Vermisste aus Naumburg wieder da - Polizeibeamte entdeckten sie in Baunatal-Großenritte

Suche am Abend beendet

+ © Polizei Eine 66-Jährige aus Naumburg war am Mittwochmorgen am Bahnhof in Espenau-Mönchhof verschwunden - am frühen Abend fanden Polizeibeamte sie in Baunatal-Großenritte. © Polizei

