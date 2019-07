Drama in den Bergen: Wanderer will Weg abkürzen und stürzt in Steilrinne 

Er wollte wohl einen Weg abkürzen - und dies wurde ihm zum Verhängnis: Ein deutscher Wanderer fand in den österreichischen Bergen den Tod.

Riezlern - Bergretter haben einen vermissten deutschen Wanderer im österreichischen Bundesland Vorarlberg tot aufgefunden. Der 72-Jährige starb beim Absturz in eine Steilrinne, wie die Polizei mitteilte. Ein Hubschrauber habe den Mann am Freitagvormittag durch Handypeilung gefunden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann wollte von der Kanzelwand nach Riezlern im Kleinwalsertal absteigen und habe den Wanderweg wohl auf der Suche nach einer Abkürzung ins Tal verlassen. Dabei sei er in steiles, unwegsames Gelände geraten und schließlich gestürzt.

Am Abend kehrte er nicht zurück

Der Mann war am Donnerstag zu seiner Wanderung aufgebrochen. Am selben Tag wurde er für vermisst erklärt, da er am Abend nicht zurückgekehrt war. Der Senior war körperlich fit und unternahm öfter solche Wanderungen, wie die Polizei mitteilte.

dpa

