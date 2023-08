Wacken-Chaos lässt Fans wüten: „Ihr zerstört euch gerade selbst“

Von: Robin Dittrich, Kai Hartwig

Das Wacken Open Air ist für viele Metalfans das Event des Jahres. Nun dürfen viele Fans trotz Tickets nicht dabei sein – und sind fassungslos.

Wacken – Das Wacken Open Air sollte im Jahr 2023 eigentlich einige Rekorde brechen. So viele Besucher wie noch nie kauften sich eine Karte, obwohl die Preise deutlich anstiegen. Nach dem Wetter-Chaos mit Einlassstop reagieren viele Metalfans mit Wut.

Wacken Open Air 2023: Anreisestopp sorgt für Unverständnis unter Festival-Fans

Seit dem Jahr 1990 findet das Wacken Open Air jährlich im Ort Wacken statt. Nur in den Jahren 2020 und 2021 musste das W:O:A aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Im vergangenen Jahr kamen dann so viele Besucher in die Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein wie noch nie: 83.400.

Es sollten 2023 sogar 85.000 werden, doch das Wetter machte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Starker Regen sorgte dafür, dass es zu einem Anreisestopp kam. Am Morgen des 2. August wurde dann durch die Veranstalter bekannt gegeben, dass keine weiteren Besucher mehr auf das Gelände dürfen.

Aufgrund starker Regenfälle mussten die Veranstalter des Wacken Festivals einen Einlassstopp verhängen. © Christian Charisius/dpa

Unter den Social Media Posts der offiziellen Wacken-Accounts reagierten die Fans ungehalten. Bereits nach dem verkündeten Anreisestopp wünschten sich viele Besucher, dass das ganze Event abgesagt werden solle: „Die Situation ist so oder so für alle Beteiligten ärgerlich. Aber dann fairerweise komplettes Festival canceln“, schrieb ein Instagram-Nutzer. „Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ihr sagt, dass das Festival stattfinden soll, aber keiner soll mehr kommen. Was zur Hölle, Wacken?“, kommentierte ein anderer.

Einlassstop beim Wacken Open Air – Metalfans reagieren mit Wut

Nachdem am Mittwoch bekannt gegeben wurde, dass kein Besucher mehr auf das Festival-Gelände gelassen wird, konnten sich viele Ticket-Inhaber nicht mehr zurückhalten. „Man hätte Anfang der Woche das Ganze absagen müssen! Wie bekloppt ist das denn jetzt? Leute kommen mit dem Flugzeug, um nicht aufs Gelände zu kommen“, kommentierte ein Nutzer auf Instagram. Dann fasst er zusammen, was bereits mehrere Menschen schrieben: „Ihr zerstört euch gerade selbst.“

Ärger machte sich auch bei einem weiteren Nutzer breit: „Ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun! Erst bleibt man zu Hause, weil drum gebeten wird nicht loszufahren, dann heißt es, dass keine PKW mehr kommen dürfen, aber Pendeln z.b. über den Shuttle Dienst ok ist. Dann setzt man als treuer W:O:A Fan alles in Bewegung und versucht im Umkreis auf privaten Flächen unterzukommen was auch geklappt hätte (in unserem Fall). Und nun darf man nicht mal mehr das Festival Gelände betreten?!“

Wacken-Fans bleiben vorerst auf ihren Kosten sitzen – „Absagen und Geld zurück, aber schnell!“

Viele Ticket-Inhaber, die nicht auf das Festival-Gelände gelangen, bleiben auf ihren Kosten für die teils weite Anreise sowie Hotels sitzen. „Ein Hohn für die Metalheads, die für Reisen, Tickets aus anderen Ländern, zum Beispiel Lateinamerika, ausgegeben haben und noch nicht anreisen konnten“, schreibt eine Nutzerin auf Instagram. „Das heißt, Kohle für Zug wird eingeklagt“, wütet ein User.

„Fairness für die Leute, die nicht auf das Festival dürfen, wäre jetzt angesagt“, meint eine Userin: „Wir haben alle wirklich viel Geld investiert und unseren Urlaub. Entweder Geld in Gänze zurück oder Karten 2024 mit den gleichen Konditionen. (...) Ich bin wirklich wütend, nicht mal mehr nur verärgert.“ Ein weiterer schreibt: „Das kann doch nicht Euer Ernst sein! Dann müsst Ihr es verdammt nochmals komplett absagen. Ihr verprellt hier zigtausende von Menschen.“

Ein Großteil ist deshalb noch immer dafür: „Alle oder keiner. Absagen und Geld zurück, aber schnell!“ Unverständlich ist für viele neben der lückenhaften Kommunikation, dass sie für das Befolgen der Anweisungen bestraft werden: „Ihr lasst das Festival stattfinden, aber nur für diejenigen, die sich entgegen aller Anordnungen ins Dorf gesneakt haben.“ Ein Nutzer, der laut eigener Aussage erstmals beim Wacken Open Air dabei sein wollte, meinte nur: „Werde die Dosenravioli an einer Raststätte essen mit Metal aus den Kopfhörern. Die werden einen richtig traurigen Geschmack haben.“ (rodi/kh)