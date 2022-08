Waldbrand in Sächsischer Schweiz: Lage „unverändert angespannt“ - Hunderte Einsatzkräfte vor Ort

Von: Martina Lippl

Teilen

Waldbrand im Nationalpark Böhmische und Sächsische Schweiz: Nach dichtem Nebel können die Löschhubschrauber am Sonntag doch wohl wieder starten. © Twitter Screenshot hasici_cr

Es brennt im Nationalpark Sächsische Schweiz und in der benachbarten Böhmischen Schweiz. Das Wetter hilft kaum. Im Süden Brandenburgs haben die Einsatzkräfte Verstärkung angefordert.

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht kündigt sich an: Am Montag macht sie sich vor Ort ein Bild von der Lage in der Sächsischen Schweiz

kündigt sich an: Am Montag macht sie sich vor Ort ein Bild von der Lage in der Sächsischen Schweiz Neue Brandherde in Sächsischer Schweiz : Sprecher des Landkreises zieht düstere Bilanz.

in : Sprecher des Landkreises zieht düstere Bilanz. Waldbrand im Elbe-Elster-Kreis in Brandenburg : Weitere Einsatzkräfte sind angefordert worden.

im Elbe-Elster-Kreis in : Weitere Einsatzkräfte sind angefordert worden. Dieser News-Ticker zu den Bränden in der Sächsischen Schweiz und in Tschechien (Böhmische Schweiz) sowie in Brandenburg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 31. Juli, 21.35 Uhr: Der Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunz, zog am Abend der Deutschen Presse-Agentur in Berlin gegenüber eine Zwischenbilanz. Das Feuer sei zwar mittlerweile eingegrenzt und „den eingegrenzten Bereich könne[…] [man] überblicken“, es träten aber immer wieder neue Glutnester auf, so Kunz.

560 Kräfte seien am Sonntag, 31. Juli 2022, an der tschechischen Grenze im Einsatz gewesen, zudem zwölf Hubschrauber und ein Wasserwerfer der Polizei aus Bayern. Die von den Bränden betroffene Fläche liegt den Behörden zufolge mittlerweile stabil bei einer Größe zwischen 140 und 150 Hektar.

Sorge bereite den Einsatzkräften laut Kunz, dass das Feuer in die Humusschicht eingedrungen sei. „Der Brand breite[..] sich“ dadurch „unter den Füßen der Feuerwehr aus.“ Barrieren im Boden, die mit einem speziellen Schaum gefüllt werden, könnten das Erdreich zwar abkühlen, die weitere Entwickelung hänge aber von der Witterung ab. Für diesen Montag sei Regen vorhergesagt. Wie ergiebig dieser ausfalle, jedoch noch unklar.

Waldbrand in Sächsischer Schweiz: Lage unverändert angespannt - Hunderte Einsatzkräfte vor Ort

Update vom 31. Juli, 20.10 Uhr: Die Flammen in der Sächsischen Schweiz sind nicht nur äußerst hartnäckig, sondern auch gefährlich. Das „dynamische Brandgeschehen“, wie der Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunz, sich ausdrückt, wird mittlerweile von 500 Einsatzkräften bekämpft. Zusätzlich seien Mitarbeiter von Sachsenforst dabei, Totholz aus angrenzenden Waldstücken auseinander zu ziehen und Ranger des Nationalparks Sächsische Schweiz vor Ort, um mit ihrer Ortskenntnis Einsatzkräfte zu unterstützen.

Auf tschechischer Seite sind 750 Feuerwehrleute aus dem ganzen Land im Einsatz gegen die Flammen. „Wegen des anspruchsvollen Terrains schreiten die Arbeiten relativ langsam voran“, sagte eine Sprecherin der Einsatzkräfte am Sonntag, 31. Juli 2022, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT. Acht Einsatzkräfte wurden bisher auf tschechischer Seite verletzt, mehrere davon schwer. In Sachsen erlitten vier Menschen im Kampf gegen die Flammen Verletzungen, zwei von ihnen mussten stationär behandelt werden. Wie gefährlich ein Waldbrand sein kann, zeigt auch das momentane Feuer im französischen Aubais, etwa auf halber Strecke zwischen Nîmes und Montpellier. Hier wurden ebenfalls vier Feuerwehrleute verletzt.

