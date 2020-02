Tragödie am Rosenmontag in Volkmarsen - Hessischer Rundfunk zeigt trotzdem weiter Karnevalssendung

Wer hat da noch Lust auf Karneval? In Hessen ereignete sich am Rosenmontag eine schreckliche Tragödie. Der hr zeigte direkt danach trotzdem eine Karnevalssendung.

In Hessen gab es eine Tragödie am Rosenmontag.

Ein Mercedes fuhr in die Menschenmenge beim Rosenmontagsumzug in Volkmarsen*.

Der Hessische Rundfunk zeigte trotzdem weiter eine Karnevalssendung.

Volkmarsen - Hessen unter Schock: Am Montag ereignete sich ein tragischer Zwischenfall bei einem Rosenmontagsumzug in Volkmarsen. Alle Nachrichtenseiten berichteten sofort über das Drama in Nordhessen. Es war laut Polizeiangaben eine vorsätzliche Tat. Ein Mercedes-Fahrer war mit Vollgas in eine Menschenmenge gerast - auch viele Kinder wurden erfasst. Dutzende Narren wurden verletzt - zum Teil schwer. Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen.

Hessischer Rundfunk zeigt weiter Karnevalsprogramm - trotz Volkmarsen

Doch der Hessische Rundfunk reagiert im TV-Programm nicht wirklich auf die Tragödie. Im Gegenteil: Der ARD-Sender zeigte trotzdem eine Karnevals-Sondersendung von „hallo hessen“. Als wäre nichts passiert.

Zu Gast im Studio: Der Büttenredner und Songwriter Andy Ost. Zusammen mit Moderatorin Selma Üsük führte er ein kurzweiliges Interview über sein Leben und sein künstlerisches Wirken. Danach trat das so bezeichnete „Barbie Girl“ Nina Zoranovic im Studio auf, eine Garde-Solotänzerin der TGM SV Jügesheim. Und das unbeschwerte TV-Programm ging weiter: Es folgte dann ein verkleideter TV-Koch, der ein Club-Gemüse-Sandwich zubereitete - passend für Karnevalspartys. Danach wurden bunte Cocktails mit und ohne Alkohol gemixt.

Während der hr weiter Karneval sendet: Alle Fastnachtsumzüge abgebrochen

Während der Hessische Rundfunk die Sendung bis 16.45 Uhr fortsetzte, wurde alle Rosenmontagsumzüge im Bundesland abgebrochen.

Immerhin reagierte der hr zum Anfang der Sendung mit einem Laufband und verwies auf die Nachrichtensendung „hessenschau kompakt“ um 16.45 Uhr. Doch die Tragödie in Volkmarsen war auch der Nachrichtenseite nur ein Beitrag von rund zwei Minuten wert. Danach ging es mit anderen Nachrichten weiter.

Nach dem kurzen Nachrichtenblock ging es im zweiten Teil der Sedung „hallo hessen“ mit heiteren Showeinlagen weiter - passend zum Karneval.

Auch in der ARD kam es zu keiner Anpassung des Programms - am Nachmittag wurde der Rosenmontagsumzug in Düsseldorf live gezeigt.

