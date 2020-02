Autofahrer rast bei Rosenmontagsumzug in Menschenmenge: Was wir wissen und was nicht

In Volkmarsen bei Kassel in Hessen ist ein Mann bei einem Rosenmontagsumzug mit dem Auto in eine Menschenmenge gerast - was wir wissen und was nicht.

festgenommen. Das Motiv für die Fahrt, bei der mehrere Menschen teils schwer verletzt wurden - darunter auch Kinder, ist nicht bekannt.

Volkmarsen - Ein Fahrer ist bei einem Rosenmontagsumzug in Volkmarsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Nordhessen mit einem silberfarbenen Mercedes Kombi am Montagnachmittag (24.02.2020) in die Zuschauermenge gefahren.

Was wir wissen: Fahrer rast in Volkmarsen bei Rosenmontagsumzug in Menge

Der Mann durchfuhr eine Absperrung in Volkmarsen zwischen Steinweg und Rewe-Markt.

Die Polizei in Hessen hat den Fahrer festgenommen . Er soll absichtlich in die Menge gefahren und deutscher Staatsbürger sein. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 29-Jährigen aus der Region um Volkmarsen . Das hat Henning Hinn vom Polizeipräsidium Nordhessen bestätigt.



Es hat mehrere Dutzend Verletzte gegeben - auch Schwerstverletzte . Zu den Opfern gehören auch Kinder . Das bestätigt die Polizei.

Kai Wiebusch, Stadtbrandinspektor in Volkmarsen, hat die Koordination mit weiteren Einsatzkräften übernommen.

Alle Rosenmontagsumzüge in Hessen wurden gestoppt und abgesagt.

Warum der Fahrer in Volkmarsen mit dem Auto in die Zuschauermenge am Rosenmontagsumzug gefahren ist, ist noch unbekannt. Die Polizei hat sich zu einem möglichen Motiv noch nicht geäußert.

mit dem Auto in die gefahren ist, ist noch unbekannt. Die Polizei hat sich zu einem möglichen noch nicht geäußert. Die genaue Anzahl der Verletzten in Volkmarsen ist weiterhin unklar. Konkretere Angaben zu den Identitäten der Opfer hat die Polizei noch nicht gemacht.

Die Polizei in Hessen hat bisher keine weiteren Angaben zum Fahrer veröffentlicht.

Drama am Rosenmontagsumzug: Fahrer rast in Volkmarsen in Hessen in Zuschauermenge

Weitere Erkenntnisse zum Zwischenfall in Volkmarsen hat die Polizei noch nicht veröffentlicht. In Volkmarsen herrschen Schock und Fassungslosigkeit.

Von Jan Wendt

Rubriklistenbild: © Elmar Schulten