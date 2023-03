Während A7-Sperrung: Aktivisten der Letzten Generation blockieren Elbbrücken

Von: Elias Bartl

Klimaaktivisten der Bewegung Letzte Generation haben am Samstag die Elbbrücken stadteinwärts blockiert. © Jonas Walzberg/dpa

Klimaaktivisten der letzten Generation blockieren die Hamburger Elbbrücken. Zusammen mit der Sperrung auf der A7 kommt es zu einem Mega-Stau in Hamburg.

Hamburg – Am Samstagvormittag haben Klima-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ erneut für Verkehrschaos in Hamburg gesorgt. Diesmal blockierten sie die Elbbrücken stadteinwärts und legten damit den Verkehr in Richtung Norden komplett lahm.

Mit Transportern und mehreren Personen hinderte die Gruppierung den Verkehr Richtung Zentrum. Da die Autobahn A7 für das gesamte Wochenende gesperrt ist, sind die Elbbrücken derzeit der zentrale Zugang, um die Elbe zu überqueren. Die Aktion sorgte binnen Minuten für einen kompletten Stillstand und kilometerlangen Stau.

Klimakleber auf den Elbbrücken: Stau bis Autobahndreieck Maschen

Bereits am Donnerstag hatten einige Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ die Köhlbrandbrücke blockiert. Die Hände der Protestierenden waren dabei mit Asphalt umhüllt und mussten aus der Fahrbahn gefräst werden.

Mega Stau in Hamburg: Klimaaktivisten blockieren die Elbbrücken

Die Klima-Aktivisten hatten Anfang des Monats Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und mehreren Fraktionsvorsitzenden der Bürgerschaft in einem Brief ein Ultimatum gesetzt und mit weiteren Störaktionen gedroht.

Die Gruppierung fordert die Einrichtung eines „Gesellschaftsrats“, der sich mit der Frage beschäftigen soll, wie Deutschland bis 2030 klimaneutral wird. Andernfalls wollen die Aktivistinnen und Aktivisten weiterhin für eine „maximale Störung der öffentlichen Ordnung sorgen“.