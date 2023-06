Kurzzeitiges Waffenverbot an Bahnhöfen - immer mehr Attacken mit Messern

Allgemeinverfügung

Bei Straftaten an Bahnhöfen kommen laut Bundespolizei immer öfter Messer zum Einsatz. Am Wochenende herrscht an mehreren deutschen Bahnhöfen ein Waffenverbot, wie Sie hier erfahren:

Fulda - „Immer öfter kommen bei Straftaten an Bahnhöfen Messer und andere gefährliche Gegenstände zum Einsatz – gerade am Bahnhof in Fulda“, erklärt Maximilian Irmen, Sprecher der Bundespolizeidirektion Koblenz. Sie ist zuständig für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Die Bundespolizei hat deshalb für den Fuldaer Bahnhof am kommenden Wochenende ein Waffenverbot verhängt.

Was die Allgemeinverfügung der Bundespolizei beinhaltet, erfahren Sie bei fuldaerzeitung.de.

Ähnliche Verbote gelten am Wochenende auch an anderen Bahnhöfen in Deutschland - etwa in Frankfurt, Saarbrücken und Mainz. Die Bundespolizei kündigte zudem verstärkte Kontrollen an. Ob die temporären Waffenverbote wirken, soll im Anschluss ausgewertet werden.