Hilfe bei Grippe, RSV, Erkältung und Co. – Diese Medikamente sollte man im Haus haben

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Viele Krankheitserreger wie RSV, Corona oder Influenza sind derzeit auf dem Vormarsch. Welche Medikamente man für den Ernstfall parat haben sollte.

Bremen – Winterzeit ist Erkältungszeit: Nicht nur die Grippewelle hat in Deutschland bereits ordentlich an Fahrt aufgenommen, auch andere Erreger wie das RS-Virus, Influenza, Corona oder Schnupfenviren sorgen derzeit für eine Vielzahl an Atemwegsinfekten. An sich ist es typisch für die kalte Jahreszeit, dass Viren ein leichteres Spiel haben.

Influenza-Viren verursachen momentan den Großteil der Infekte

Aber in diesem Winter ist alles ein wenig anders: Die Grippewelle, die üblicherweise erst im Januar ansteigt, hat in diesem Jahr schon sehr früh eingesetzt. Und auch das Respiratorische Synzytial-Virus, oder kurz RSV, greift derzeit stärker als sonst um sich und sorgt für überfüllte Krankenhäuser. Gerade Kinder sind momentan stark von der Virusinfektion betroffen.

In der Regel sind solche Infekte zwar unangenehm, aber harmlos. Sie lassen sich meist gut zu Hause behandeln. Ausruhen, Bettruhe und viel Tee trinken lautet dann die Devise. Aber auch Medikamente können die Beschwerden der Krankheit erleichtern. Ein Überblick über die wichtigsten Mittel, die man in den Erkältungsmonaten immer im Haus haben sollte.

Der Großteil der Infekte wird derzeit durch Grippeviren verursacht. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lassen sich rund 50 Prozent der Atemwegserkrankungen auf Influenza zurückführen. Damit liegen die Werte der diesjährigen Grippewelle schon deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Influenza-Viren übertragen sich per Tröpfcheninfektion. Eine infizierte Person kann andere bereits anstecken, bevor die ersten Anzeichen auftreten.

Zu den Symptomen einer Grippe gehören laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):

ein plötzlich einsetzendes Krankheitsgefühl

Fieber

Halsschmerzen

trockener Husten

Muskel-, Glieder-, Rücken- oder Kopfschmerzen

Nach einer Ansteckung mit dem Influenza-Virus spürt man erste Beschwerden relativ rasch, nach ein bis zwei Tagen. Die Schwere der anschließenden Erkrankung kann unterschiedlich sein. Meist heilt eine Grippe nach rund sieben Tagen aus.

Einige Medikamente können Grippe-Symptome wirksam bekämpfen

Diese Medikamente helfen, um unangenehme Grippe-Beschwerden zu lindern:

Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol helfen gegen Muskel-, Kopf- und Gliederschmerzen, außerdem sind sie fiebersenkend

gegen trockenen Husten helfen Hustenstiller, beispielsweise mit dem Wirkstoff Dextromethorphan

bei schleimigem Husten sind sekretlösende Mittel wie Ambroxol, Acetylcystein, Mukolytika oder Expektoranzien hilfreich

auch einige pflanzliche Mittel können einen positiven Effekt haben, zum Beispiel mit den Wirkstoffen Cineol, Efeu, Thymian oder Spitzwegerich

Husten- und Bronchialtees können ebenfalls eine schleimlösende Wirkung haben, zudem sorgen sie für ein wohlig-warmes Gefühl im Hals

gegen Halsschmerzen gibt es frei verkäufliche, entzündungshemmende Gurgellösungen oder Pastillen, zum Beispiel mit Salbei oder Isländischem Moos oder mit leicht betäubender Wirkung gegen den Schmerz

Das Coronavirus steckt derzeit nur hinter 4 Prozent der Atemwegsinfekte

Die vom Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 ist in der Symptomatik der Grippe nicht ganz unähnlich. Derzeit dominiert die Omikron-Variante BA.5 in Deutschland, die in der Regel für relativ milde Verläufe sorgt. Meist halten die Krankheitsbeschwerden rund sieben Tage an, ehe sie allmählich nachlassen. Coronaviren sind derzeit aber nur für einen geringen Teil der Infekte in Deutschland verantwortlich. Das RKI bemisst ihren Anteil aktuell mit rund 4 Prozent.

