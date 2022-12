Das ändert sich im Dezember 2022 bei der Abschlagszahlung für Gas und Wärme

Von: Jan Knötzsch

Für Gaskunden wird es vom Staat im Dezember 2022 eine Einmalzahlung für die Abschlagszahlung geben. Die Soforthilfe soll für Entlastung sorgen.

Berlin – Alles wird teurer. Nicht nur gefühlt. Auf den Rechnungen, die Verbrauchern ins Haus stehen, lässt es sich schwarz auf weiß ablesen: Die Kosten in der Energiekrise in Deutschland steigen in ungeahnte Höhen – und die Politik hat bekanntlich auf diese Entwicklung reagiert. Im Fokus dabei: Die Abschlagszahlungen im Dezember 2022, bei denen sich kurz vorm Ende des Jahres 2022 einiges ändert. Es sind nicht die einzigen Änderungen im Dezember 2022.

Der Staat wird im Dezember 2022 für Verbraucher die Gas-Rechnung und Heizkosten bezahlen – das hat die Bundesregierung am Mittwoch, 2. November, nach einem Vorschlag der Kommission Gas und Wärme beschlossen. Die milliardenschwere Soforthilfe für Gaskunden soll als Einmalzahlung beziehungsweise als Abschlag dabei helfen, den Zeitraum zu überbrücken, bis im Februar 2023 die Gaspreisbremse in Deutschland greift und die hohen Energiekosten gedeckelt werden sollen.

Wie funktioniert das Ganze genau? Welche Regeln gelten? Was müssen Verbraucher tun, um die Soforthilfe zu bekommen? kreiszeitung.de gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen wegen der Änderungen bei den Abschlagszahlungen im Dezember 2022.

Name: Gaspreisbremse (erste Stufe) Art: Einmalzahlung, Soforthilfe Zeitpunkt: Dezember 2022 Betrifft: Gaskunden und Wärmekunden als Endverbraucher

Einmalzahlung als Gaspreisbremse: Was mit der Soforthilfe im Dezember 2022 für Gas- und Wärmekunden gilt

Die Einmal-Maßnahme, dass der Staat den Verbrauchern im Rahmen des Entlastungspakets hilft und die Abschlagszahlung für Gas und Wärme im Dezember 2022 übernimmt, soll als Soforthilfe einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland in den kalten Wintermonaten nicht in eine finanzielle Notsituation geraten, nachdem im Zuge der Energiekrise die Preise für Gas und Wärme gestiegen sind. Die Einmalzahlung des Abschlags für Gas und Wärme soll die Phase überbrücken, in der die von der Politik beschlossene Gaspreisbremse – offiziell kommt sie eigentlich erst im März, doch jetzt wurde entschieden, dass es rückwirkend auch für Januar und Februar Entlastungen geben soll – noch nicht gilt.

Die Kosten für Gas und Wärme steigen. Im Dezmber 2022 hilft der Staat mit einer Einmalzahlung bei den Abschlägen für Gas und Wärme. © Christian Ohde/imago

Für wen soll es die Einmalzahlung, mit der der Staat den Abschlag für Gas und Wärme im Dezember 2022 als Soforthilfe übernimmt, geben? Die Antwort ist simpel: Die Soforthilfe für (Fern-)Wärme- und Gaskunden im Dezember 2022 soll private Kunden und kleine Firmen entlasten. Sie geht damit an alle Gas- und Wärmekunden. Wie die Bezahlung der Abschläge für Gas und Wärme angesichts dessen, dass der Staat sie in Form einer Sonderzahlung vor der Gaspreisbremse übernimmt, ist ganz simpel: Für Verbraucherinnen und Verbraucher entfällt aufgrund der Soforthilfe, die im Dezember 2022 quasi als Vorbote der Gaspreisbremse fungiert, entfällt die Pflicht, vertraglich vereinbarte Voraus- oder Abschlagszahlungen zu leisten.

Staat zahlt im Dezember 2022 Abschlag für Strom und Wärme: Was muss ich tun, um die Soforthilfe zu erhalten?

Dennoch gezahlte Beträge, so hat es die Ampelkoalition um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entschlossen und teilt die Regierung entsprechend auch mit. Wärmeversorgungsunternehmen müssen, so ist es im Internet auf bundesregierung.de nachzulesen, ihre Kunden für deren Zahlungen im Dezember 2022 finanziell entschädigen. Entweder durch einen Verzicht auf eine im Dezember 2022 fällige Voraus- oder Abschlagszahlung oder durch eine direkte Zahlung an Kundinnen und Kunden. Auch eine Kombination aus beiden Elementen ist möglich.

Wie hoch ist die geplante Soforthilfe für Gas und Wärme? Die Soforthilfe wird die Höhe des monatlichen Abschlags betragen. Dabei wird die Höhe der Entlastung auf Grundlage von einem Zwölftel des Jahresverbrauchs, den der Lieferant für die sogenannte Entnahmestelle im September 2022 prognostiziert hatte, sowie des Gaspreises vom Dezember errechnet. Bei Fernwärme sollen der Betrag der Rechnung aus dem September 2022 und ein „pauschaler Anpassungsfaktor“ herangezogen werden, der die Preissteigerungen bis Dezember berücksichtigt.

