 18. März 2022, 08.17 Uhr Vollmond im April 2022: 16. April 2022, 20.55 Uhr Vollmond im Mai 2022: 16. Mai 2022, 06.14 Uhr Vollmond im Juni 2022: 14. Juni 2022, 13.51 Uhr Vollmond im Juli 2022: 13. Juli 2022, 20.37 Uhr Vollmond im August 2022: 12. August 2022, 03.35 Uhr Vollmond im September 2022: 10. September 2022, 11.59 Uhr Vollmond im Oktober 2022: 09. Oktober 2022, 22.54 Uhr Vollmond im November 2022: 08. November 2022, 12.02 Uhr Vollmond im Dezember 2022: 08. Dezember 2022, 05.08 Uhr

Unterschieden werden muss übrigens zwischen Vollmond und Neumond. Bei Vollmond wird die gesamte Oberfläche des Mondes von der Sonne angestrahlt. Bei Neumond wiederum passiert das genaue Gegenteil: Der Mond reflektiert kein Sonnenlicht in Richtung der Erde und ist daher am Himmel nicht zu sehen. Genauso wenig wie die Perseiden, die bereits im August 2022 viele Sternenbegeisterte zu verzücken wussten.

Spitznamen für den Vollmond: Im Dezember 2022 heißt der Vollmond auch Julmond oder kalter Mond

Am 8. Dezember 2022 ist der letzte Vollmond in diesem Jahr also in den frühen Morgenstunden zu sehen. Grundsätzlich hat der Vollmond im Volksmund in jedem Monat einen anderen Namen. Wenn der Vollmond 2022 ein letztes Mal erstrahlt, also im Dezember, dann wird beispielsweise vom Julmond oder kaltem Mond gesprochen. Die gängigsten Bezeichnungen für den Vollmond im jeweiligen Monat lauten wie folgt:

Vollmond im Januar: Wolfsmond, Hartmond, Eismond, Wintermond

Wolfsmond, Hartmond, Eismond, Wintermond Vollmond im Februar: Schneemond, Sturmmond, Hungermond, Schmelzmond, Taumond

Schneemond, Sturmmond, Hungermond, Schmelzmond, Taumond Vollmond im März: Wurmmond, Lenzmond, Fastenmond, Krähenmond, Zuckermond, Sirupmond, Rindenmond

Wurmmond, Lenzmond, Fastenmond, Krähenmond, Zuckermond, Sirupmond, Rindenmond Vollmond im April: Ostermond, pink moon, rosa Mond/pinkfarbener Mond, Grasmond, Fischmond

Ostermond, pink moon, rosa Mond/pinkfarbener Mond, Grasmond, Fischmond Vollmond im Mai: flower moon, Blumenmond, Wonnemond, Hasenmond, Pflanzmond, Maispflanzmond, Milchmond

flower moon, Blumenmond, Wonnemond, Hasenmond, Pflanzmond, Maispflanzmond, Milchmond Vollmond im Juni: Erdbeermond, Honigmond, Rosenmond

Erdbeermond, Honigmond, Rosenmond Vollmond im Juli: Heumond, Bockmond, Donnermond, Sonnenmond, Bärenmond

Heumond, Bockmond, Donnermond, Sonnenmond, Bärenmond Vollmond im August: Erntemond, Störmond, Getreidemond, Gerstenmond, Ährenmond, Sichelmonat, Fruchtmond

Erntemond, Störmond, Getreidemond, Gerstenmond, Ährenmond, Sichelmonat, Fruchtmond Vollmond im September: Herbstmond, Maismond, Jagdmond, Gerstenmond, Holzmond, Engelmond, (Erntemond)

Herbstmond, Maismond, Jagdmond, Gerstenmond, Holzmond, Engelmond, (Erntemond) Vollmond im Oktober: Weinmond, Jägermond, (Erntemond), Reisemond

Weinmond, Jägermond, (Erntemond), Reisemond Vollmond im November: Nebelmond, Bibermond, Schneemond, Frostmond, Eichenmond, Trauermond, Windmond, Schlachtmond

Nebelmond, Bibermond, Schneemond, Frostmond, Eichenmond, Trauermond, Windmond, Schlachtmond Vollmond im Dezember: Julmond, kalter Mond.

Viele der alternativen Bezeichnungen für den Vollmond stammen dabei von amerikanischen Ureinwohnern, welche die Begriffe prägten. Ein Begriff wie der „Erntemond“ stammt aus dem früheren Alltag, in dem das helle Licht des Vollmonds, der den kürzesten Abstand zur Tag-und-Nacht-Gleiche im Herbst hat, auch bei Nacht die Erntearbeiten erlaubte. Dafür ist es freilich beim Vollmond im Dezember 2022 zum einen zu kalt und zum anderen liegt im Winter keine Erntephase vor – hell am Himmel erstrahlen wird der Vollmond am 8. Dezember 2022 dennoch.