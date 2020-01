Vermisst in Duderstadt: Wer hat Maria Thiele gesehen? Sie könnte hilflos herumirren

Seit Freitagnachmittag fehlt von Maria Thiele aus Duderstadt jede Spur. Die 57-Jährige könnte laut Polizei hilflos herumirren.

Vermisst wird seit Freitag Maria Thiele aus Duderstadt im südniedersächsischen Landkreis Göttingen .

Polizei fragt: Hat sie eventuell jemand mitgenommen?

"Wer hat maria Thiele gesheen?" fragt die Polizei Göttingen. Von der 57-Jährigen aus Duderstadt fehlt seit Freitagnachmittag (17.01.2020) jede Spur. Und die Suche ist dringlich, denn Maria Thiele könnte sich aufgrund ihres Gesundheitszustands in hilfloser Lage befinden.

Zuletzt gesehen wurde die 57-Jährige am Freitagnachmittag. Sie hatte gegen 15 Uhr ihre Wohnung in Duderstadt verlassen und war zu Fuß in unbekannte Richtung davongegangen.

Vermisst in Duderstadt: So wird Maria Thiele beschrieben:

Marie Thiel ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß.

Die 57-Jährige ist schlank und trägt schulterlanges, dunkles Haar.

Bekleidet ist sie mit einem schwarzen Anorak, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen.

Die Polizei fragt: Wer hat Maria Thiele seit ihrem Verschwinden gesehen oder sie zum Beispiel im Fahrzeug mitgenommen?

Hinweise nehmen das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010, die Polizei Göttingen unter der 0551/4912115 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.