Waldbrand in Sächsischer Schweiz: Bundesverteidigungsministerin kündigt sich an

Update vom 31. Juli, 17.50 Uhr: Am Montag, 01. August 2022, will nun Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) in die Sächsische Schweiz reisen, um sich ein eigenes Bild von dem Brandgeschehen zu machen. Geplant sei unter anderem ein Hubschrauberflug über das betroffene Gebiet in der Region Schmilka. Nach Angaben der Staatskanzlei in Dresden wird sie dabei von Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Bundeswehr-General Carsten Breuer begleitet werden. Ab 14.30 Uhr ist mit Lambrecht zu rechnen, ein Pressestatement ist für 15.35 Uhr angesetzt worden.

Waldbrände in Deutschland: Nur 15 Minuten Regen – „Lage weiter sehr angespannt“

Update vom 31. Juli, 13.30 Uhr: Die Lage bei den Waldbränden in der Sächsischen Schweiz sei „unverändert angespannt“. Das teilt das Landratsamt Pirna am Sonntag mit. Das Feuer wandere in der Humusschicht des Waldbodens in teilweise 40 bis 50 Zentimetern Tiefe. Um das Feuer weiter einzugrenzen, soll ein Schaumteppich entstehen. Dafür würde der Boden mit Hacken und Dunggabeln per Hand aufgerissen und Hubschrauber ein spezielles Wasser-Netzmittel-Gemisch abwerfen. 12 Löschhubschrauber unterstützen demnach aus der Luft die rund 360 Kräfte am Boden. Im Laufe des Tages solle die Einsatzkräfte auf 500 aufgestockt werden.

Waldbrände in der Sächsischen Schweiz: Super Puma im Einsatz

Update vom 31. Juli, 11.13 Uhr: Vier Super Puma sind aktuell bei den Löscharbeiten im Nationalpark Sächsische Schweiz im Einsatz. Das twittert die Bundespolizei am Sonntagvormittag. Dazu teilt die Bundespolizei ein kurzes Video aus der Sicht eines Operators. Szenen in dem kurzen Clip sind allerdings nur etwas für schwindelfreie Menschen. Zu sehen ist nämlich die Perspektive direkt aus dem Hubschrauber, wie die Feuerlöschbehälter („Bambi Buckets“) Wasser aus der Elbe aufnehmen und es dann über dem Waldbrandgebiet (bis zu 2.000 Liter) abwerfen.

Neue Brandherde in Sächsischer Schweiz: Sprecher des Landkreises zieht düstere Bilanz

Update vom 31. Juli, 11.03 Uhr: In der Sächsischen Schweiz sind zahlreiche neue Brandherde registriert worden, berichtete der MDR. Ihre Zahl liege derzeit höher als die der gelöschten Feuer, sagte der Sprecher des Landkreises demnach zum Sender. Einsatzkräfte hätten begonnen, Schneisen zu schlagen und natürliche Barrieren zu schaffen, um eine Ausbreitung der Flammen vor allem über die tieferen Schichten des Waldbodens zu verhindern. Von derzeit 360 auf 500 sollen die Einsatzkräfte im Laufe des Tages aufgestockt werden. 14 Hubschrauber würden die Löscharbeiten aus der Luft unterstützen.

Waldbrand in der Böhmischen Schweiz in Tschechien – So ist die Lage am Sonntag

Update vom 31. Juli, 9.23 Uhr: Dichter Nebel macht aktuell den Einsatz von Löschhubschraubern und Löschflugzeugen im Böhmischen Nationalpark unmöglich. Die tschechische Einsatzleitung der Feuerwehr bleibt jedoch optimistisch. Sechs Hubschrauber und fünf Flugzeuge können am Sonntag starten, teilt sie auf Twitter mit. Die Flugbedingungen sollen der tschechischen Polizei zufolge gut sein.