Für Mieterinnen und Mieter gibt es im Zuge der Abschlagszahlungen, die der Staat im Dezember 2022 übernimmt, verschiedene Konstellationen, wenn es um folgende Frage geht: Was muss ich tun, um die Soforthilfe zu erhalten? Wie die Einmalzahlung des Abschlags für Gas und Wärme erfolgt, ist abhängig davon, welche Art von Vertrag vorliegt, teilt die Bundesregierung mit. Besteht ein Vertrag direkt mit einem Gasversorger, der den Abschlag per Einzugsermächtigung einholt, müssen Verbraucherinnen und Verbraucher gar nichts tun, denn der Energielieferant ist in der Pflicht. Die Zahlung eines Dezemberabschlages entfällt in der Regel automatisch.

Einmalzahlung im Dezember 2022: So kommen Mieter an das Geld aus der Soforthilfe für Gas und Wärme

Wer seine Gasrechnung im Rahmen des Mietvertrags bezahlt und bei wem die monatliche Vorauszahlung für Gas bis dato noch nicht erhöht wurde, der zahlt Sie die Abschlags- beziehungsweise Vorauszahlung auch im Dezember 2022 wie üblich. Diese Gas-Kunden werden nicht direkt mit der Soforthilfe des Bundes in Form der Übernahme der Abschlagszahlung im Dezember 2022 entlastet, sondern bei der Endabrechnung für 2022 im kommenden Jahr. Heißt: Wenn Mieter die Versorgung über ihre Vermieter regeln, wird die Dezember-Entlastung erst mit der nächsten jährlichen Heizkostenabrechnung weitergegeben. Dabei haben Vermieter ein Jahr Zeit, um die Abrechnung zu erstellen und vorzulegen.

Gas-Soforthilfe vom Staat im Dezember 2022: Was müssen Verbraucher jetzt tun?

Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher ihrem Gaslieferanten eine Einzugs-Ermächtigung erteilt haben, dann müssen sie nichts weiter tun. Dann ist der Lieferant in der Pflicht.

Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher einen Dauerauftrag erteilt haben, dann müsste dieser für Dezember geändert werden. Anderenfalls wird der zu viel überwiesene Betrag in der Jahresabrechnung verrechnet.

Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher monatlich eine Überweisung selbst vornehmen, müssen sie dies im Dezember nicht tun.

Bei Mietenden und in Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) gelten die erwähnten Besonderheiten: Hier muss der Vermietende bzw. die WEG informieren und die Entlastung kommt dann im Rahmen der Heizkostenabrechnung im Frühjahr 2023.

Mieter, deren Abschläge seit dem Februar erhöht wurden oder die seit dem Februar einen neuen Mietvertrag geschlossen haben, können ihre Überweisung des Abschlages entsprechend kürzen oder um eine Erstattung des überzahlten Betrages bitten. Sie können aber auch untätig bleiben und das Geld im Zuge der Endkostenabrechnung erhalten.

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klima

Aber: Vermieter müssen schon in diesem Dezember 2022 über die geschätzte Gutschrift informieren. Ehe sich die Zahlungen für den Dezember 2022 im Zuge der Soforthilfe ändern, mit der der Staat wegen der Energiekrise seinen Bürgerinnen und Bürgern in Form der Einmalzahlungen unter die Arme greift, mussten die Versorger bis Mitte November 2022 die zu erstattende Abschlagssumme ermitteln und diese bis zum 21. November auf den Internetseiten der Erdgaslieferanten bekannt geben. Die Versorger wiederum erhalten zum 1. Dezember 2022 die Abschläge durch den Staat erstattet.

Änderung bei Abschlagszahlung für Strom und Wärme im Dezember 2022: Diese Hinweise zur Soforthilfe sollten Sie beachten

Übrigens: Die Bundesregierung weißt auf ihrer Internetseite aber darauf hin, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, deren Vermieter in den letzten neun Monaten vor dem 19. November 2022 die Abschlagszahlung für Gas erhöht haben, für Dezember 2022 einmalig den alten, niedrigeren Abschlag überweisen können, den Sie vorher gezahlt haben. Wer dies nicht tut, bei dem berücksichtigt der Vermieter den überzahlten Betrag im Rahmen der Betriebskostenabrechnung.

Diese Regelung gilt auch für Mieterinnen und Mieter, die in den letzten neun Monaten vor Inkrafttreten des Gesetzes erstmals einen Mietvertrag abgeschlossen haben. Sie können ihre Abschlagszahlung für den Dezember 2022 laut der Entscheidungen, die die Bundesregierung im Zuge der Entlastungspakete für die Übernahme der Abschlagszahlungen im Dezember 2022 vor dem Inkrafttreten der Gaspreisbremse getroffen haben, einmalig um 25 Prozent kürzen. Oder aber die Entlastung wirkt erst bei der nächsten Betriebskostenabrechnung.