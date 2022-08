Vor dem Corona-Herbst in Deutschland: So gut schützt eine Infektion vor Omikron

Von: Yannick Hanke

Der Corona-Herbst in Deutschland naht. Haben Menschen, die ihre Corona-Infektion bereits kuriert haben, einen besseren Schutz vor einer Ansteckung mit Omikron? © Caroline Seidel/dpa/imago

Der Corona-Herbst in Deutschland steht vor der Tür. Was gilt es vorher in Bezug auf Omikron zu wissen? Schützt eine vorherige Infektion davor?

Berlin – Karl Lauterbach blickt mit sorgenvoller Miene auf den Corona-Herbst in Deutschland. Der Gesundheitsminister und Sozialdemokrat hat dabei vor allem die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 im Blick. Zwangsläufig stellt sich eine Frage: Wenn ich schon einmal infiziert war, wie gut bin ich dann gegen die dominierenden Omikron-Varianten geschützt? Das Robert Koch-Institut (RKI) geht der Sache auf den Grund.

Corona-Herbst in Deutschland: Kann eine bereits überstandene Infektion vor einer Ansteckung mit Omikron schützen?

In einem großen Bericht zum Coronavirus hat das RKI neue Daten zum Schutzausmaß und -umfang von Genesen vor einer Sars-CoV-2-Reinfektion veröffentlicht. Der Fokus lag dabei auf der Delta- und der Omikron-Variante. Vor dem Hintergrund der zurückliegenden Pandemiejahre wollten Wissenschaftler untersuchen, wie gut Genese denn tatsächlich vor einer Reinfektion geschützt sind. Aber auch, wie notwendig eine neue Impfkampagne mit Blick auf den Corona-Herbst in Deutschland ist.

Bekanntermaßen geht es dabei nicht nur um den Schutz der eigenen Person, sondern auch um den Schutz der allgemeinen Bevölkerung. Denn während öffentlich über die bereits 4. Corona-Impfung diskutiert wird, gibt es immer noch viele Menschen, die bislang kein Vakzin erhalten haben. Laut dem RKI betrifft dies in der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen rund 7,3 Millionen Menschen und in der Altersgruppe der über 60-Jährigen 1,9 Millionen Menschen.

Infektion mit Omikron: Welches Infektionsrisiko tragen Ungeimpfte im Corona-Herbst in Deutschland mit sich?

Dies ist auch der Casus knacksus, gerade hinsichtlich des drohenden Corona-Herbstes in Deutschland. Experten wollten nämlich abschätzen können, welches Infektionsrisiko von Ungeimpfte im Falle einer Reinfektion ausgeht. Hierfür hat das RKI verschiedene Studien analysiert, die den Infektionsschutz einer Corona-Infektion mit jeweils Omikron und Delta untersuchen.

Besonders wichtig sei die Differenzierung zwischen den Varianten, da es aufgrund der starken Immunflucht bei Omikron im Vergleich zur Delta-Variante zu einer deutlichen Zunahme der Infektionen in allen Altersgruppe komme. So heißt es jedenfalls vom RKI. Doch konnte auch schon wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass sich Coronaviren ständig verändern und dadurch quasi vor dem Immunsystem flüchten. Die Antikörper wiederum, die sich sowohl nach Impfung als auch Infektion bilden, können nicht mehr zielgerichtet angreifen.

Corona in Deutschland: Omikron BA.5 beschäftigt Wissenschaftler und führt zu zahlreichen Studien

Die Omikron-Variante trat im November 2021 erstmalig auf. Seitdem untersuchen verschiedene Studien die Schutzdauer und den Schutzumfang nach einer Infektion mit eben jener Variante, im Speziellen in Bezug auf die Omikron-Subvariante BA.5. Sieben dieser wissenschaftlichen Betrachtungen wurden auch im Rahmen des RKI-Berichts herangezogen. Konkret untersucht wurden folgende Personengruppen:

ungeimpfte Personen nach einer überstandenen Corona-Infektion

zwei-/dreifach geimpfte Personen ohne vorherige Corona-Infektion

ungeimpfte Personen ohne vorherige Corona-Infektion

Mit Blick auf Corona-Herbst in Deutschland: RKI untersucht Studien hinsichtlich der Gefahr von Reinfektionen

Die Ergebnisse dieser Studien, die das RKI mit Blick auf den Corona-Herbst in Deutschland untersucht hat, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Eine Erstinfektion mit einer Prä-Omikron-Variante (Wildtyp, Alpha, Beta, Delta) schützt ungeimpfte Personen weniger gut vor einer Reinfektion mit Omikron, als es beispielsweise bei Alpha oder Delta der Fall ist.

Für ungeimpfte, aber genesene Personen liegt der Schutz vor einer Reinfektion zwischen 25 und 69 Prozent; damit ist er geringer als der Schutz von jeweils zwei- oder dreifach geimpften Personen der Vergleichsgruppen.

Ungeimpfte, noch nicht infizierte Personen weisen nach einer Erstinfektion mit einer Omikron-Sublinie nur einen Immunschutz gegen diese auf; nicht aber gegen vorherige Corona-Varianten.

Darüber hinaus liegt nach einer Erstinfektion eine deutlich geringere Neutralisationsfähigkeit gegenüber anderen Varianten vor – insbesondere gegenüber den aktuellen dominierenden Sublinien BA.4 und BA.5.

Einschränkung: Eine Studie widerspricht sogar den Erkenntnissen der sechs anderen Studien; hier wurde nämlich ein geringeres Risiko für eine erneute Infektion bei Genesenen im Vergleich zu zweifach geimpften Personen festgestellt.

RKI-Ergebnisse: Nur drei Studien berichten konkret über den zeitlichen Verlauf der Schutzdauer von Genesenen

Zwei bis sechs Monate nach der überstandenen Prä-Omikron-Erstinfektion liegt der Schutz vor einer Reinfektion mit Omikron je nach Veröffentlichung zwischen 15 und 75,7 Prozent.

Nach sieben bis zehn Monaten liegt der Schutz bei 48 Prozent.

Nach zehn bis zwölf Monaten liegt der Schutz bei 48,3 bis 51 Prozent.

Nach einem Jahr und darüber hinaus ist der Schutz kaum mehr nachweisbar.

RKI zieht Fazit zum Corona-Herbst: Erneute Ansteckung nach Omikron-Infektion mit selber Variante durchaus möglich

Die Studienlage zu den Omikron-Varianten, allen voran BA.4 und BA.5, sei aktuell noch sehr lückenhaft und beschränke sich primär auf Erstinfektionen mit dem Wildtyp oder der Alpha-, Beta- und Delta-Variante. Zudem kommen die Studien laut dem RKI zu dem Ergebnis, dass der Schutz von bereits infizierten, ungeimpften Personen gegenüber geimpfter Personen vermindert ist.

Zudem würden erste Ergebnisse unter Omikron zeigen, dass Reinfektionen häufiger auftreten und es möglich ist, sich unmittelbar nach einer Omikron-Infektion erneut mit derselben Variante anzustecken. Unklar sei jedoch, wie lange der konkrete Schutz gegen die gleiche Variante und andere Varianten überhaupt anhalte.