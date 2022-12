Volle Straßen zu Silvester erwartet - Polizei kündigt stärkere Präsenz an

Teilen

Silvester wird in diesem Jahr ohne Corona-Auflagen gefeiert. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Silvester wird in diesem Jahr wieder ohne Corona-Verbote gefeiert. Die Kommunen und Polizeipräsidien in Hessen setzen deshalb auf Kontrollen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Silvester ohne Corona-Verbote: Kommunen bereiten sich vor - Kein Feuerwerk in Fuldas Altstadt

Fulda - Nach zwei Jahreswechseln mit pandemiebedingten Einschränkungen und Böllerverbot bereiten sich die Städte und Gemeinden in Hessen auf ein Silvester fast wie gewohnt vor. Die Kommunen rechnen wieder mit volleren Straßen - und mahnen zu verantwortungsvollem Feiern. Auch die Polizei hat eine stärkere Präsenz angekündigt.

Was in einzelnen Kommunen in Hessen für die Silvesternacht gilt, verrät fuldaerzeitung.de.

Wer privat Raketen und anderes Feuerwerk zünden will, muss die Tabuzonen beachten: Böllern ist grundsätzlich nicht erlaubt in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Alten- und Kinderheimen sowie von besonders brandempfindlichen Gebäuden wie Fachwerkhäusern. Als Sicherheitsabstand wird durch den Gesetzgeber eine Zone von acht Metern um die genannten Gebäude definiert. Zudem können die Kommunen weitere Verbote regeln.