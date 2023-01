Virologe Keppler empfiehlt Frühwarnsystem für neue Corona-Varianten

Von: Fabian Pieper

Teilen

Der Virologe Oliver Keppler empfiehlt ein Frühwarnsystem für neue Corona-Varianten. © MvP-Institut/dpa

Um neue Corona-Varianten in Zukunft erkennen zu können, hält der Münchner Virologe Oliver Keppler ein Frühwarn-Monitoring für sinnvoll.

München – Alpha, Beta, Delta, Omikron, jetzt XBB.1.5: Seit Beginn der Ausbreitung des Coronavirus im Dezember 2019 und seitdem im Frühjahr 2020 die ersten Infektionen auch in Deutschland registriert worden sind, mutiert das Virus in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen und bring neue Varianten hervor.

Frühwarnsystem für Corona: Virologe schlägt Monitoring-System vor

Diese unterscheiden sich in Parametern wie Ansteckungsgefahr oder Schwere der Symptome. Zudem schlagen sie unterschiedlich auf Impfungen an. Und das Virus wird weiter mutieren, da sind sich Experten einig.

Virologe Keppler empfiehlt Frühwarnsystem für neue Corona-Varianten

Nun schlägt Oliver Keppler, Virologe und Leiter des Max-von-Pettenkoffer-Instituts an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, ein mehrstufiges Monitoring-System zur frühzeitigen Erkennung neuer Varianten flächendeckend in Deutschland vor. „Ob eine neue Variante für die Immunität der deutschen Bevölkerung relevant sein wird, können wir nun mit einem mehrstufigen Monitoring-System erkennen“, sagte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Dreiteiliges Überwachungssystem zur Früherkennung von Corona-Varianten

Er empfiehlt demnach ein System aus drei Bestandteilen: Laboranalysen von Patienten-Abstrichen in Universitätskliniken, Monitoring von Atemwegsinfektionen in Arztpraxen sowie Untersuchungen des Abwassers. Das System werde bereits eingesetzt, am intensivsten in Bayern, erklärte Keppler. Er empfiehlt, die Bemühungen zu intensivieren.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Mit den Analysten von Patienten-Abstrichen „können wir abschätzen, wie viele Sars-CoV-2-Infektionen wir haben und welche Varianten zu einem Zeitpunkt zirkulieren“. Beim Arztpraxen-Monitoring nähmen derzeit rund 500 Praxen in ganz Deutschland teil. „Dann wissen wir, welcher Anteil auf Influenzaviren, RSV, Sars-CoV-2 oder andere Infektionserreger auf dieses Krankheitsbild entfällt.“

Das Abwasser-Monitoring könne ebenfalls zur Analyse des Virus und seiner Varianten herhalten, da auch nach dem Absterben des Virus noch genügend Erbinformation übrig bleibe, wird Keppler zitiert. „Mit diesen drei komplementären Stufen der Infektionsüberwachung können wir rasch erkennen, ob es eine für unser Gesundheitssystem relevante Erreger-Entwicklung gibt, und dann angemessen reagieren.“

Virologe über Lage in China besorgt: „Wird viele Tote geben“

Keppler wirft auch einen Blick auf die Lage in China, wo sich das Coronavirus aufgrund der fehlenden Immunität der Bevölkerung derzeit rasend schnell verbreitet. „Es wird leider Schwerstkranke und viele Tote geben“, sagte der Virologe. Doch aufgrund des fehlenden Evolutionsdrucks des Virus dort erwarte er keine Entwicklung einer für Deutschland und Europa sehr gefährlichen Variante in China – auch wenn die Variante BF.7 beobachtet wird.

Er spricht sich gegen eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus China aus, zumal bei geschätzt 50.000 Neuinfektionen in Deutschland die Zahlen der möglicherweise infiziert Einreisenden „überhaupt nicht ins Gewicht“ fallen würden. In Bremen und Niedersachsen wird demnächst wie in vielen anderen Bundesländern die Maskenpflicht im Nahverkehr abgeschafft.