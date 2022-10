Vor Energiekrise: 2,6 Millionen Menschen konnten 2021 nicht ausreichend heizen

Von: Johannes Nuß

Rund 3,2 Prozent der deutschen Bevölkerung sind nicht in der Lage, ihre Wohnung vernünftig zu beheizen. Das Problem bestand allerdings schon vor der Energiekrise. © Eurstat

Bereits vor der Energiekrise gab es in Deutschland rund 2,6 Millionen Menschen, die nicht richtig heizen konnten. Andere EU-Länder sind noch mehr betroffen.

Wiesbaden – Die hohen Energiepreise bereiten einem breiten Teil der Bevölkerung in Deutschland erhebliche Sorgen. Stellenweise wissen die Menschen nicht mehr, wie sie im Winter noch ihre eigenen vier Wände warm bekommen sollen. Auch mit Gaspreisdeckel und Energiepauschale ist dem aktuell nicht wirklich beizukommen. Das weiß auch die Bundesregierung.

Da hilft dann auch Energiesparen nicht mehr wirklich, wenn man erst gar nicht genug davon hat. Doch die gute Nachricht vorweg: Der Gaspreis sinkt aktuell wieder – zumindest an den Börsen.

Energiekrise aufgrund des Ukraine-Kriegs: Schon 2021 konnten 2,6 Millionen nicht ausreichend heizen

Doch bereits vor der Energiekrise aufgrund des Ukraine-Kriegs konnte in Deutschland ein nicht gerade kleiner Teil der Bevölkerung nicht vernünftig heizen. Mit 2,6 Millionen Menschen betrifft dies in Deutschland rund 3,2 Prozent der Bevölkerung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

Überdurchschnittlich häufig waren demnach Alleinlebende und Menschen in Alleinerziehenden-Haushalten betroffen. Rund 4,3 Prozent der Alleinlebenden sowie 4,7 Prozent der Personen in Alleinerziehenden-Haushalten konnten ihre Wohnung aus Geldmangel nicht angemessen heizen. Doch mit einem Bevölkerungsanteil von 3,2 Prozent liegt Deutschland noch deutlich unter dem EU-Durchschnitt, wie es in der Destatis-Pressemitteilung heißt.

Energiekrise aufgrund des Ukraine-Kriegs: 6,9 Prozent der Bevölkerung in der EU können nicht heizen

In der Europäischen Union waren im vergangenen Jahr rund 6,9 Prozent der Bevölkerung finanziell nicht in der Lage, ihre Wohnung angemessen warmzuhalten. Am häufigsten traf dies auf Menschen in Bulgarien zu, wo nahezu jede oder jeder Vierte (23,7 Prozent) betroffen war. Es folgten Litauen (22,5 Prozent) und Zypern (19,4 Prozent). Am niedrigsten war der Anteil in Finnland (1,3 Prozent) sowie in Schweden, Slowenien und Österreich (jeweils 1,7 Prozent).

Die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen wird seit 2020 in der EU erhoben. Sie soll Hinweise auf Armutsgefährdungen geben. In Deutschland sind die Fragen nach Heizung, Urlaub oder vollwertigen Mahlzeiten Teil des repräsentativen Mikrozensus. (mit dpa-Material)