In der Böhmischen Schweiz, auf der tschechischen Seite, konnte die Feuerwehr den Waldbrand seit fünf Tagen in einem Bereich halten, twitterte der Feuerwehr- und Rettungsdienst der Region Ústí. Schwer zugängliche Stellen des Nationalparks sollen am Morgen weiter gelöscht werden.

Kampf gegen Waldbrände: Sächsischer Schweiz und Böhmischer Schweiz bringt Regen keine Entspannung

Erstmeldung vom 31. Juli 2022

Bad Schandau/Falkenberg – Seit sieben Tagen brennt der Wald im Nationalpark Sächsische Schweiz und auch auf der tschechischen Seite, der Böhmischen Schweiz. Es ist ein gewaltiger Kraftakt. Allein am Samstag kämpften 560 Einsatzkräfte gegen die Flammen. 13 Hubschrauber und Löschflugzeuge unterstützen die Löscharbeiten aus der Luft. Eine Entspannung der Lage ist momentan nicht in Sicht.

Es habe nur 15 Minuten ergiebig geregnet, sagte der Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunz, am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die einzige Wirkung sei gewesen, dass wegen des Niederschlags Rauch aus Glutnestern aufgestiegen sei und diese so sichtbar geworden seien. „Sollte sich die Wetterlage nicht ändern, gibt es keine Chance auf Besserung“, sagte Kunz. Ein Ende des Einsatzes sei nicht in Sicht. „Wir rechnen nicht mehr in Tagen, wir rechnen in Wochen“, sagte er. „Die Lage ist weiter angespannt.“ In der Sächsischen Schweiz brennt etwa 150 Hektar Wald. Auch auf der tschechischen Seite sind die Feuerwehren im Dauereinsatz. Dort brennt eine Fläche von 1060 Hektar.

Waldbrände in der Sächsischen Schweiz und in der Böhmischen Schweiz (Tschechien)

Sächsische Schweiz : Etwa 150 Hektar Wald sind von Waldbränden betroffen – ein Gebiet fast so groß wie die Insel Helgoland.

: Etwa 150 Hektar Wald sind von Waldbränden betroffen – ein Gebiet fast so groß wie die Insel Helgoland. Böhmische Schweiz: Dort brennt eine Fläche von 1.060 Hektar.

Verletzte bei Waldbränden in der Böhmischen Schweiz und in der Sächsischen Schweiz

Nach Angaben der deutschen Behörden sind bisher vier Feuerwehrleute bei dem Einsatz verletzt worden. Zwei von ihnen mussten stationär behandelt werden. Verletzte unter der Bevölkerung gebe es bislang nicht. Im tschechischen Waldbrandgebiet wurde ein Feuerwehrmann am Samstagnachmittag von einem umstürzenden Baum erfasst und schwer verletzt. Seit Beginn der Waldbrände sind bisher 37 Feuerwehrleute verletzt worden.

Seit Tagen brennt es im Nationalpark Sächsische Schweiz und in der Böhmischen Schweiz. Löschhubschrauber sind im Einsatz. © Robert Michael/dpa

Waldbrand im Elbe-Elster-Kreis in Brandenburg: Weitere Einsatzkräfte sind angefordert worden

Im Waldbrandgebiet im Süden Brandenburgs haben die Einsatzkräfte unterdessen Verstärkung angefordert. Weil Sommer-Temperaturen ohne nennenswerten Niederschlag vorhersagt seien, seien weitere Brandschutzeinheiten aus dem Land angefordert worden, teilte der Landkreis Elbe-Elster am Samstagabend mit. „Diese Situation birgt das Risiko aufflammender Feuer.“ (ml mit Material der dpa)

Die bisherigen Entwicklungen zu den Waldbränden in Deutschland können Sie hier nachlesen.