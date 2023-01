Vorsicht vor Nosferatu-Spinne: Giftiger Achtbeiner macht sich weiter in Deutschland breit

Von: Fabian Pieper

Die Nosferatu-Spinne breitet sich in Deutschland aus. © Robert Pfeifle/dpa

Ursprünglich kommt die Nosferatu-Spinne aus dem Mittelmeerraum. Nun ist die giftige Spinne längst in Deutschland heimisch geworden.

Berlin – Eine offensichtliche Folge des Klimawandels in Deutschland sind vermehrte Wetter-Anomalien und Naturkatastrophen, beispielsweise die Dürre-Sommer der vergangen Jahre oder die steigende Zahl von Starkregenereignissen wie im Sommer 2021, als Wassermassen in Südwestdeutschland für zahlreiche Tote sorgten.

Doch es gibt auch weit weniger offensichtliche Folgen, zum Beispiel die Bedrohung heimischer und die Ansiedlung neuer Tier- und Pflanzenarten. Die im langjährigen Mittel steigenden Durchschnittstemperaturen machen vielen heimischen Arten zu schaffen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass langfristig 30 Prozent der in Deutschland heimischen Arten verdrängt werden, da sie sich nicht an die neuen Bedingungen anpassen können. Gleichzeitig fühlen sich Arten hierzulande wohl, die vor Jahren wohl nur in Gehegen oder Terrarien überlegt hätten.

Und eine davon ist sogar giftig.

Niedersachsen, Hamburg, Bremen: Nosferatur-Spinnen breitet sich in Deutschland aus

Es geht um die Nosferatu-Spinne. Die wird wegen ihrer markanten Zeichnung auf ihrem Rücken so genannt, die an einen Vampirschädel erinnert. Sie ist ist etwa 13 bis 19 Millimeter groß, kann mit ausgestreckten Beinen eine Länge von fünf Zentimetern erreichen. Sie ist gelblich-weißlich mit grauer oder schwarzer Zeichnung. Sie ist für Laien mit der verbreiteten Hauswinkelspinne leicht zu verwechseln. Hier lesen Sie, wie Sie beide voneinander unterscheiden können.

Spinne: Nosferatu-Spinne Familie: Kräuseljagdspinnen Überfamilie: Lycosoidea Wissenschaftlicher Name: Zoropsis spinimana

Ursprünglich war die Nosferatu-Spinne im Mittelmeerraum beheimatet. 2005 wurde das erste Exemplar in Deutschland gefunden. Seitdem hat sich die Spinne nahezu über das ganze Land verbreitet. Sogar in Niedersachsen, Bremen und Hamburg ist sie bereits heimisch geworden. Bislang wurden in Deutschland allerdings nur Fälle gemeldet, in denen die Spinne sich im Bereich menschlicher Siedlungen niedergelassen hat, frei in der Natur ist sie hierzulande noch nicht gemeldet worden.

Das droht bei einem Biss der giftigen Nosferatu-Spinne

Die gute Nachricht: Sie gilt als nicht sonderlich aggressiv und greift nur an, wenn sie sich bedroht fühlt. Die schlechte Nachricht: Sie ist giftig. Damit reiht sie sich ein in die Gruppe der in Deutschland heimisch gewordenen und mehr oder weniger häufig anzutreffenden Giftspinnen-Arten. Ihr Biss ist vergleichbar mit einem Mücken-, in manchen Fällen einem Bienenstich. Eine große Gefahr geht allerdings nicht von ihnen aus. Medizinisch relevante Fälle, die in Zusammenhang mit einem Biss von Zoropsis spinimana, so ihr wissenschaftlicher Name, stehen, sind bislang nicht bekannt.

Wer eine Nosferatu-Spinne bei sich zu Hause entdeckt, den bittet der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), die Tiere nicht zu töten, da sie eine wichtige Rolle im Ökosystem spielen. Stattdessen bittet er darum, sie mittels eines Glases mit Untersetzer einzufangen und weit entfernt vom Haus wieder auszusetzen. Zudem bittet der Nabu darum, einen Fund über das Meldeportal mitzuteilen. So will der Verband die Ausbreitung der Spinne in Deutschland dokumentieren.

Giftige Spinnen sind auch in Deutschland immerwieder ein Thema in den Medien – etwa beim Fund einer hoch giftigen Brasilianischen Wanderspinne, die gerne in Bananenkisten nach Deutschland reist. Möglicherweise steht sogar eine für Todesfälle und Amputationen bekannte Art auf dem Sprung nach Deutschland.