Weiter Sommer-Wetter in NRW? Siebenschläfertag könnte es verraten

Von: Mick Oberbusch

Im Gegensatz zur weit verbreiteten Annahme hat der Siebenschläfertag nichts mit den Nagern zu tun © UIG/Imago

Am Dienstag, 27. Juni, ist Siebenschläfertag – an diesem Tag soll sich herausstellen, wie das Wetter in NRW in den kommenden Wochen wird.

Köln – „Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag“ lautet eine beliebte Bauernregel, die stets am 27. Juni jedes Jahres Anwendung findet. Denn an diesem Tag soll sich auch einer Legende zufolge entscheiden, wie das Wetter in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten wird. Gibt der Siebenschläfertag somit Aufschluss darüber, ob sich Menschen in NRW auf weitere Hitzewellen wie in den vergangenen Tagen freuen dürfen?

24RHEIN erklärt die Geschichte hinter dem Siebenschläfertag und verrät, wie das Wetter wird.