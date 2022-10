Ein Viertel der Familienunternehmen will Stellen abbauen – BVMW ist nicht überrascht

Etwa ein Viertel der Familienunternehmen planen aufgrund der Energiekrise Arbeitsplätze abzubauen. © Mint Images/IMAGO

Für viele kleine und mittelständische Unternehmen ist die Energiekrise existenzbedrohend. Der BVMW fordert deswegen „eine Gaspreisbremse ab Januar“.

Wie eine Umfrage des Ifo-Instituts gezeigt hat, wollen aufgrund der Energiekrise rund 25 Prozent der Familienunternehmen Jobs abbauen. Die Energiekrise gefährdet also viele Stellen in der mittelständischen Wirtschaft. Für den Bundesverband Mittelstand BVMW ist das nicht verwunderlich – schon im August 2022 haben Mitglieder des Verbandes angegeben, unter den explodierenden Energiepreisen zu leiden. Etwa 40 Prozent sahen sogar ihre Existenz bedroht.

BuzzFeed.de spricht mit dem BVMW darüber, was die Politik tun muss, um Familienunternehmen durch die Energiekrise zu helfen.