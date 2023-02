Virologe Streeck rechnet mit Corona-Politik ab: „Nahm fast intolerante Züge an“

Von: Yannick Hanke

Teilen

Der Virologe Hendrik Streeck zieht eine Corona-Bilanz. Dabei spricht er ungeschönt und ungefiltert über Fehler der vergangenen drei Jahre. © Fabian Sommer/dpa/Seeliger/imago/Montage

Virologe Hendrik Streeck spricht in einem Interview über die Corona-Politik in Deutschland. Dabei wünscht sich der Experte eine Aufarbeitung der Fehler. Welche meint er?

Berlin – Die Corona-Pandemie begleitet Deutschland seit März 2020. Damals kam es zu den ersten Einschränkungen, das öffentliche Leben wurde heruntergefahren. Knapp drei Jahre später hat sich viel verändert. Der Großteil der Bevölkerung ist geimpft, nahezu alle Corona-Auflagen wurden wieder ad acta gelegt. Zuletzt ist sogar die Maskenpflicht in Bus und Bahn weggefallen.

Zeit, um eine Corona-Bilanz zu ziehen. Das tut der Virologe Hendrik Streeck im Gespräch mit dem Focus. Es geht um überschätzte Impfstoffe, eine schlechte Datenlage, unnötige Härte, Hysterie – und die konsequente Aufarbeitung von Fehlern in der Pandemie-Bewältigung.

Corona in Deutschland: Virologe Hendrik Streeck kritisiert Pandemie-Politik – „Krise schlechter bewältigt als andere Staaten“

Streeck vertritt die Ansicht, dass die „globale Bedrohung“ vom Coronavirus vorüber ist. Schließlich hätte die Weltbevölkerung eine breite Immunität aufgebaut. Heißt jedoch nicht, dass man in der Retrospektive keine kritischen Worte über die vergangenen drei Jahre finden sollte. Im Gegenteil: Der Virologe lässt den Blick über die eigenen Landesgrenzen schweifen und befindet, „dass wir die Krise eher schlechter bewältigt haben als andere Staaten“.

Ein Beispiel, wie man die Coronavirus-Pandemie auch bewältigen könne, sei für Streeck Schweden. Das skandinavische Land hätte es nämlich geschafft, „dass sich die Gesellschaft untergehakt und die Krise gemeinsam bewältigt hat“. Dem Virologen würde es um eine ganzheitliche Betrachtung gehen und auch darum, seine Lehren aus der Pandemie zu ziehen. Man müsse mit weniger Streit, dafür mit mehr Offenheit agieren – und sich nicht nur auf eine wissenschaftliche Perspektive stützen.

„Ging schnell mehr um Gut und Böse“: Was Virologe Streeck an Deutschlands Corona-Bewältigung stört

Laut Streeck habe man es in Deutschland versäumt, zu überlegen, „wie wir pragmatisch mit dem Virus leben lernen würden“. Es würde dementsprechend an „interdisziplinärem Austausch und an Akzeptanz unterschiedlicher Standpunkte“ fehlen. Von lautstarken Forderungen nach „No Covid“ oder „Zero Covid“ halte er hingegen nicht viel. Das Beispiel China, wo es zu einer Vielzahl an Corona-Neuinfektionen gekommen war, würde alles sagen. Doch ist auch sein persönlicher Umgang mit Corona Gesprächsthema:

Es ging schnell mehr um Gut und Böse als um die Suche nach dem richtigen Weg. Das nahm teils fast intolerante Züge an, es herrschte die Totalität eines einzigen Arguments statt Diskurs.

Erst viel zu spät hätte man bemerkt: „Richtiger Umgang mit Corona ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der längst nicht nur virologische Aspekte hat“. Heißt dementsprechend auch, dass sich verschiedene Bereiche oder Institutionen der offenen Aufarbeitung stellen sollten. Hierzu zählt Streeck die Wissenschaft, die Politik, die Medien, aber auch das Robert Koch-Institut (RKI), das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), die Leopoldina, die Ständige Impfkommission (Stiko) oder den Ethikrat.

„Viel Bitterkeit und Hass“ innerhalb der Gesellschaft durch Corona-Politik – sagt Virologe Streeck

Eine Aufarbeitung der Corona-Politik der vergangenen drei Jahre hält Streeck auch deswegen für notwendig, „um zu einem gewissen Grad die Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden“. Laut dem Virologen hätten sich nämlich „viel Bitterkeit und Hass“ aufgestaut. Ein Prozess, der Jahre dauern könne und Ressourcen benötige. Aber, das ist ihm auch wichtig zu betonen: Es dürfe nicht dazu führen, „einzelne Akteure an den Pranger zu stellen“. Vielmehr brauche man eine neue und positive Fehlerkultur.

Auch zu den verschiedenen Impfstoffe gegen Corona weiß sich Streeck, der keinen Grund mehr für eine Corona-Sonderstellung sieht, zu äußern: „Von den anfänglichen Annahmen, was die Stoffe leisten können“, hätte sich nicht alles bewahrheitet. Die Versprechungen wären dabei aus der Industrie und aus der Politik gekommen. „Der Fehler in der Kommunikation war zum Beispiel die Behauptung, dass die Impfung höhere Immunität liefern würde als eine normale Infektion. Das ist fachlich falsch, wie wir wissen“, merkt der Virologe an.

Warum Virologe Streeck nichts von einer Corona-Impfpflicht hält – und wozu sie geführt habe

Das wirft natürlich auch die Frage danach auf, was die aktuellen Corona-Impfstoffe denn eigentlich leisten können – und was nicht. Das weiß Streeck auf den Punkt zu bringen. Die Vakzine würden zwar sehr gut vor einem schweren Verlauf schützen, doch sei der Schutz vor einer Infektion nur ein paar Monate gegeben. Und: Auch Geimpfte können das Virus weiter übertragen. Gesprächspunkt ist dann auch noch die allgemeine Impfpflicht, die im Speziellen für Beschäftigte in Praxen und Pflegeheimen bis Ende 2022 bestand:

Die Auseinandersetzungen über eine Impfpflicht haben zu gesellschaftlichen Verwerfungen geführt.

Im Falle von Corona sei Streeck immer gegen solch eine Pflicht gewesen. Denn bei einem Virus, das sich gar nicht ausrotten lasse, würde eine derartige Maßnahme gar nicht zur Debatte stehen. Und die daraus resultierenden gesellschaftlichen Verwerfungen und Spaltungen würden noch lange nachwirken. Zeit also, um vieles aufzuarbeiten.