Einige Mittel sollte man für den Akutfall immer in der Hausapotheke haben. Es sollten aber die richtigen sein. © Jochen Tack/IMAGO

Eine mild verlaufende Corona-Infektion äußert sich durch typische Symptome

Eine Corona-Infektion äußert sich meist durch:

Müdigkeit

trockenen Husten

Kopfschmerzen

Fieber

eine laufende Nase

Es sind aber auch andere Symptome möglich. Dazu gehören Kurzatmigkeit, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Halsschmerzen. Meist dauern die Beschwerden bei Corona rund sieben Tage an.

Bei einer Corona-Infektion können diese Medikamente Abhilfe schaffen

Gegen die Symptome einer Corona-Infektion helfen ganz ähnliche Medikamente wie bei der Grippe:

Schmerzmittel gegen Fieber sowie gegen Kopf- und Gelenkschmerzen

abschwellendes Nasenspray, um das Atmen bei stark geschwollenen Nasenschleimhäuten zu erleichtern

die bereits genannten Präparate gegen Husten

Spezielle, antiviral wirkende Corona-Medikamente wie Paxlovid werden vom Arzt verschrieben. In der Regel aber nur bei Risikopatienten oder wenn die Gefahr eines schweren Verlaufs besteht.

Das Respiratorische Synzytial-Virus RSV sorgt derzeit für viele Erkrankungen – besonders bei Kindern

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das derzeit massiv um sich greift, führt ebenfalls zu Infektionen der oberen Atemwege. Vor allem Kinder sind derzeit stark von RSV-Erkrankungen betroffen. Zu den Symptomen gehören:

Schnupfen

trockener Husten

Niesen

Halsschmerzen

Im Fall einer sogenannten RSV-Bronchiolitis sind auch die unteren Atemwege betroffen. Bei sehr kleinen Kindern kann das unter Umständen zu Sauerstoffmangel führen, der einen Krankenhausaufenthalt nötig macht. Ein bis drei Tage nach der Erkrankung kommt es dann zu weiteren als den oben genannten Beschwerden. Dazu gehören:

Fieber

schwere Atmung bis hin zu Atemnot

hörbare Rasselgeräusche beim Atmen

Husten mit Auswurf

trockene, kalte und blasse Haut

Blaufärbung von Haut und Schleimhäute infolge von Sauerstoffmangel

In der Hausapotheke sollten für diesen Fall folgende Medikamente bereitliegen:

Schmerzmittel, um das Fieber zu senken und die Schmerzen zu lindern

Nasenspülsalz und eine Nasendusche helfen bei Schnupfen und verschleimten oberen Atemwegen, dadurch löst sich das Sekret

bei verengten Bronchiolen erhalten Patienten über einen Inhalator spezielle Medikamente zur Weitung der Atemwege (Bronchodilatatoren)

Sind die unteren Atemwege von der RSV-Infektion betroffen, sollte in jedem Fall zur Abklärung ein Arzt zurate gezogen werden. In besonders schweren Fällen kann dieser die Überweisung ins Krankenhaus einleiten oder die Atmung durch das Geben von Adrenalin verbessern.

Das hilft bei einer Magen-Darm-Grippe

Die Symptome einer Magen-Darm-Grippe dürften wohl die meisten kennen. Durch die eingedrungenen Viren kommt es – meist sehr plötzlich – zu einer Entzündungsreaktion im Magen-Darm-Bereich, die sich mit Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, Appetitlosigkeit und Bauchschmerzen äußert. Dazu fühlt man sich oft auch noch abgeschlagen, müde und kraftlos. In der Regel klingen die Beschwerden nach etwa drei bis sieben Tagen von alleine wieder ab.

Mit diesen Medikamenten kann man den Genesungsprozess unterstützen beziehungsweise sich Linderung verschaffen:

Elektrolytlösungen wirken dem Elektrolyt- und Flüssigkeitsverlust entgegen

Peristaltikhemmer hemmen die Darmtätigkeit; sie sollten aber nur im Akutfall eingenommen werden, denn die Viren sollten den Körper möglichst schnell wieder verlassen

Brechreizhemmende Mittel (Antiemetika) wirken gegen Übelkeit und Brechreiz

Aktivkohle bindet Entzündungs- und Giftstoffe

Hefestämme können Bakterien an sich binden und hemmen

Wenn es im Rahmen des Magen-Darm-Infekts zu blutigem oder schleimigem Stuhl oder zu Hautveränderungen kommt, sollte unbedingt ein Arzt konsultiert werden. Denn dann kann es sich unter Umständen um einen gefährlichen oder meldepflichtigen Erreger wie Salmonellen handeln. In der Regel ist Brechdurchfall allerdings harmlos, wenn auch sehr unangenehm.