Die Macht von Social Media im Fall Rammstein: „Moderne Krisenkommunikation geht anders“

Von: Max Müller

Rammstein-Sänger Till Lindemann bei einem Konzert am 2. Juni in Odense (Dänemark). © Sebastian Dammark/Imago

Ohne Social Media keine Diskussion um Rammstein: Da sind sich Experten sicher. Zwei Kommunikations-Profis nehmen Stellung zu den Aussagen der Frauen – und der Reaktion der Band.

Köln – Mischa Heuer ist überzeugt: „Ohne Social Media gäbe es die Berichterstattung, die wir seit einigen Tagen sehen, nicht.“ Heuer war fünf Jahre lang Social-Media-Chef der Deutschen Welle. Er spricht einen wichtigen Nebenaspekt in der Causa Rammstein beziehungsweise Till Lindemann an. In allererster Linie geht es um Vorwürfe von Machtmissbrauch, einem perfiden „Casting“-System und die Verabreichung von K.-o.-Tropfen. Aber es geht eben auch um ein Phänomen dieser Zeit, ohne das die Entwicklungen der letzten Tage nicht denkbar wäre: die enorme Kraft von Social Media. Heuer hat sie selbst bei „unzähligen Shitstorms beruflich miterlebt und verfolgt.“

Begonnen hatte alles mit dem Twitter-Profil der Irin Shelby Lynn. In Vilnius, der litauischen Hauptstadt, startete am 22. Mai die Europa-Tour von Rammstein. Drei Tage später erstellte Lynn, die das Konzert besuchte, ein Profil auf Twitter und dokumentierte detailgetreu, was Lindemann nun unter anderem vorgeworfen wird. Wie sie – und einige Tage später auch die deutsche YouTuberin Kayla Shyx in einem breit rezipierten Video – dabei kommuniziert haben, ist für Heuer der entscheidende Punkt: „Dass die Posts eine solche Wucht entfalten konnten, liegt vor allem daran, dass sie so anschaulich erzählt sind: Wir sehen die blauen Flecken, wir sehen die Chatverläufe mit der Frau, die die Mädchen angeworben hat, wir sehen die Row Zero, den abgesperrten Bereich vor der Bühne.“

Till Lindemann Statement: „Moderne Krisenkommunikation geht anders“

Lynn lässt nicht locker, veröffentlicht immer mehr Material. Und es kommt eine zweite, wichtige Entwicklung dazu: Etablierte Medien greifen ihre Darstellung auf. „Die Berichterstattung war gerade in den ersten Tagen wichtig, um den Frauen – insbesondere denen, die anonym bleiben wollten – Glaubwürdigkeit zu verschaffen“, sagt Heuer. Es erscheinen große Geschichten, unter anderem in der Süddeutschen Zeitung und der Zeit. „Indem erfahrene Journalistinnen und Journalisten mit den mutmaßlichen Opfern gesprochen, die Geschichten geprüft, die Chatverläufe und Fotos gesichtet und teils ja sogar eidesstattliche Erklärungen bekommen haben, konnten sie sehr schnell jenen den Wind aus den Segeln nehmen, die das als erfundene Geschichten abgetan haben“, sagt Heuer.

Von der Band hört man während dieser Entwicklungen wenig bis gar nichts. Am 28. Mai ist auf dem offiziellen Twitter-Profil von Rammstein zu lesen, man könne ausschließen, dass die Vorwürfe, die das Konzert in Vilnius betreffen, zutreffen könnten. Dann die Rolle rückwärts: Auf Instagram erscheint am 3. Juni ein weiteres Statement. Man nehme die Vorwürfe ernst, verurteile jede Art von Übergriffigkeit, und die Fans werden aufgefordert, sich nicht an öffentlichen Vorverurteilungen gegenüber den mutmaßlichen Opfern und der Band zu beteiligen. Das alles wird auf eine weiße Zitatkachel gepresst.

„Aus einer professionellen Sicht war das dilettantisch“, sagt Heuer. „Moderne Krisenkommunikation auf Social Media sieht anders aus: schneller, persönlicher, anteilnehmender. Inzwischen haben Rammstein ja aber offenbar eingesehen, dass sie Unterstützung brauchen, und eine Kommunikationsagentur engagiert.“

Anwaltskanzlei von Christian Schertz vertritt nun Till Lindemann

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Lindemann nun von der Anwaltskanzlei Schertz Bergmann in äußerungs- und presserechtlichen Angelegenheiten vertreten wird. Die Anwälte monierten die Berichterstattung der vergangenen Tage. „In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben“, heißt es in einer Mitteilung. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.-o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“



Für den Social-Media-Experten Heuer ist das ein überfälliger Schritt und auch ein Zeichen: Man nimmt die Vorwürfe ernst. „Es spricht dafür, dass die Band nicht mehr glaubt, allein mit über Twitter oder Instagram verbreiteten Kurzstatements die Angelegenheit aus der Welt räumen zu können. Mich wundert nur, wie lange es auch hier gedauert hat, bis diese Erkenntnis gereift ist.“

Krisenkommunikation von Rammstein: Aussitzen statt Offensive

Wie man in einer Krisensituation richtig kommuniziert, weiß Hendrik Unger. Der Social-Media-Experte berät Prominente, Fußball-Nationalspieler und YouTuber. Seine Formel lautet: „Nur wer sich in die Karten schauen lässt, ist authentisch. Und ohne Authentizität geht heute gar nichts mehr auf Social Media.“ Insofern sieht er die Kommunikation von Rammstein kritisch. „Wenn ich die Band beraten würde, hätte ich versucht, mehr zu kommunizieren. Ein Shitstorm wird heftiger, je länger man stumm bleibt.“

Ein Shitstorm ist das eine, die Realität das andere: Angesichts der im Raum stehenden Vorwürfe gingen die ersten zwei Konzerte in München geräuschlos über die Bühne. Ausverkauftes Olympiastadion, 60.000 Fans, alles wie immer. Für Unger ein Signal, dass Aussitzen wohl eher die Taktik ist. „Ich gehe davon aus, dass das Thema in spätestens vier Wochen wieder unter dem Radar läuft. Spannend wird es dann erst wieder, wenn Fakten auf den Tisch kommen“, sagt Unger. Rammstein selbst haben angekündigt, die Vorwürfe von einer externen Kanzlei überprüfen zu lassen.